En janvier, un rapport de SambaNova a révélé que les entreprises ignorent la consommation d'énergie des systèmes d'IA qu'elles déploient. Seulement 13 % des entreprises surveillent la consommation d'énergie de leur IA, même si 49,8 % d'entre elles se disent préoccupées par les problèmes d'énergie et d'efficacité posés par l'IA. Pour 20,3 % des entreprises, l'augmentation des coûts de l'énergie est considérée comme un problème urgent.
Face à cette situation, OpenAI s'associe à Broadcom pour concevoir et développer des puces et des systèmes d'IA personnalisés de 10 gigawatts, une quantité d'énergie colossale qui consommera autant d'électricité qu'une grande ville. Cette initiative souligne encore davantage l'intensité énergétique du boom de l'IA. « Le partenariat avec Broadcom est une étape cruciale dans la mise en place de l'infrastructure nécessaire pour libérer le potentiel de l'IA et offrir des avantages réels aux particuliers et aux entreprises », a déclaré Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI.
Il s'agit du dernier partenariat en date entre OpenAI et une entreprise de puces de renom, après ceux conclus avec Nvidia et AMD, alors que l'entreprise cherche à obtenir davantage de ressources informatiques pour répondre aux besoins de sa base d'utilisateurs en pleine croissance. ChatGPT compte désormais 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, et un dirigeant a suggéré sur X que l'application de génération de vidéos Sora, récemment lancée, connaît une croissance plus rapide que ChatGPT.
Le déploiement de l'accélérateur d'IA et des systèmes réseau devrait commencer au second semestre 2026. L'accord avec Broadcom consommerait autant d'électricité que 8 millions de foyers américains, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'impact de l'IA sur l'environnement. Un rapport du ministère américain de l'Énergie publié en 2024 sur la consommation énergétique des centres de données a révélé que ceux-ci devraient consommer environ 6,7 % à 12 % de l'électricité totale des États-Unis d'ici 2028, contre 4,4 % en 2023.
Altman avait précédemment déclaré qu'une requête ChatGPT moyenne consommait autant d'énergie qu'une ampoule en quelques minutes. Mais la génération de clips vidéo réalistes à l'aide de modèles plus avancés comme Sora 2 est probablement beaucoup plus gourmande en énergie.
OpenAI s'appuie sur des partenaires tels que Nvidia pour les puces nécessaires au fonctionnement des centres de données IA. Mais la création d'accélérateurs IA personnalisés (ou puces) permettra à OpenAI de jouer un rôle plus important dans le matériel nécessaire au fonctionnement des services IA tels que ChatGPT. OpenAI l'a reconnu dans son communiqué de presse annonçant l'accord, dans lequel la société indique qu'elle « peut intégrer directement dans le matériel ce qu'elle a appris en développant des modèles et des produits de pointe, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux niveaux de capacité et d'intelligence ».
Cette annonce fait suite à la déclaration du PDG de Broadcom, Hock Tan, lors de la présentation des résultats financiers de la société, selon laquelle celle-ci avait conclu un nouveau contrat de 10 milliards de dollars avec un client qui serait OpenAI. Après l'annonce de l'accord, les actions de Broadcom ont bondi de 12 %.
OpenAI et Broadcom annoncent une collaboration stratégique pour déployer 10 gigawatts d'accélérateurs IA conçus par OpenAI
Ce partenariat pluriannuel permettra à OpenAI et Broadcom de fournir des accélérateurs et des systèmes réseau pour les clusters IA de nouvelle génération.
OpenAI et Broadcom ont annoncé aujourd'hui une collaboration portant sur 10 gigawatts d'accélérateurs IA personnalisés. OpenAI concevra les accélérateurs et les systèmes, qui seront développés et déployés en partenariat avec Broadcom. En concevant ses propres puces et systèmes, OpenAI peut intégrer directement dans le matériel ce qu'elle a appris en développant des modèles et des produits de pointe, ce qui lui permet d'atteindre de nouveaux niveaux de capacité et d'intelligence. Les racks, entièrement dimensionnés avec Ethernet et d'autres solutions de connectivité de Broadcom, répondront à la demande mondiale croissante en matière d'IA, avec des déploiements dans les installations d'OpenAI et les centres de données de ses partenaires.
OpenAI et Broadcom ont conclu des accords de longue date pour le co-développement et la fourniture d'accélérateurs d'IA. Les deux sociétés ont signé un protocole d'accord pour déployer des racks intégrant les accélérateurs d'IA et les solutions réseau de Broadcom.
« Le partenariat avec Broadcom est une étape cruciale dans la mise en place de l'infrastructure nécessaire pour libérer le potentiel de l'IA et offrir des avantages réels aux particuliers et aux entreprises », a déclaré Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI. « Le développement de nos propres accélérateurs vient s'ajouter à l'écosystème plus large de partenaires qui développent tous les capacités nécessaires pour repousser les limites de l'IA afin d'offrir des avantages à l'humanité tout entière. »
« La collaboration entre Broadcom et OpenAI marque un tournant décisif dans la quête de l'intelligence artificielle générale », a déclaré Hock Tan, président et PDG de Broadcom. « OpenAI est à l'avant-garde de la révolution de l'IA depuis le lancement de ChatGPT, et nous sommes ravis de co-développer et de déployer 10 gigawatts d'accélérateurs et de systèmes réseau de nouvelle génération afin d'ouvrir la voie à l'avenir de l'IA. »
« Notre collaboration avec Broadcom permettra de réaliser des percées dans le domaine de l'IA et de rapprocher le plein potentiel de cette technologie de la réalité », a déclaré Greg Brockman, cofondateur et président d'OpenAI. « En construisant notre propre puce, nous pouvons intégrer directement dans le matériel ce que nous avons appris en créant des modèles et des produits de pointe, ce qui nous permet d'atteindre de nouveaux niveaux de capacité et d'intelligence. »
« Notre partenariat avec OpenAI continue d'établir de nouvelles références dans le secteur pour la conception et le déploiement de clusters d'IA ouverts, évolutifs et économes en énergie », a déclaré Charlie Kawwas, Ph. D., président du groupe Semiconductor Solutions de Broadcom. « Les accélérateurs personnalisés s'associent remarquablement bien aux solutions de réseau Ethernet évolutives et extensibles basées sur des normes pour fournir une infrastructure IA de nouvelle génération optimisée en termes de coûts et de performances. Les racks comprennent la gamme complète de solutions de connectivité Ethernet, PCIe et optique de Broadcom, réaffirmant ainsi notre leadership dans le domaine des infrastructures IA. »
Pour Broadcom, cette collaboration renforce l'importance des accélérateurs personnalisés et le choix de l'Ethernet comme technologie pour les réseaux évolutifs et extensibles dans les centres de données IA.
OpenAI compte désormais plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine et est largement adopté par les entreprises mondiales, les petites entreprises et les développeurs. Cette collaboration aidera OpenAI à faire progresser sa mission qui consiste à garantir que l'intelligence artificielle générale profite à toute l'humanité....
