OpenAI dévoile le navigateur ChatGPT Atlas, après que Perplexity ait lancé gratuitement son navigateur Comet au début du mois et que Google ait intégré un modèle Gemini dans Chrome en septembre

Récemment, Perplexity AI a rendu son navigateur Comet alimenté par l'intelligence artificielle (IA) accessible gratuitement aux utilisateurs du monde entier, mettant ainsi fin à son ancien modèle d'abonnement mensuel à 200 dollars. Conçu comme une alternative aux navigateurs traditionnels, Comet intègre un assistant capable de résumer des pages, d'organiser des tâches et de sélectionner des informations en temps réel. Parallèlement à cette sortie, Perplexity a également lancé Comet Plus avec le soutien de grands éditeurs, afin de promouvoir un journalisme de qualité directement dans le navigateur. Cette initiative témoigne de l'ambition de Perplexity de contester la domination de Google Chrome tout en promouvant une expérience Internet sans publicité, axée sur la curiosité et accessible à un public plus large.
En réponse, OpenAI lance ChatGPT Atlas, son propre navigateur web avec une intégration approfondie de l'IA sur macOS. OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA), connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
OpenAI a finalement franchi le pas et lancé officiellement son propre navigateur complet basé sur l'IA, ChatGPT Atlas, dans le but de concurrencer la domination des navigateurs traditionnels tels que Google Chrome ou Microsoft Edge en intégrant l'intelligence conversationnelle et les agents IA de ChatGPT dans l'expérience de navigation. Atlas est désormais disponible en téléchargement gratuit pour les utilisateurs macOS du monde entier, et des versions pour Windows, iOS et Android seront bientôt disponibles. Si tous les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités de base, le mode Agent avancé est actuellement réservé aux abonnés ChatGPT Plus, Pro et Business.
Atlas conserve la disposition familière des navigateurs traditionnels, notamment les onglets, les signets, le mode incognito et d'autres fonctionnalités attendues, mais son principal attrait réside dans son intégration profonde avec ChatGPT, qui permet aux utilisateurs de résumer des pages, d'affiner du texte, de discuter avec les résultats de recherche et d'interagir avec des sites web directement via une barre latérale ou un affichage en écran partagé qui maintient un compagnon ChatGPT toujours visible. Un nouvel outil de « chat par curseur » fournit également une aide à la rédaction en ligne dans n'importe quel champ de texte, tandis que la prise en charge de la mémoire permet au navigateur de rappeler les détails pertinents entre les sessions, que les utilisateurs peuvent gérer ou désactiver via les paramètres.
Les utilisateurs Plus et Pro peuvent également interagir avec l'agent ChatGPT intégré pour effectuer de petites tâches automatisées basées sur le navigateur en mode Agent, telles que faire des réservations ou modifier des documents. La société affirme que ce mode fonctionne dans un environnement sécurisé et limité, ce qui signifie qu'il ne peut pas exécuter de code, télécharger de fichiers, installer des extensions ou accéder à des fichiers locaux ou à des mots de passe enregistrés, les sites web visités en mode Agent étant exclus de l'historique de navigation.
Avec le lancement d'Atlas, OpenAI cherche à défier non seulement la domination de Google, mais aussi la vague croissante de navigateurs basés sur l'IA tels que Perplexity Comet, Dia de The Browser Company ou Opera Neon, en invitant les utilisateurs à l'essayer avec une augmentation temporaire de la limite de débit ChatGPT pendant sept jours pour ceux qui le définissent comme navigateur par défaut sur macOS.
Plus de capacités, plus de contrôle
Vous contrôlez ce que ChatGPT peut voir et mémoriser pendant que vous naviguez. Vous pouvez effacer des pages spécifiques, effacer tout votre historique de navigation ou ouvrir une fenêtre de navigation privée pour vous déconnecter temporairement de ChatGPT.
Si vous activez les mémoires du navigateur, ChatGPT mémorisera les détails clés du contenu que vous consultez afin d'améliorer les réponses au chat et de vous proposer des suggestions plus pertinentes, comme créer une liste de tâches à partir de votre activité récente ou poursuivre vos recherches de cadeaux de Noël en fonction des produits que vous avez consultés.
Les mémoires du navigateur sont privées à votre compte ChatGPT et sous votre contrôle. Vous pouvez les consulter dans les paramètres, archiver celles qui ne sont plus pertinentes et effacer votre historique de navigation pour les supprimer. Même lorsque les mémoires du navigateur sont activées, vous pouvez décider des sites que ChatGPT peut ou ne peut pas voir à l'aide du bouton dans la barre d'adresse. Lorsque la visibilité est désactivée, ChatGPT ne peut pas voir le contenu de la page et aucune mémoire n'est créée à partir de celle-ci.
Par défaut, OpenAI n'utilise pas le contenu que vous consultez pour entraîner ces modèles. Si vous choisissez d'accepter ce contenu, vous pouvez activer l'option « inclure la navigation web » dans vos paramètres de contrôle des données. Notez que même si vous acceptez l'entraînement, les pages web qui refusent GPTBot ne seront pas utilisées pour l'entraînement. Si vous avez activé l'entraînement pour les chats dans votre compte ChatGPT, l'entraînement sera également activé pour les chats dans Atlas. Cela inclut le contenu des sites web que vous avez joint lorsque vous utilisez la barre latérale Ask ChatGPT et les mémoires du navigateur qui alimentent vos chats.
Le contrôle parental fonctionne également dans Atlas. Si un parent a configuré le contrôle parental pour ChatGPT, ces paramètres seront repris dans les conversations avec ChatGPT dans Atlas. OpenAI introduit également de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental dans Atlas, notamment la possibilité pour les parents de désactiver les mémoires du navigateur et le mode agent.
Faites faire le travail à votre place
Dans Atlas, vous pouvez demander à ChatGPT d'agir et de faire des choses pour vous directement dans votre propre navigateur. Au début de l'année, OpenAI a introduit l'agent ChatGPT, et il est désormais rendu plus rapide et natif dans Atlas.
Lorsque vous posez une question, ChatGPT peut vous demander s'il doit ouvrir des onglets et cliquer dans votre navigateur pour accomplir la tâche. Vous pouvez également sélectionner le bouton du mode agent...
