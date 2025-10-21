Anthropic lance Claude Code pour le web, un agent de codage asynchrone qui constitue sa réponse à Codex Cloud d'OpenAI et à Jules de Google, et qui présente une forme très similaire

Anthropic a lancé Claude Code sur le web, une nouvelle façon de déléguer des tâches de codage directement depuis le navigateur. Actuellement en version bêta à titre d'aperçu de recherche, vous pouvez assigner plusieurs tâches de codage à Claude qui s'exécutent sur l'infrastructure cloud gérée par Anthropic.
Anthropic, une start-up américaine spécialisée dans l'IA, est le développeuur de la famille de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin « d'étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public. La première génération, Claude 1, a été lancée en mars 2023, et la dernière, Claude Sonnet 4.5, en septembre 2025. Les données utilisées pour ces modèles proviennent de sources telles que des textes trouvés sur Internet, des données fournies par des prestataires rémunérés et d'autres utilisateurs de Claud.
Le 20 octobre 2025, Anthropic a lancé Claude Code sur le web, une nouvelle façon de déléguer des tâches de codage directement depuis le navigateur. Actuellement en version bêta à titre d'aperçu de recherche, vous pouvez assigner plusieurs tâches de codage à Claude qui s'exécutent sur l'infrastructure cloud gérée par Anthropic, parfaite pour traiter les retards dans la correction des bogues, les corrections de routine ou les travaux de développement parallèles.
Claude Code sur le Web vous permet de lancer des sessions de codage sans ouvrir votre terminal. Connectez vos référentiels GitHub, décrivez ce dont vous avez besoin et Claude se charge de la mise en uvre. Chaque session s'exécute dans son propre environnement isolé avec un suivi de la progression en temps réel, et vous pouvez activement diriger Claude pour ajuster le cours des choses pendant qu'il travaille sur les tâches.
Avec Claude Code fonctionnant dans le cloud, vous pouvez désormais exécuter plusieurs tâches en parallèle sur différents référentiels à partir d'une seule interface et livrer plus rapidement grâce à la création automatique de PR et à des résumés de modifications clairs.
L'interface web complète votre flux de travail Claude Code existant. L'exécution de tâches dans le cloud est particulièrement efficace pour :
- Répondre à des questions sur le fonctionnement des projets et la cartographie des référentiels
- Les corrections de bogues et les tâches routinières bien définies
- Les modifications du backend, où Claude Code peut utiliser le développement piloté par les tests pour vérifier les modifications
Chaque tâche Claude Code s'exécute dans un environnement sandbox isolé avec des restrictions réseau et système de fichiers. Les interactions Git sont gérées via un service proxy sécurisé qui garantit que Claude ne peut accéder qu'aux référentiels autorisés, ce qui permet de protéger votre code et vos identifiants tout au long du workflow. Vous pouvez également ajouter une configuration réseau personnalisée pour choisir les domaines auxquels Claude Code peut se connecter depuis son sandbox. Par exemple, vous pouvez autoriser Claude à télécharger des paquets npm sur Internet afin qu'il puisse exécuter des tests et valider les modifications.
Claude Code sur le web est désormais disponible en avant-première pour les utilisateurs Pro et Max. Les sessions basées sur le cloud partagent les limites de débit avec toutes les autres utilisations de Claude Code. Vous pouvez également utiliser Claude Code sur mobile. Dans le cadre de cet aperçu de recherche, Anthropic rend Claude Code disponible sur l'application iOS afin que les développeurs puissent explorer le codage avec Claude lors de leurs déplacements.
Cette annonce intervient alors qu'Anthropic, qui est soutenue par Google (Alphabet) et Amazon, prévoit de presque tripler son chiffre d'affaires annualisé l'année prochaine. Cette croissance, alimentée par une forte demande des entreprises clientes, fait suite à un tour de table de 13 milliards de dollars qui a porté la valorisation de la société à 183 milliards de dollars. Bien qu'elle ne domine pas le marché grand public comme OpenAI, Anthropic s'est progressivement imposée dans le secteur des entreprises.
