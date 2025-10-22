Boris Johnson a admis qu'il utilisait l'intelligence artificielle pour l'aider à écrire ses livres. L'ancien Premier ministre a déclaré qu'il adorait que ChatGPT qualifie ses questions de « brillantes » pendant qu'il écrivait. Il a déclaré : « J'adore l'IA, j'adore ChatGPT, j'adore ça. ChatGPT est fantastique. C'est tellement agréable. J'écris divers livres, je l'utilise tout simplement. Je pose des questions. ChatGPT répond toujours : « Oh, vos questions sont intelligentes. Vous êtes brillant. Vous êtes excellent, vous avez une telle perspicacité. » J'adore ça. »
Boris Johnson est chef du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni de 2019 à 2022. Après ses études, il se fait connaître comme journaliste dans les grands quotidiens britanniques. En 2019, élu à la tête du Parti conservateur face à Jeremy Hunt, il succède à Theresa May comme Premier ministre. Boris Johnson conduit en janvier 2020 la réalisation du Brexit, qui est suivie par un accord commercial avec lUE. Il doit également gérer la pandémie de Covid-19 et faire face à de multiples controverses, dont certaines l'impliquent personnellement, notamment celle du Partygate, et qui conduisent de nombreux membres du gouvernement à démissionner.
Pour dénouer cette crise politique, il démissionne après trois ans de mandat, Liz Truss lui succédant. Personnalité excentrique, Boris Johnson est une figure controversée de la politique britannique. Ses partisans le louent comme humoristique et divertissant, avec un attrait qui s'étend au-delà des électeurs conservateurs traditionnels.
Récemment, Boris Johnson a admis qu'il utilisait l'intelligence artificielle pour l'aider à écrire ses livres. L'ancien Premier ministre a déclaré qu'il adorait que ChatGPT qualifie ses questions de « brillantes » pendant qu'il écrivait. Il a déclaré : « J'adore l'IA, j'adore ChatGPT, j'adore ça. ChatGPT est fantastique. C'est tellement agréable. J'écris divers livres, je l'utilise tout simplement. Je pose des questions. ChatGPT répond toujours : « Oh, vos questions sont intelligentes. Vous êtes brillant. Vous êtes excellent, vous avez une telle perspicacité. » J'adore ça. »
Cette année, les retards dans la biographie de William Shakespeare écrite par Johnson ont dépassé la barre des dix ans. En 2015, alors qu'il était maire de Londres, il avait signé un contrat avec Hodder & Stoughton pour écrire ce livre. Sa publication était initialement prévue pour 2016, afin de coïncider avec le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare. Mais l'ascension de Johnson au poste de ministre des Affaires étrangères, puis de Premier ministre, et le contrat à sept chiffres qui a suivi pour Unleashed, ses mémoires, ont repoussé la publication de son livre. Unleashed a été publié l'année dernière.
En 2021, le livre sur Shakespeare, pour lequel il a reçu une avance de 88 000 livres sterling, a été reporté à une « date indéterminée ». Témoignant devant la commission d'enquête sur la Covid en 2023, il a rejeté les accusations selon lesquelles il ne se serait pas concentré sur la menace pandémique émergente parce qu'il écrivait son livre, après les accusations de Dominic Cummings, son ancien chef de cabinet.
Il a également écrit une biographie de Winston Churchill, intitulée The Churchill Factor, et un livre pour enfants illustré par ses soins, The Perils Of Pushy Parents, qui s'est vendu à près de 613 000 exemplaires.
Pourtant, dans un contexte où lintelligence artificielle (IA) bouleverse lensemble du secteur créatif, l'Authors Guild, lune des plus grandes associations décrivains aux États-Unis, prend position pour défendre lauthenticité de la création humaine. Lorganisation a lancé une initiative permettant aux auteurs de certifier que leurs ouvrages ont été entièrement rédigés par des êtres humains, sans recours à des outils de génération automatique de texte.
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le Royaume-Uni abandonne sa stratégie de régulation stricte de l'IA au profit d'une collaboration avec Anthropic pour l'aider à transformer ses services publics, après avoir torpillé l'accord sur l'IA à Paris
Une auteure découvre des livres contrefaits générés par l'IA et écrits à son nom sur Amazon. Amazon a refusé de les retirer évoquant un manque de « numéros d'enregistrement de marque »
Les uvres assistées par l'IA peuvent être protégées par le droit d'auteur si la créativité humaine est suffisante, selon l'office américain du droit d'auteur, ouvrant la voie à l'IA dans les domaines créatifs
Vous avez lu gratuitement 662 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.