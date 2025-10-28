OpenAI rachète la start-up d'IA Software Applications Incorporated, qui a développé une interface pour les ordinateurs Apple, afin « d'intégrer son savoir-faire en matière de produits dans ChatGPT ».

OpenAI a annoncé avoir racheté Software Applications Incorporated, une petite entreprise qui a développé un produit Mac appelé Sky. Tous les employés de Software Applications rejoindront OpenAI. « L'intégration profonde de Sky avec le Mac accélère notre vision d'intégrer l'IA directement dans les outils que les gens utilisent tous les jours », a déclaré Nick Turley, responsable de ChatGPT chez OpenAI.
En novembre 2022, OpenAI a sorti ChatGPT qui a été saluée comme ayant catalysé l'intérêt général pour l'IA générative. OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Elle a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». En tant qu'organisation de premier plan dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille de grand modèle de langage GPT, la série DALL-E de modèles de conversion de texte en image et un modèle de conversion de texte en vidéo nommé Sora.
Récemment, OpenAI a annoncé avoir acquis Software Applications Incorporated, une petite entreprise qui a développé une interface d'intelligence artificielle pour les ordinateurs Apple. Les 12 membres de l'équipe de Software Applications rejoindront OpenAI, selon un porte-parole. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. Le produit de la start-up, appelé Sky, permet aux utilisateurs d'ordinateurs Mac de lui demander de l'aide en langage naturel pour écrire, coder, planifier et gérer leurs journées, a déclaré OpenAI. Sky peut effectuer des actions via des applications et comprend ce qui s'affiche sur l'écran de l'utilisateur.
« L'intégration profonde de Sky avec le Mac accélère notre vision d'intégrer l'IA directement dans les outils que les gens utilisent tous les jours », a déclaré Nick Turley, responsable de ChatGPT chez OpenAI, dans un communiqué. Software Applications a été fondée en 2023 et la société a dévoilé Sky en mai. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a contribué au tour de table de 6,5 millions de dollars de la start-up, selon son site web.
OpenAI a multiplié les transactions ces derniers mois. La société a racheté Statsig, une start-up de développement de produits, pour 1,1 milliard de dollars en septembre, après avoir acheté la start-up io de Jony Ive, spécialisée dans les appareils IA, pour plus de 6 milliards de dollars en mai. Turley et Fidji Simo, PDG des applications d'OpenAI, ont dirigé l'acquisition de Software Applications.
Cette annonce intervient alors qu'OpenAI a récemment dévoilé le navigateur ChatGPT Atlas, après que Perplexity ait lancé son navigateur Comet gratuitement au début du mois et que Google ait intégré un modèle Gemini dans Chrome en septembre. Atlas est désormais disponible en téléchargement gratuit pour les utilisateurs macOS du monde entier, et des versions pour Windows, iOS et Android seront bientôt disponibles. Si tous les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités de base, le mode Agent avancé est actuellement réservé aux abonnés ChatGPT Plus, Pro et Business.
Voici l'annonce d'OpenAI :
OpenAI acquiert Software Applications Incorporated, le fabricant de Sky
Les progrès de l'IA ne consistent pas seulement à faire progresser l'intelligence, mais aussi à la libérer grâce à des interfaces qui comprennent le contexte, s'adaptent à vos intentions et fonctionnent de manière transparente. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer qu'OpenAI a acquis Software Applications Incorporated, le fabricant de Sky.
Sky est une puissante interface en langage naturel pour Mac. Avec Sky, l'IA travaille à vos côtés, que vous écriviez, planifiiez, codiez ou gériez votre journée. Sky comprend ce qui se trouve sur votre écran et peut agir à l'aide de vos applications.
Nous intégrerons l'intégration profonde de Sky dans macOS et son savoir-faire en matière de produits dans ChatGPT, et tous les membres de l'équipe rejoindront OpenAI.
« Nous construisons un avenir où ChatGPT ne se contente pas de répondre à vos demandes, mais vous aide à accomplir vos tâches. L'intégration profonde de Sky dans Mac accélère notre vision d'intégrer l'IA directement dans les outils que les gens utilisent tous les jours. » Nick Turley, vice-président et directeur de ChatGPT
« Nous avons toujours voulu que les ordinateurs soient plus performants, personnalisables et intuitifs. Grâce aux LLM, nous pouvons enfin assembler toutes les pièces du puzzle. C'est pourquoi nous avons créé Sky, une expérience d'IA qui flotte au-dessus de votre bureau pour vous aider à réfléchir et à créer. Nous sommes ravis de rejoindre OpenAI pour offrir cette vision à des centaines de millions de personnes. » Ari Weinstein, cofondateur et PDG, Software Applications Incorporated
Source : Annonce d'OpenAI
