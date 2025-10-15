NVIDIA DGX Spark arrive pour les développeurs IA du monde entier : Le petit mais puissant superordinateur IA personnel Spark peut gérer des modèles IA sophistiqués tout en tenant sur votre bureau

Lors de la GTC 2025, Nvidia a annoncé une nouvelle gamme de « supercalculateurs personnels d'IA » alimentés par la plateforme de puce Grace Blackwell de l'entreprise. Jensen Huang, fondateur et PDG de la société de semi-conducteurs, a dévoilé les deux nouvelles machines, DGX Spark (anciennement appelée Project Digits) et DGX Station, lors de sa présentation. Ces ordinateurs permettront aux utilisateurs de créer des prototypes, d'affiner et d'exécuter des modèles d'IA de différentes tailles à la périphérie.
Les charges de travail IA dépassent rapidement les capacités mémoire et logicielles des PC, stations de travail et ordinateurs portables sur lesquels s'appuient aujourd'hui des millions de développeurs, obligeant les équipes à transférer leur travail vers le cloud ou des centres de données locaux. C'est pourquoi, NVIDIA a annoncé le lancement du NVIDIA DGX Spark, le plus petit supercalculateur IA au monde.
En tant que nouvelle catégorie d'ordinateurs, DGX Spark offre une performance IA d'un pétaflop et 128 Go de mémoire unifiée dans un format de bureau compact, donnant aux développeurs la possibilité d'exécuter des inférences sur des modèles IA comportant jusqu'à 200 milliards de paramètres et d'ajuster localement des modèles comportant jusqu'à 70 milliards de paramètres. De plus, DGX Spark permet aux développeurs de créer des agents IA et d'exécuter localement des piles logicielles avancées.
« En 2016, nous avons construit le DGX-1 afin de fournir aux chercheurs en IA leur propre supercalculateur. J'ai remis en mains propres le premier système à Elon dans une petite start-up appelée OpenAI, et c'est de là qu'est né ChatGPT, qui a lancé la révolution de l'IA », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « Le DGX-1 a inauguré l'ère des supercalculateurs IA et a permis de découvrir les lois d'échelle qui régissent l'IA moderne. Avec DGX Spark, nous revenons à cette mission : mettre un ordinateur IA entre les mains de chaque développeur afin de déclencher la prochaine vague de percées technologiques. »
DGX Spark rassemble l'ensemble de la plateforme IA de NVIDIA, notamment les GPU, les CPU, les réseaux, les bibliothèques CUDA et la pile logicielle IA de NVIDIA, dans un système suffisamment compact pour être utilisé dans un laboratoire ou un bureau, mais suffisamment puissant pour accélérer le développement de l'IA agentique et physique. En combinant des performances révolutionnaires avec la portée de l'écosystème NVIDIA, DGX Spark transforme le bureau en une plateforme de développement IA.
Les systèmes DGX Spark offrent jusqu'à 1 pétaflop de performances IA, accélérées par une superpuce NVIDIA GB10 Grace Blackwell, une mise en réseau NVIDIA ConnectX-7 200 Gb/s et la technologie NVIDIA NVLink-C2C, fournissant 5 fois la bande passante du PCIe de cinquième génération avec 128 Go de mémoire cohérente CPU-GPU.
La pile logicielle NVIDIA AI est préinstallée pour permettre aux développeurs de commencer à travailler sur des projets d'IA dès la sortie de l'emballage. Avec DGX Spark, les développeurs peuvent accéder aux outils de l'écosystème IA de NVIDIA, notamment des modèles, des bibliothèques et des microservices NVIDIA NIM, ce qui leur permet de mettre en place des workflows locaux tels que la personnalisation des modèles FLUX.1 de Black Forest Labs pour affiner la génération d'images, la création d'un agent de recherche et de synthèse visuelle à l'aide du modèle de langage visuel NVIDIA Cosmos Reason, ou la création d'un chatbot IA à l'aide de Qwen3, optimisé pour DGX Spark.
Pour célébrer la commercialisation mondiale de DGX Spark, Huang a remis en mains propres l'un des premiers exemplaires de DGX Spark à Elon Musk, ingénieur en chef chez SpaceX, à Starbase, au Texas. Cet échange était un clin d'il aux origines du supercalculateur, car Musk faisait partie de l'équipe qui avait reçu le premier supercalculateur NVIDIA DGX-1 des mains de Huang en 2016. D'autres premiers bénéficiaires de DGX Spark, notamment Anaconda, Cadence, ComfyUI, Docker, Google, Hugging Face, JetBrains, LM Studio, Meta, Microsoft, Ollama et Roboflow, testent, valident et optimisent leurs outils, logiciels et modèles pour DGX Spark.
Des organismes de recherche du monde entier, dont le NYU Global AI Frontier Lab, ont testé DGX Spark afin de stimuler leur développement en matière d'IA. « DGX Spark nous permet d'accéder à une puissance de calcul de l'ordre du pétaflop sur notre bureau », a déclaré Kyunghyun Cho, professeur d'informatique et de science des données au NYU Global AI Frontier Lab. « Cette nouvelle façon de mener des activités de recherche et développement en IA nous permet de prototyper et d'expérimenter rapidement des algorithmes et des modèles d'IA avancés, même pour des applications sensibles en matière de confidentialité et de sécurité, telles que les soins de santé. »
Que contient le DGX Spark ? Un supercalculateur dans la paume de votre main
Il a la taille d'une feuille de papier origami et l'épaisseur d'un livre relié. Il agit comme un moteur de fusée pour l'IA. DGX Spark n'est pas seulement compact, il regorge de possibilités. Son châssis de 1,2 kg renferme un supercalculateur IA à part entière, conçu pour faire sortir l'IA des centres de données et la mettre entre les mains de ceux qui créent.
Au cur du système :
- La superpuce NVIDIA GB10 Grace Blackwell, qui offre jusqu'à 1 pétaflop de performances IA avec une précision FP4.
- 128 Go de mémoire CPU-GPU unifiée, permettant aux développeurs de prototyper, d'affiner et d'exécuter des inférences localement sans avoir à passer d'une machine ou d'une instance cloud à l'autre.
- Le réseau NVIDIA ConnectX pour le clustering et NVIDIA NVLink-C2C pour une bande passante PCIe 5x.
- Le stockage NVMe pour la vitesse et la sortie HDMI pour les visuels.
Et il ne s'agit pas seulement de matériel. DGX Spark est livré avec la pile logicielle complète NVIDIA AI : frameworks, bibliothèques, modèles pré-entraînés et microservices NVIDIA NIM, prêts à alimenter des workflows tels que :
- La personnalisation de modèles de génération d'images tels que FLUX.1
- Création d'agents de recherche et de synthèse visuelles avec NVIDIA Cosmos
- Déploiement de chatbots optimisés à l'aide de Qwen3
Ce n'est pas une boîte de développement. C'est une rampe de lancement... Une pétaflopique de performances IA à portée de main pour les développeurs, les chercheurs et les créateurs du monde entier.
DGX Spark inaugure une nouvelle ère pour l'IA sur ordinateur de bureau
Alors que les systèmes DGX Spark font leur apparition dans l'écosystème, cinq partenaires de la première heure montrent déjà ce qu'il est possible de faire lorsque l'IA de classe pétaflopique rencontre l'ordinateur de bureau :
[LIST][*]Le Dell Pro Max avec GB10 franchit la barre des 400 milliards de paramètres. Équipé de Grace Blackwell et DGX OS, il offre une IA de classe centre de données à votre bureau, avec une mémoire unifiée, CUDA et une évolutivité instantanée.[*]La station IA ZGX...
