Meta lance « Vibes », un nouveau flux de courtes vidéos générées par l'IA dont personne ne voulait, comme si l'invasion de l'AI slop ne suffisait pas déjà.

Aujourd'hui, nous lançons la nouvelle version de l'application Meta AI, qui comprend un aperçu en avant-première de Vibes, un nouveau flux dans l'application Meta AI et sur meta.ai où vous pouvez créer et partager de courtes vidéos générées par l'IA.Vibes est conçu pour faciliter la recherche d'inspiration créative et l'expérimentation des outils multimédias de Meta AI. En parcourant le flux, vous verrez toute une série de vidéos générées par l'IA provenant de créateurs et de communautés. Le flux deviendra plus personnalisé au fil du temps, et si quelque chose attire votre attention, vous pourrez créer votre propre vidéo, remixer ce que vous voyez et le partager avec vos amis et vos abonnés.Avec Vibes, vous pouvez partir de zéro, travailler avec du contenu que vous possédez déjà ou remixer une vidéo du flux pour la personnaliser. Ajoutez de nouveaux visuels, superposez de la musique et ajustez les styles selon vos goûts.Lorsque vous êtes prêt à partager, publiez directement sur le flux Vibes, envoyez un message privé à vos amis ou publiez simultanément sur Instagram et Facebook Stories et Reels. Si vous voyez une vidéo Meta AI sur Instagram, vous pouvez cliquer dessus pour la remixer dans l'application Meta AI.Nous travaillons actuellement sur des outils et des modèles de création encore plus puissants avec un certain nombre d'artistes visuels et de créateurs talentueux, et nous les déploierons plus largement à l'avenir.Au-delà de Vibes, l'application Meta AI reste votre centre névralgique pour gérer vos lunettes IA, capturer des moments et explorer les possibilités créatives avec vos photos et vidéos. L'assistant Meta AI est toujours là pour vous fournir des réponses, des idées et de l'inspiration.Ces mises à jour ne sont que les dernières en date de notre travail sur la vidéo IA. Nous sommes impatients de découvrir vos créations et de recueillir vos commentaires afin de continuer à améliorer et à faire progresser ensemble nos outils vidéo IA.