Meta lance « Vibes », un nouveau flux de courtes vidéos générées par l'IA dont personne ne voulait, comme si l'invasion de l'AI slop ne suffisait pas déjà.

Depuis quelques mois, une nouvelle vague de contenus inonde les réseaux sociaux : les vidéos générées par intelligence artificielle, étranges, absurdes, parfois dérangeantes, mais irrésistiblement virales. Ce phénomène a été baptisé "AI slop", littéralement la « bouillie numérique produite par IA ». Le terme nest pas anodin : il reflète une perception de contenu industriel, bâclé, produit à la chaîne, qui na pas de valeur artistique intrinsèque mais qui exploite les failles des algorithmes de recommandation pour générer du clic et de largent. Pour les professionnels du numérique, ce raz-de-marée est révélateur : il illustre à la fois la puissance des outils IA grand public, la fragilité des plateformes face à la manipulation algorithmique, et la mutation du business model de la création en ligne.
Avez-vous déjà pensé à quel point il serait passionnant de faire défiler un flux entier de vidéos médiocres générées par l'IA ? Si oui, vous avez de la chance, car c'est exactement ce que Meta avait en tête en lançant « Vibes », la dernière grande nouveauté de l'application Meta AI. Vibes est essentiellement un nouveau flux vidéo similaire à TikTok ou Instagram Reels, mais qui ne montre que des vidéos créées par l'IA. Les utilisateurs peuvent générer des clips à partir de zéro ou remixer ceux des autres en modifiant les visuels, en ajoutant de la musique ou en changeant les styles d'animation. Chaque publication affiche le texte qui l'a générée, et le flux est accessible à la fois sur mobile et sur ordinateur.
L'interface ressemble à celle de Reels, avec des options permettant d'aimer, de remixer, de commenter, de partager ou d'évaluer une vidéo comme « bonne » ou « mauvaise ». Bien que la recherche directe des créateurs ne soit pas encore disponible, leurs profils peuvent être ouverts à partir des vidéos publiées. Les clips peuvent être partagés au sein de Vibes, envoyés par message privé ou publiés simultanément sur Instagram et Facebook Stories et Reels. Pour sa première version, Meta s'est associé à Midjourney et Black Forest Labs, tout en continuant à travailler sur ses propres modèles d'IA.
La société affirme que le flux deviendra plus personnalisé à mesure que les utilisateurs regarderont et créeront des vidéos, mais les premières réactions ont été largement négatives, les utilisateurs se moquant du lancement en le qualifiant de « bouillie d'IA » et se demandant à qui cette fonctionnalité est réellement destinée et pourquoi elle existe. Cela ne fait qu'ajouter à la perception négative générale de l'application Meta AI, considérée comme une sorte de plateforme sociale Frankenstein, après les réactions négatives suscitées par la divulgation de conversations de chatbots qui révélaient des données personnelles telles que des adresses, des identifiants, des informations bancaires ou même des aveux de crimes, entre autres.
Cette annonce intervient dans un contexte où l'IA est accusée de de tuer le Web. En effet, les chatbots dIA changent profondément la manière dont les internautes accèdent à linformation. Autrefois, les moteurs de recherche redirigeaient les utilisateurs vers les sites qui produisent le contenu. Aujourdhui, les chatbots répondent directement, en sappuyant sur les contenus existants, sans forcément rediriger vers les créateurs. Résultat : les éditeurs enregistrent une baisse alarmante de leur trafic, donc des revenus. Les éditeurs luttent pour se faire payer par les entreprises d'IA pour l'accès à leurs contenus. En plus de ces défis, le contenu du Web devient moins fiable à cause des données synthétiques générées par l'IA.
Voici l'annonce de Meta :
Aujourd'hui, nous lançons la nouvelle version de l'application Meta AI, qui comprend un aperçu en avant-première de Vibes, un nouveau flux dans l'application Meta AI et sur meta.ai où vous pouvez créer et partager de courtes vidéos générées par l'IA.
Vibes est conçu pour faciliter la recherche d'inspiration créative et l'expérimentation des outils multimédias de Meta AI. En parcourant le flux, vous verrez toute une série de vidéos générées par l'IA provenant de créateurs et de communautés. Le flux deviendra plus personnalisé au fil du temps, et si quelque chose attire votre attention, vous pourrez créer votre propre vidéo, remixer ce que vous voyez et le partager avec vos amis et vos abonnés.
De l'inspiration à la création
Avec Vibes, vous pouvez partir de zéro, travailler avec du contenu que vous possédez déjà ou remixer une vidéo du flux pour la personnaliser. Ajoutez de nouveaux visuels, superposez de la musique et ajustez les styles selon vos goûts.
Lorsque vous êtes prêt à partager, publiez directement sur le flux Vibes, envoyez un message privé à vos amis ou publiez simultanément sur Instagram et Facebook Stories et Reels. Si vous voyez une vidéo Meta AI sur Instagram, vous pouvez cliquer dessus pour la remixer dans l'application Meta AI.
Nous travaillons actuellement sur des outils et des modèles de création encore plus puissants avec un certain nombre d'artistes visuels et de créateurs talentueux, et nous les déploierons plus largement à l'avenir.
Toujours votre centre névralgique : gérez vos lunettes IA et obtenez de l'aide avec Meta AI
Au-delà de Vibes, l'application Meta AI reste votre centre névralgique pour gérer vos lunettes IA, capturer des moments et explorer les possibilités créatives avec vos photos et vidéos. L'assistant Meta AI est toujours là pour vous fournir des réponses, des idées et de l'inspiration.
Ces mises à jour ne sont que les dernières en date de notre travail sur la vidéo IA. Nous sommes impatients de découvrir vos créations et de recueillir vos commentaires afin de continuer à améliorer et à faire progresser ensemble nos outils vidéo IA.
