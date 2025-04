Le PDG de Perplexity déclare qu'il construit Comet, son propre navigateur IA, pour suivre tout ce que vous faites en ligne afin de vendre des publicités "hyper personnalisées"



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 298 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Perplexity AI, ou simplement Perplexity, est un moteur de recherche web américain qui utilise un grand modèle de langage pour traiter les requêtes et synthétiser des réponses basées sur les résultats de la recherche web. Avec une approche conversationnelle, Perplexity permet aux utilisateurs de poser des questions complémentaires et de recevoir des réponses avec des citations de ses sources sur internet.Le 24 février 2025, Perplexity a annoncé Comet , son propre navigateur web, avec des inscriptions ouvertes pour un accès anticipé. Lors de l'annonce, Perplexity promettait de "réinventer le navigateur" en décrivant Comet comme "un navigateur pour la recherche agentique par Perplexity". Cependant, il n'y a que peu d'informations sur ce que l'on peut attendre du navigateur, en dehors de son nom.Récemment, Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, a partagé un peu plus de détail sur le navigateur Comet de Perplexity à venir. Participant au podcast TBPN, il a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise construit son propre navigateur est de suivre et de collecter rigoureusement tout ce que fait un utilisateur, même en dehors de l'application. L'objectif est de collecter autant de données que possible pour ensuite vendre des publicités premium.La justification donnée par Srinivas est que les utilisateurs se servent de certaines invites à des fins professionnelles qui ne sont pas personnelles. En outre, Perplexity suivra des éléments tels que vos visites, le temps de navigation, les sites web et tout ce que vous faites à l'intérieur et à l'extérieur du navigateur. Il affirme également que les utilisateurs de Perplexity ne devraient pas être gênés par le suivi, car les publicités seront plus pertinentes.La confidentialité des données est un sujet sensible. Si beaucoup s'inquiètent de voir les grandes entreprises technologiques collecter des données télémétriques pour "améliorer leurs produits", d'autres s'en moquent éperdument. Avec l'essor de l'IA, la compréhension des utilisateurs et l'accès à leurs données sont devenus une mine d'or pour le scraping de données et sont devenus de plus en plus courants ces dernières années. La plupart des outils exigent que vous lisiez leurs termes et conditions concernant la collecte de données. Perplexity adopte donc une approche de suivi obscurément honnête avec son prochain navigateur.Si ces déclarations sur la collecte de données peuvent sembler un peu directes, elles rappellent la manière dont Internet a toujours fonctionné. Des entreprises telles que Google et Meta vous suivent sur l'ensemble de l'internet à travers différents aspects de la recherche et de la localisation pour des publicités ciblées. Apple figure également sur la liste.C'est exactement la raison pour laquelle le ministère de la justice des États-Unis veut que Google vende Chrome, en raison du monopole qu'il détient sur la publicité. Le secteur des navigateurs permet d'obtenir beaucoup de données et de capitaux grâce à des publicités mieux ciblées. C'est exactement la raison pour laquelle OpenAI veut acheter Chrome.Perplexity commence à nouer des partenariats avec des fabricants de smartphones afin d'intégrer davantage son assistant d'intelligence artificielle. Le partenariat le plus récent a été conclu avec Motorola et son Moto AI. En outre, le PDG de Perplexity avait également proposé de remplacer les employés du département technologique du New York Times (NYT) en grève par des systèmes d'IA. Cette déclaration avait déjà suscité une polémique dans le milieu technologique et bien au-delà, en ravivant les débats autour de l’automatisation, de la sécurité de l’emploi et de l’avenir du travail humain face à l'essor des technologies d'IA.Les règles relatives à l'extraction de données sont encore assez floues, ce qui pose des problèmes de protection de la vie privée et de violation des droits d'auteur. Les récents incidents liés aux images Ghibli en sont un bon exemple. C'est l'une des raisons de la méfiance croissante à l'égard des grandes entreprises technologiques. C'est aussi parce que les règles actuelles en matière de protection de la vie privée n'ont pas de frontières qui définissent où ces entreprises d'IA peuvent aller ou s'aventurer.Perplexity AI ne fait pas exception à cela. Un rapport avait notamment révélé que l'entreprise se livrerait aux vols de toute information publiée en ligne et les administrateurs de sites Web ne semblent avoir aucun moyen d'empêcher cela à l'heure actuelle. Un développeur a découvert que Perplexity AI ignore les instructions du fichier robots.txt, qui contrôle les robots d'indexation (crawlers), et accède aux sites Web pour extraire des informations, même lorsque les administrateurs interdisent l'accès à l'agent utilisateur de l'entreprise.Perplexity AI prétendait que son agent utilisateur devrait apparaître sous le nom de "PerplexityBot", mais en réalité, il semble que le vrai agent utilisateur est dissimulé et parcourt les pages Web discrètement. Cette situation soulève une question. Dans un monde où les assistants d'IA nous suivent partout, jusqu'à quel point sommes-nous prêts à renoncer à notre vie privée pour des raisons de commodité ?: Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, dans l'interview du podcast TBPNPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?