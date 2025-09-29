Vous pouvez désormais demander à Google Photos de modifier des images à votre place, en décrivant les changements au modèle d'IA Gemini à l'aide de la saisie vocale ou d'un texte



Google Photos est un service de partage et de stockage de photos développé par Google. Il a été annoncé en mai 2015 et est issu de Google+, l'ancien réseau social de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent télécharger leurs photos et vidéos dans deux formats de qualité, original ou compressé (photos et vidéos jusqu'à 16 mégapixels et 1080p de résolution, respectivement).Le service analyse automatiquement les photos, identifiant diverses caractéristiques visuelles et sujets. Les utilisateurs peuvent rechercher n'importe quel élément dans les photos, le service renvoyant des résultats dans trois grandes catégories : Personnes, Lieux et Objets. La vision par ordinateur de Google Photos reconnaît les visages, en regroupant ceux qui sont similaires ; les repères géographiques (tels que la tour Eiffel) ; et les sujets, notamment les anniversaires, les bâtiments, les animaux, la nourriture, etc.Google Photos a connu un fort succès auprès des utilisateurs dès son lancement. Il a atteint 100 millions d'utilisateurs après cinq mois et a dépassé le cap du milliard d'utilisateurs en 2019, quatre ans après son lancement initial. Google rapporte qu'en 2020, environ 28 milliards de photos et de vidéos sont téléchargées chaque semaine sur le service, et que plus de 4 000 milliards de photos sont stockées au total dans le service.Afin d'améliorer les capacités de Google Photos, Google a récemment étendu la portée de sa fonctionnalité d'édition conversationnelle, qui a fait ses débuts sur le Pixel 10, à tous les utilisateurs Android éligibles aux États-Unis. Cette mise à jour rend une fonctionnalité clé de l'IA accessible à un groupe beaucoup plus large, au-delà des utilisateurs des derniers téléphones phares.Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent décrire les modifications qu'ils souhaitent apporter à leurs photos à l'aide de la saisie vocale ou du texte. Google Photos interprète ensuite ces demandes et applique les modifications à l'aide de Gemini, le modèle d'IA avancé de l'entreprise. Cette approche simplifie l'édition et rend les ajustements complexes accessibles à un large éventail d'utilisateurs.Après ce déploiement, les utilisateurs n'auront plus qu'à appuyer sur le bouton « Aide-moi à modifier » dans l'éditeur Google Photos. Ils pourront alors décrire les modifications souhaitées ou choisir parmi les suggestions générées par l'IA, notamment une amélioration rapide en demandant à « améliorer l'image ». Ces mises à jour visent à améliorer la facilité d'utilisation et à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur les réglages des photos grâce à des interactions en langage naturel.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?