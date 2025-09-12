Sam Altman, PDG d'OpenAI, prévient que l'IA va accélérer le turnover des emplois à un niveau sans précédent, touchant les postes dans le secteur des services et perturbant les métiers intellectuels

Sam Altman, PDG d'OpenAI, prévient que l'IA va accélérer le turnover des emplois, touchant d'abord les postes dans le secteur des services et perturbant les métiers intellectuels tels que la programmation et la médecine. Il cite les gains d'efficacité qui rendent les tâches moins coûteuses et plus rapides, mais reste optimiste quant aux nouvelles opportunités qui se présentent. Les sociétés doivent s'adapter en améliorant les compétences et en mettant en place des politiques pour assurer une transition équitable.
Dans la discussion de l'impact de l'IA sur les emplois, les avis sont divisés. Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré que lIA éliminera la moitié des emplois de bureau dans les prochaines. Il partage ainsi l'avis du PDG d'Anthropic, Dario Amodei, et d'autres dirigeants du secteur. Le PDG de Nvidia s'oppose toutefois à cette prédiction, bien que des entreprises telles que Microsoft s'efforcent déjà de remplacer le plus grand nombre d'emplois par l'IA. En revanche, Jim Farley affirme que les emplois manuels (en cols bleus) sont en sécurité. Selon lui, ces postes sont plus difficiles et coûteux à automatiser, notamment en raison des aspects physiques et techniques quils impliquent, ce qui les rend moins vulnérables à la robotisation.
Récemment, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a partagé son avis sur le sujet. OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ».
Sam Altman est un entrepreneur américain, investisseur et PDG d'OpenAI depuis 2019. Il est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA, supervisant le lancement réussi de ChatGPT en 2022. Il a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration de la société en 2023 en raison d'un manque de confiance dans son leadership, mais a été réintégré cinq jours plus tard à la suite d'une vive réaction des employés et des investisseurs, après quoi un nouveau conseil d'administration a été formé. La fortune d'Altman était estimée à 1,8 milliard de dollars en juillet 2025.
Lors d'une récente intervention à une conférence de la Réserve fédérale, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a brossé un tableau sombre de l'impact imminent de l'intelligence artificielle sur la main-d'uvre, avertissant que l'IA pourrait accélérer le turnover des emplois à des niveaux sans précédent, les emplois dans le secteur des services étant les premiers touchés. S'adressant à des économistes et à des décideurs politiques, Altman a souligné que les technologies d'IA sont sur le point de perturber en premier lieu les postes du service clientèle, rendant potentiellement obsolètes des catégories entières, car l'automatisation traite les demandes avec une plus grande efficacité et à moindre coût.
Il ne s'agit pas là d'une simple spéculation ; Altman s'est appuyé sur des précédents historiques, soulignant que la rotation des emplois a toujours été une caractéristique du progrès économique, mais que la rapidité de l'IA pourrait faire paraître les transitions passées lentes en comparaison. Altman a souligné que si les craintes d'un chômage de masse sont peut-être exagérées, la nature du travail va considérablement changer.
Il a cité des exemples tirés des progrès réalisés par OpenAI, où les modèles d'IA peuvent désormais accomplir en quelques minutes des tâches complexes qui prenaient auparavant des heures, voire des jours, à des êtres humains. Selon lui, cette augmentation de la productivité obligera les entreprises à repenser leur personnel, en particulier pour les postes impliquant un travail intellectuel routinier. Altman reste toutefois optimiste, suggérant que de nouvelles opportunités émergeront, tout comme la révolution industrielle a donné naissance à des professions imprévues.
Accélération des changements économiques et vulnérabilité du secteur des services
Des données récentes corroborent les affirmations de Altman. Un rapport indique que 30 % des entreprises américaines ont déjà remplacé des travailleurs par des outils d'IA, et que ce chiffre devrait atteindre 38 % d'ici la fin de l'année. Les programmeurs, par exemple, déclarent être jusqu'à 10 fois plus productifs grâce à l'aide de l'IA, tandis que la recherche scientifique enregistre des gains de deux à trois fois supérieurs. Altman a partagé une anecdote personnelle : un modèle d'IA a résolu en cinq minutes un problème de programmation qui aurait pris 20 à 40 heures à un humain qualifié, le tout pour moins d'un dollar en ressources informatiques. Selon lui, de telles efficiences transforment le travail intellectuel, qui passe d'une activité coûteuse à une activité aussi bon marché qu'« un dollar ou 10 cents ».
Cette transformation ne se limite pas à la technologie ; elle s'étend également au secteur des services. Le service client, qui repose souvent sur des réponses scriptées et la récupération de données, est particulièrement menacé. Altman a prédit que les agents IA (des systèmes autonomes capables de gérer des tâches multifacettes) domineront ces domaines d'ici 2025. Il a évoqué l'année tumultueuse qu'a connue OpenAI, notamment son bref licenciement, pour souligner la nécessité de stratégies adaptatives dans les économies axées sur l'IA.
Au-delà des services, les avertissements d'Altman s'étendent à des professions telles que la médecine et la finance. Lors de la même conférence, il a affirmé que l'IA diagnostiquait déjà mieux les maladies que de nombreux médecins, tout en mettant en garde contre une dépendance excessive sans supervision humaine. Cela correspond à l'opinion exprimée sur les réseaux sociaux, où des utilisateurs tels que des analystes industriels discutent du potentiel de l'IA à éliminer jusqu'à 50 % des emplois dans des domaines tels que la comptabilité, le droit et l'ingénierie d'ici cinq ans, citant les contraintes énergétiques comme seul obstacle potentiel.
Une étude de Microsoft sur l'impact de l'IA sur l'emploi avait déjà révélé les emplois menacés par l'IA. L'étude, basée sur les interactions des utilisateurs, met en évidence les rôles liés à la création de contenu et au langage comme étant fortement touchés. Les interprètes, les rédacteurs et les rôles liés au service client sont particulièrement menacés. Les emplois manuels et en temps réel, tels que ceux de chirurgien ou de mécanicien, sont moins touchés. Mais le rapport de Microsoft affirmait que l'IA assistera les travailleurs, elle ne les remplacera pas.
Cependant, Altman contredit les discours apocalyptiques en se ralliant à l'opinion du PDG de Nvidia, Jensen Huang, selon laquelle les emplois ne disparaîtront pas, mais évolueront vers des formes plus significatives. Il a conseillé aux jeunes diplômés que le moment était idéal pour entrer sur le marché, car l'IA créera des emplois qui sembleront « de plus en plus ridicules » du point de vue actuel, tout comme les agriculteurs de subsistance ne pouvaient pas imaginer les carrières modernes.
Les implications politiques sont profondes. Les discussions d'Altman avec des responsables américains portent sur la manière dont l'IA de niveau doctoral pourrait prendre en charge des tâches spécialisées, remodelant ainsi l'emploi d'ici 2025. Goldman Sachs estime que 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être perturbés, les cols blancs gagnant environ 80 000 dollars étant les plus exposés. Cela inclut non seulement les pertes d'emploi, mais aussi les transformations, qui toucheront environ 9 % de la main-d'uvre mondiale.
Pour atténuer les répercussions, Altman préconise des mesures proactives, telles que des programmes de perfectionnement des compétences et des expériences de revenu de base universel. Il envisage un avenir où la productivité tirée par l'IA conduira à l'abondance, mais seulement si les sociétés s'adaptent rapidement. Altman a souligné que les rôles nécessitant des relations humaines, comme les soins infirmiers, pourraient rester à l'abri, tandis que les programmeurs pourraient connaître des résultats mitigés : une productivité accrue pourrait signifier une diminution des besoins ou des demandes entièrement nouvelles.
En outre, selon certains experts, l'IA pourrait marquer la fin de l'échelle professionnelle telle que nous la connaissons. L'essor de l'IA a coïncidé avec un aplatissement considérable des structures organisationnelles, en particulier parmi les cadres intermédiaires. L'essor de l'IA générative soulève la question de savoir si l'échelle de carrière est sur le point d'être brisée et si les récits d'ascension sociale de la génération actuelle de dirigeants d'entreprise, qui ont toujours constitué une partie importante de l'éthique américaine, sont appelés à devenir une chose du passé. Si l'idée de gravir tous les échelons a toujours été plus l'exception que la règle, elle a contribué à dynamiser le cur des entreprises américaines.
Les détracteurs affirment que l'optimisme d'Altman occulte les difficultés immédiates. Les rapports mettent en évidence des réductions d'effectifs dans le monde réel : Salesforce a supprimé 4 000 emplois après l'automatisation du service client par des agents IA, et des tendances similaires chez Workday et Chegg annoncent des bouleversements plus importants. Les postes de débutants, en particulier dans les logiciels et les services, ont chuté de 20 % depuis 2022.
Pourtant, Altman insiste sur le fait que la plus grande incertitude réside dans les domaines hautement qualifiés. Dans le domaine de la santé, les capacités de diagnostic de l'IA pourraient libérer les médecins pour les cas complexes, mais cela nécessite des cadres réglementaires. À l'avenir, sa quête de la « superintelligence », telle qu'il la décrit, promet des changements encore plus importants, pouvant potentiellement donner naissance à des emplois liés à l'espace d'ici 2035, comme le prédisent des personnalités telles que Jeff Bezos et Elon Musk.
En fin de compte, le message d'Altman est clair : l'IA n'est pas seulement un outil, c'est une force qui accélère la rotation historique des emplois. Pour les leaders du secteur, le défi consiste à trouver un équilibre entre innovation et équité, en veillant à ce que, à mesure que les rôles de service disparaissent, de nouvelles voies s'ouvrent pour une main-d'uvre résiliente.
Et vous ?
Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
OpenAI prévoit de lancer l'année prochaine une nouvelle plateforme d'emploi basée sur l'IA afin d'aider les employeurs à trouver des candidats possédant des compétences en IA
Dario Amodei, PDG d'Anthropic, renforce son avertissement selon lequel l'IA va supprimer les emplois de premier échelon, car les PDG envisagent l'IA comme un moyen de réduire les coûts
Déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur tech en 2025 : Intel, Microsoft, Meta et d'autres suppriment des milliers d'emplois sous l'effet de facteurs économiques et de l'intégration de l'IA
Le chômage dans le secteur des technologies de l'information atteint 5,7 % alors que l'IA frappe les emplois dans le secteur technologique, l'IA supprime des emplois à un rythme plus accéléré qu'elle en crée
Vous avez lu gratuitement 581 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.