Même si elle engrange des milliards, OpenAI s'est également engagée à dépenser plus de 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour créer une intelligence artificielle de pointe. La société a récemment conclu des accords pour plus de 26 gigawatts de capacité de calcul auprès d'Oracle, Nvidia, AMD et Broadcom, une infrastructure qui coûtera bien plus que ce qu'elle rapporte.
Pour combler cette lacune, OpenAI fait preuve de créativité : un plan quinquennal prévoit d'explorer les contrats gouvernementaux, les outils d'achat, les services vidéo, le matériel grand public, et même de devenir elle-même un fournisseur grâce à son projet de centre de données Stargate.
OpenAI travaille sur de nouvelles sources de revenus, des partenariats de financement et la levée de fonds supplémentaires dans le cadre d'un plan quinquennal visant à honorer son engagement de dépenser plus de 1 000 milliards de dollars pour créer une intelligence artificielle de pointe.
OpenAI prévoit de conclure des accords pour fournir aux gouvernements et aux entreprises des produits plus personnalisés, générer davantage de revenus grâce à de nouveaux outils d'achat et réaliser de nouvelles ventes grâce à son service de création vidéo Sora et à ses agents IA, ont déclaré plusieurs personnes proches de la start-up. Ces personnes ont déclaré que l'entreprise étudiait des plans « créatifs » pour lever de nouveaux fonds qui pourraient l'aider à développer son infrastructure d'IA, tout en envisageant de devenir un fournisseur de ressources informatiques via son initiative de centre de données Stargate.
Elle réfléchit également à des moyens de monétiser sa propriété intellectuelle en développant une nouvelle infrastructure d'IA, en se lançant dans la publicité en ligne et en prévoyant de lancer des produits matériels grand public, notamment un nouvel assistant personnel alimenté par l'IA, en collaboration avec l'ancien designer vedette d'Apple, Jony Ive.
Le potentiel de ChatGPT en tant que plateforme publicitaire
Bien que la société ait déclaré qu'elle envisageait de se lancer dans la publicité, elle ne dispose actuellement d'aucune capacité en interne. Aussi, elle a lancé une annonce pour recruter un ingénieur qui va « développer des outils de gestion de campagne, d'intégrer les principales plateformes publicitaires, de mettre en place des pipelines d'attribution et de reporting en temps réel, et de mettre en place des cadres d'expérimentation afin d'optimiser nos objectifs » : « Alors que nous en sommes aux premières étapes de la construction de cette plateforme, nous comptons sur vous pour concevoir et mettre en uvre une infrastructure MarTech fondamentale qui rendra nos investissements marketing plus efficaces, mesurables et automatisés », indique l'annonce.
Le projet potentiel d'OpenAI d'intégrer des publicités dans des produits tels que ChatGPT n'est guère surprenant, mais il devrait servir de signal d'alarme pour les fabricants et les utilisateurs d'IA. Pourquoi ? Les chatbots coûtent une fortune à faire fonctionner et restent disponibles gratuitement. La publicité pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de revenus pour OpenAI et ses concurrents, avec un marché de plusieurs milliards de dollars par an.
Toutefois, la publicité risque également de séparer les intérêts des entreprises d'IA de ceux de leurs clients. Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré qu'OpenAI envisageait d'inclure des publicités dans ses produits, mais qu'elle souhaitait « réfléchir au moment et à l'endroit où elle les mettrait en uvre ».
D'autres fournisseurs d'IA explorent également la possibilité d'intégrer des publicités dans les chatbots et les moteurs de recherche pilotés par l'IA. Il s'agit notamment de Microsoft et de Perplexity AI, ainsi que de startups comme Adzedek. OpenAI redouble d'efforts pour générer des revenus à partir de ses produits, tels que son moteur de recherche piloté par l'IA. Perplexity AI, un rival plus petit, pilote déjà la publicité dans son moteur de recherche par l'IA.
Sarah Friar, qui a précédemment occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Nextdoor, Square et Salesforce, a souligné la richesse de son expérience en matière de publicité, ainsi que celle de Kevin Weil, directeur des produits de l'entreprise. Le PDG Sam Altman s'est montré réceptif à l'idée.
Des engagements qui dépassent largement ses revenus
Ces plans ambitieux devront se concrétiser si OpenAI veut honorer ses engagements, car le groupe a pris des engagements financiers qui dépassent largement ses revenus (par exemple, OpenAI s'est engagée à verser 30 milliards de dollars par an à Oracle, a signé un accord de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec AMD pour l'achat de puces après avoir signé un accord de 100 milliards de dollars avec NVIDIA). Le mois dernier, le directeur général Sam Altman s'est engagé à acheter plus de 26 gigawatts de capacité à Oracle, Nvidia, AMD et Broadcom, pour un coût total estimé à plus de 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon les calculs du Financial Times.
La capacité à faire face à ces coûts est une préoccupation croissante pour l'économie dans son ensemble. Certaines des entreprises les plus cotées aux États-Unis dépendent désormais d'OpenAI pour honorer des contrats importants et soutenir la demande, ce qui alimente les craintes d'une bulle financière alimentée par l'IA.
Un cadre supérieur d'OpenAI a déclaré que « [les investisseurs] s'attendent à ce que vous ayez un modèle sur cinq ans », mais a ajouté « pour l'instant, je dirais qu'il y a beaucoup de flou à l'horizon, mais à mesure que nous nous en approchons, les choses vont commencer à prendre forme ».
OpenAI enregistre environ 13 milliards de dollars de revenus annuels récurrents, dont 70 % proviennent des consommateurs utilisant ChatGPT, dont l'abonnement standard coûte 20 dollars, selon des personnes proches des finances de l'entreprise.
ChatGPT compte plus de 800 millions d'utilisateurs réguliers, mais seuls 5 % d'entre eux sont des abonnés payants, un chiffre qu'OpenAI a l'intention de doubler, a déclaré le cadre supérieur. L'entreprise a également mis en place un accès moins coûteux pour les utilisateurs en Inde et prévoit de faire de même aux Philippines, au Brésil et ailleurs, ont-ils déclaré.
Elle prélève également une commission sur les ventes d'articles achetés via la nouvelle fonctionnalité de paiement de ChatGPT et envisage d'introduire de la publicité dans ses produits d'IA.
La semaine dernière, Altman a déclaré qu'il appréciait l'approche d'Instagram en matière de publicité personnalisée : « Il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine, mais nous abordons les publicités avec beaucoup de prudence. »
Les récents partenariats avec AMD et Nvidia prévoient notamment le partage « d'expertise technique » afin d'améliorer le matériel informatique dédié à l'IA, notamment la conception des puces et des centres de données. Un dirigeant de l'entreprise a comparé ces projets au lancement par Jeff Bezos de la plateforme de cloud computing AWS, qui s'appuie sur l'expertise technique acquise grâce à son activité de commerce électronique Amazon.
Greg Brockman : « Si nous avions 10 fois plus de puissance de calcul, je ne sais pas si nous aurions 10 fois plus de revenus »
Selon une source proche du dossier, OpenAI a enregistré une perte d'exploitation d'environ 8 milliards de dollars au premier semestre, alors même que son chiffre d'affaires a plus que doublé par rapport à l'année précédente.
Les partenaires de l'entreprise, tels qu'Oracle, ont pris en charge les dépenses initiales liées à l'infrastructure, OpenAI espérant pouvoir se développer afin de remplir ses obligations envers ces partenaires en tant que dépenses opérationnelles à l'avenir. L'approche consiste à « tirer parti des bilans financiers d'autres personnes » afin de donner à OpenAI « le temps de développer son activité », a déclaré le cadre supérieur.
Greg Brockman, président de l'entreprise, a déclaré la semaine dernière que les engagements financiers récents seraient rentables : « Si nous avions 10 fois plus de puissance de calcul, je ne sais pas si nous aurions 10 fois plus de...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.