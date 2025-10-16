Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a relativisé les préoccupations concernant les pertes d'emplois causées par l'intelligence artificielle (IA), suggérant que les emplois supprimés ou transformés par l'IA pourraient ne pas être considérés comme du « vrai travail » à long terme. S'exprimant lors d'une récente conférence, il a comparé cette évolution aux changements industriels du passé, affirmant que, tout comme les agriculteurs considéraient autrefois le travail intellectuel comme « n'étant pas du vrai travail », les générations futures pourraient percevoir les emplois actuels de la même manière, à mesure que l'IA redéfinit la notion de travail utile.
Samuel Harris Gibstine Altman est un entrepreneur américain, investisseur et PDG d'OpenAI depuis 2019. Il est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA et a supervisé le lancement réussi de ChatGPT en 2022. Sam Altman a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration d'OpenAI en 2023, mais a été réintégré cinq jours plus tard, après quoi un nouveau conseil d'administration a été formé. En juillet 2025, la fortune de Sam Altman était estimée à 1,8 milliard de dollars.
Le PDG d'OpenAI a récemment suggéré que les emplois supprimés ou transformés par l'IA pourraient ne pas être considérés comme du « vrai travail » à long terme. Cette déclaration s'inscrit dans la continuité de la vision de Sam Altman concernant la transformation rapide du travail par l'IA. Lors d'un précédent discours devant la Réserve fédérale américaine, il avait souligné que l'IA allait accélérer le turn-over des emplois à un niveau sans précédent, en particulier dans les services et les métiers intellectuels, où l'automatisation pourrait remplacer des tâches humaines avec une efficacité et un coût inégalés.
Lors d'une interview avec Rowan Cheung durant la récente conférence DevDay d'OpenAI, Sam Altman a été interrogé sur la possibilité que l'IA détruise un milliard d'emplois de travailleurs du savoir avant que de nouveaux ne soient créés. Le PDG a alors utilisé une expérience de pensée sur un agriculteur d'il y a un demi-siècle. Il a déclaré qu'un agriculteur « regarderait très probablement ce que vous faites et ce que je fais et dirait : "ce n'est pas un vrai travail" ».
Sam Altman a laissé entendre que cette perspective le rendait « un peu moins inquiet » au sujet des pertes d'emplois, mais « plus inquiet à d'autres égards ».
La conversation lors de l'interview a porté sur l'incertitude quant aux nouveaux emplois que l'IA créera dans les décennies à venir, tout comme un agriculteur du passé n'aurait pas pu imaginer les emplois créés par Internet.
Sam Altman a repris l'analogie du « fermier » lorsqu'on lui a demandé s'il était possible qu'un milliard d'emplois soient supprimés avant que de nouveaux ne soient créés.
« La chose à propos de ces agriculteurs », a-t-il déclaré, c'est non seulement qu'ils ne vous croiraient pas, mais aussi qu'ils « regarderaient très probablement ce que vous faites et ce que je fais et diraient : "Ce n'est pas un vrai travail" ».
Sam Altman a comparé la nature du travail à travers les époques, soulignant qu'un agriculteur accomplit un travail essentiel en produisant de la nourriture et en assurant la subsistance, ce qu'il a qualifié de « vrai travail ». Il ensuite a suggéré que, du point de vue d'un agriculteur, de nombreuses professions modernes pourraient sembler être « un jeu pour occuper son temps » plutôt qu'un « vrai travail ».
Pour l'avenir, le PDG d'OpenAI a ajouté qu'« il est très probable que si nous pouvions voir ces emplois du futur », nous pourrions avoir le sentiment que « nos emplois n'étaient peut-être pas aussi réels que celui d'un agriculteur, mais ils sont bien plus réels que ce jeu auquel vous jouez pour vous divertir ».
Le point principal soulevé par Sam Altman semble donc être que les emplois évoluent. Ainsi, les gens ne devraient pas trop s'inquiéter de perdre leur emploi au profit de l'IA, car, comme il le suggère, même un agriculteur du passé pourrait considérer les emplois d'aujourd'hui comme « faux ».
Mais là encore, les travailleurs du futur pourraient considérer nos emplois comme plus « réels » que ceux qu'ils exerceront à l'ère de l'IA. Cela suggère que Sam Altman est convaincu que les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes.
« Je suis prêt à parier sur la nature humaine telle qu'elle est », a déclaré Sam Altman. « Et je pense que nous trouverons beaucoup de choses à faire. »
Les propos de Sam Altman sinscrivent dans un contexte où les entreprises réévaluent massivement leurs besoins en main-duvre face à lessor de lIA. Selon un rapport de la British Standards Institution (BSI), la génération Z est confrontée à une « apocalypse de l'emploi » alors que les entreprises privilégient l'IA plutôt que les nouvelles recrues et accélèrent l'intégration de l'IA pour réduire les coûts.
« Nos recherches montrent clairement que la tension entre tirer le meilleur parti de l'IA et permettre à la main-d'uvre de s'épanouir est le défi déterminant de notre époque. Il est urgent de réfléchir à long terme et d'investir dans la main-d'uvre, parallèlement à l'investissement dans les outils d'IA, afin de garantir des emplois durables et productifs », a déclaré Susan Taylor Martin, PDG de BSI.
Source : Sam Altman, PDG d'OpenAI, lors d'une interview avec Rowan Cheung durant la conférence DevDay d'OpenAI
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les propos de Sam Altman crédibles ou pertinents ?
