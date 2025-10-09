Google a annoncé un investissement de 5 milliards d'euros en Belgique afin de développer son infrastructure d'intelligence artificielle (IA) et son réseau de centres de données, renforçant ainsi la position du pays en tant que pôle numérique en Europe. Cette initiative, qui concernera principalement les sites de Google à Saint-Ghislain et à Farciennes, permettra de créer des centaines d'emplois et de soutenir la croissance économique locale, et témoigne de la confiance accordée à l'écosystème technologique et à la main-d'uvre belges.
Google LLC est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'IA. Elle a été qualifiée de « l'entreprise la plus puissante au monde » par la BBC et figure parmi les marques les plus valorisées au monde. La société mère de Google, Alphabet Inc., est considérée comme faisant partie du groupe Big Tech, aux côtés de Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon et Meta.
Cette expansion récente de Google intervient dans un contexte de débats croissants sur limpact environnemental de lIA. En 2024, la chercheuse en IA Sasha Luccioni a prévenu que l'IA générative accélère la crise climatique en raison de sa forte consommation d'énergie, rappelant que cette technologie consomme trente fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche traditionnel. « Si vous vous souciez de l'environnement, réfléchissez à deux fois avant d'utiliser l'IA », avait-elle averti.
L'investissement de 5 milliards d'euros de Google en Belgique permettra à l'entreprise de développer son infrastructure d'IA et son réseau de centres de données, créant ainsi des centaines de nouveaux emplois et soutenant la croissance économique locale. Ce projet concernera principalement le site existant de Saint-Ghislain et le nouveau campus de Farciennes, dont la construction est déjà en cours.
Google a déclaré que cette expansion renforcerait le rôle de la Belgique dans le secteur européen du cloud et de l'IA, fournirait une capacité de calcul à grande échelle alimentée par une énergie sans carbone et créerait des opportunités pour les fournisseurs et les entrepreneurs locaux. Les responsables ont souligné que cette initiative témoignait de la confiance accordée à l'écosystème technologique et à la main-d'uvre belges.
Google développe son infrastructure d'IA et ses centres de données
Cet investissement permettra de moderniser et d'étendre le réseau de centres de données de Google à Saint-Ghislain et Farciennes, ce qui donnera à l'entreprise la possibilité de traiter de grands volumes de données numériques et de prendre en charge des systèmes d'IA avancés. Ces installations sont conçues pour fonctionner entièrement à l'énergie propre, conformément à l'objectif mondial de Google d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Cette expansion soutiendra également le développement de nouveaux parcs éoliens terrestres en Belgique afin d'alimenter les centres de manière durable.
Le projet devrait créer environ 300 nouveaux emplois directs à temps plein, tout en soutenant indirectement environ 15 000 emplois supplémentaires par l'intermédiaire de sous-traitants et de partenaires locaux. Google travaille déjà avec environ 150 fournisseurs belges, dont 80 en Wallonie, et cette expansion stimulera encore davantage l'emploi dans les secteurs de la construction, de la technologie et des services. Le Premier ministre Bart De Wever a souligné que cet investissement met en évidence l'importance croissante de la Belgique en tant que pôle technologique numérique et vert.
Renforcer l'avenir numérique de la Belgique
La Belgique est devenue un lieu clé pour la croissance technologique grâce à ses réseaux Internet fiables, son approvisionnement électrique stable et sa main-d'uvre qualifiée. Google Cloud est déjà au service d'entreprises et d'organisations belges telles que Odoo et UZ Leuven, les aidant à développer des outils basés sur l'IA pour les soins de santé, la recherche et les entreprises.
Ce nouvel investissement renforcera la compétitivité de la Belgique sur le marché européen du cloud et de l'IA, attirant ainsi davantage d'investissements et d'innovations internationaux.
Bikash Koley, vice-président, Google Global Infrastructure ; SAR la princesse Astrid de Belgique ; Pierre-Yves Jeholet, en sa qualité de vice-président du gouvernement wallon.
Le potentiel de l'IA pour la croissance économique
Une étude commandée par Google en 2024 estime que l'intelligence artificielle pourrait augmenter le PIB belge de 45 à 50 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie. La plupart des emplois devraient être soutenus ou améliorés par l'IA, seule une petite partie étant menacée par l'automatisation. En développant l'infrastructure IA, Google vise à doter les entreprises et la main-d'uvre belges d'outils numériques avancés tout en favorisant une croissance durable et inclusive.
Alors que les grandes entreprises technologiques continuent d'investir massivement dans l'IA, l'essor rapide de cette technologie soulève également des inquiétudes d'ordre éthique et psychologique. En 2023, un Belge se serait suicidé après avoir confié ses craintes concernant le changement climatique à un chatbot d'IA. Ce chatbot, nommé Eliza, a été développé par une start-up de la Silicon Valley et utilise la technologie GPT-J, une alternative libre à ChatGPT d'OpenAI. Eliza aurait apporté du réconfort à la victime concernant ses préoccupations liées au climat, puis lui aurait conseillé de se sacrifier pour sauver la planète. Selon sa veuve, l'IA l'aurait rendu solitaire avant de le pousser au suicide.
L'annonce de l'investissement de Google en Belgique est présenté ci-dessous :
