Perplexity rend son navigateur IA Comet à 200 $ par mois gratuit dans le monde entier, défie Chrome de Google et lance Comet Plus avec le soutien de grands éditeurs

Perplexity AI a rendu son navigateur Comet alimenté par l'intelligence artificielle (IA) accessible gratuitement aux utilisateurs du monde entier, mettant ainsi fin à son ancien modèle d'abonnement mensuel à 200 dollars. Conçu comme une alternative aux navigateurs traditionnels, Comet intègre un assistant capable de résumer des pages, d'organiser des tâches et de sélectionner des informations en temps réel. Parallèlement à cette sortie, Perplexity a également lancé Comet Plus avec le soutien de grands éditeurs, afin de promouvoir un journalisme de qualité directement dans le navigateur. Cette initiative témoigne de l'ambition de Perplexity de contester la domination de Google Chrome tout en promouvant une expérience Internet sans publicité, axée sur la curiosité et accessible à un public plus large.
Perplexity AI, Inc., ou simplement Perplexity, est une société américaine privée spécialisée dans les logiciels qui propose un moteur de recherche web capable de traiter les requêtes des utilisateurs et de synthétiser les réponses. Perplexity a été fondée en 2022 par Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho et Andy Konwinski. Ses produits utilisent des grands modèles de langage et intègrent des capacités de recherche web en temps réel, fournissant des réponses basées sur le contenu actuel d'Internet, y compris des citations de sources en ligne. Une version publique gratuite est disponible, tandis qu'un abonnement Pro payant donne accès à des modèles de langage plus avancés et à des fonctionnalités supplémentaires. En juillet 2025, la société était évaluée à 18 milliards de dollars américains.
Perplexity AI a récemment annoncé que son navigateur Comet était désormais téléchargeable gratuitement dans le monde entier. Cette initiative fait suite à l'annonce de la disponibilité de Comet pour les abonnés à l'offre Perplexity Max, au prix de 200 dollars par mois. Le navigateur s'appuie sur un agent IA conçu pour agir comme un moteur de recherche intelligent et un assistant personnel. L'entreprise a présenté Comet comme une interface capable d'amplifier la pensée humaine et de réinventer la navigation sur le Web.
Perplexity affirme que sa décision de rendre le navigateur Comet accessible à tous s'inscrit dans le cadre de sa mission visant à construire « un Internet meilleur » et à rendre ses outils basés sur l'IA plus accessibles à un public plus large.
« Aujourd'hui, nous lançons gratuitement le navigateur Comet dans le monde entier », a déclaré Perplexity dans son communiqué. « À partir d'aujourd'hui, vous pouvez le télécharger gratuitement sur perplexity.ai/comet. »
Comet a été lancé en juillet 2025 pour les abonnés à Perplexity Max, mais a rapidement attiré des millions de personnes sur sa liste d'attente. Initialement disponible uniquement pour les abonnés premium et les personnes invitées, la demande a rapidement dépassé le calendrier de déploiement de Perplexity. La société a déclaré que des millions de personnes s'étaient inscrites sur sa liste d'attente en seulement quelques semaines.
Selon Perplexity, les utilisateurs de Comet posaient « 6 à 18 fois plus de questions » lors de leur première utilisation par rapport à une navigation classique, ce qui suggère que l'outil encourage la curiosité et l'exploration.
Contrairement aux navigateurs traditionnels, Comet intègre un assistant IA qui « parcourt le Web avec vous ». Il peut résumer des pages, organiser des onglets, aider à rédiger des e-mails, comparer des options d'achat et même gérer des tâches en arrière-plan.
Perplexity affirme qu'Internet est aujourd'hui encombré de contenus de mauvaise qualité et de publicités sans fin. « Internet a étouffé notre curiosité », a déclaré la société, positionnant Comet comme un moyen de réduire les distractions et de se concentrer sur les informations pertinentes.
Défier Chrome
La sortie gratuite de Comet souligne également l'ambition de Perplexity de concurrencer le navigateur Chrome de Google, qui domine actuellement le marché avec plus de 3 milliards d'utilisateurs. En août, Perplexity a même fait une offre non sollicitée de 34,5 milliards de dollars pour acquérir Chrome au cas où les régulateurs américains obligeraient Google à le vendre dans le cadre d'une affaire antitrust.
Bien que le gouvernement ait finalement autorisé Google à conserver Chrome, le PDG de Perplexity, Aravind Srinivas, a tempéré cette issue. Il a déclaré qu'il n'était « pas déçu » par cette décision, expliquant que Comet n'était « pas simplement un autre navigateur destiné à prendre des parts de marché à Chrome », mais un assistant personnel à intelligence artificielle avec une vision différente.
Soutenir le journalisme avec Comet Plus
Parallèlement au déploiement gratuit, Perplexity a également élargi Comet Plus, qui propose un abonnement mensuel de 5 dollars permettant d'accéder à un journalisme de qualité directement dans le navigateur. Parmi ses partenaires figurent CNN, The Washington Post, The Los Angeles Times, les titres Condé Nast (tels que Wired, Vanity Fair et The New Yorker), Fortune, Le Monde et Le Figaro.
Perplexity affirme que Comet Plus garantit aux éditeurs une rémunération équitable à l'ère de l'IA. La société décrit ce programme comme un « modèle commercial conçu par Perplexity pour offrir un journalisme de qualité à un Internet plus curieux et plus autonome, et garantir que les éditeurs tirent profit des nouvelles exigences de l'ère de l'IA ».
Cette décision place Perplexity en concurrence directe avec les géants du secteur. Google a récemment ajouté les fonctionnalités Gemini à Chrome, OpenAI a lancé Operator plus tôt cette année et Anthropic a lancé son propre agent basé sur un navigateur. Parallèlement, Opera a perfectionné son navigateur Neon alimenté par l'IA.
Malgré un marché très concurrentiel, Perplexity se fraye son propre chemin en positionnant Comet comme une alternative légère et axée sur l'IA plutôt que comme un simple complément aux navigateurs existants. En rendant Comet gratuit, l'entreprise parie que l'accessibilité et l'expérience utilisateur lui permettront de fidéliser sa clientèle.
Jusqu'à présent, Comet n'était disponible que sur ordinateur. Cependant, Perplexity a confirmé qu'une version mobile était en cours de développement, promettant d'éliminer l'encombrement publicitaire sur mobile et d'offrir une interaction vocale avec son assistant IA.
En rendant Comet gratuit, Perplexity redéfinit son positionnement face aux géants du numérique. Mais cette stratégie sinscrit également dans un contexte de forte tension concurrentielle. Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, dénonçait déjà en juillet 2025 la tendance des grandes entreprises à copier les innovations émergentes, soulignant la difficulté pour les startups de préserver leur avantage technologique dans lécosystème de lIA.
