Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de générer des vidéos dans Gemini et Whisk à l'aide de Veo 2, en convertissant du texte en vidéos haute résolution de huit secondes

Comment créer des vidéos avec Gemini

Comment Whisk Animate donne vie aux images

Comment Google aborde la sécurité



Pour rappel, Google DeepMind a lancé Gemini 2.5 Pro , son dernier modèle d'intelligence artificielle (IA), en mars dernier. Selon l'entreprise, ce modèle établit des normes industrielles en matière de raisonnement et de codage et surpasse ses concurrents sur plusieurs benchmarks, dont le classement LMArena.À partir de ce 15 avril, les utilisateurs de Gemini Advanced peuvent produire et partager des vidéos à l'aide du modèle vidéo de pointe de Google, Veo 2. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de convertir des invites textuelles en vidéos dynamiques dans Gemini.Google Labs a également mis Veo 2 à disposition des utilisateurs via Whisk, une expérience d'IA qui permet de créer de nouvelles images à l'aide d'invites textuelles et d'images, et de les animer pour en faire des vidéos.Le modèle Veo 2 de Google, conçu pour créer des vidéos détaillées en haute résolution avec un réalisme cinématographique, représente un bond en avant dans la génération de vidéos. Veo 2 réalise une compréhension de la physique du monde réel et des mouvements humains pour offrir des mouvements de personnages fluides, des scènes réalistes et des détails visuels plus fins sur des sujets et des styles variés.Pour générer des vidéos, les utilisateurs peuvent sélectionner Veo 2 dans le menu déroulant du modèle dans Gemini. Cette fonction permet de créer un clip vidéo de huit secondes à une résolution de 720p, livré sous la forme d'un fichier MP4 au format paysage 16:9. Le nombre de vidéos qu'un utilisateur peut créer est limité mensuellement, mais les utilisateurs seront avertis lorsqu'ils approcheront de cette limite.La création de vidéos avec Gemini est simple. Les utilisateurs décrivent simplement la scène qu'ils souhaitent créer - qu'il s'agisse d'une histoire courte, d'un concept visuel ou d'une scène spécifique - et Gemini donne vie à leurs idées. Plus la description est détaillée, plus l'utilisateur a le contrôle sur la vidéo finale. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'explorer plusieurs possibilités créatives amusantes, de laisser libre cours à leur imagination pour créer des combinaisons irréelles, d'explorer différents styles visuels, du réalisme à la fantaisie, ou de raconter rapidement de courtes idées visuelles.Selon Google, l'une des meilleures parties de la création est le partage avec les autres. Le partage de vidéos sur mobile est facile, les utilisateurs n'ont qu'à appuyer sur le bouton de partage pour télécharger rapidement de courtes vidéos attrayantes sur des plateformes telles que TikTok et YouTube Shorts.La fonctionnalité de génération de vidéos est désormais déployée pour les abonnés de Gemini Advanced dans le monde entier sur le web et les mobiles, à partir du 15 avril et au cours des prochaines semaines. Cette fonction est disponible pour les abonnés Google One AI Premium dans toutes les langues prises en charge par Gemini.Lancée en décembre 2024, Whisk est une expérience de Google Labs qui aide les utilisateurs à explorer et à visualiser rapidement de nouvelles idées à l'aide de textes et d'images. Les utilisateurs peuvent animer leurs créations grâce à Whisk Animate.Whisk Animate permet aux utilisateurs de transformer leurs images en vidéos de huit secondes à l'aide de Veo 2. L'outil est disponible dès maintenant pour les abonnés à Google One AI Premium dans le monde entier.Google a pris des mesures importantes pour faire de la génération de vidéos une expérience sûre. Cela inclut des équipes d'experts et des évaluations approfondies visant à empêcher la génération de contenus qui enfreignent les règles de Google. En outre, toutes les vidéos générées avec Veo 2 sont marquées d'un SynthID, un filigrane numérique intégré à chaque image, qui indique que les vidéos sont générées par l'IA.Les résultats de Gemini sont principalement déterminés par les invites de l'utilisateur et, comme tout outil d'IA générative, il peut arriver qu'il génère un contenu que certaines personnes jugent inacceptable. Google a annoncé qu'elle continuera d'écouter les commentaires des utilisateurs par l'intermédiaire des boutons « pouce en l'air » et « pouce en bas » et apportera des améliorations constantes.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?