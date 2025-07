Perplexity a annoncé que son navigateur web Comet AI est maintenant disponible pour ceux qui s'abonnent à Perplexity Max, un service de 200 $ par mois.

Comet est un navigateur web conçu pour l'internet d'aujourd'hui. Au cours des 30 dernières années, l'internet a évolué : nous ne nous contentons plus de « naviguer » ou de « chercher ». L'internet est l'endroit où nous vivons, travaillons et nous connectons.C'est aussi l'endroit où nous posons des questions.Les esprits curieux se posent des questions partout, et ils trouvent des réponses sur chaque page, dans chaque idée, à travers chaque tâche. Pourtant, nous avons été piégés dans de longues lignes d'onglets et d'hyperliens, des expériences décousues qui interrompent le flux naturel de notre pensée.En d'autres termes, l'internet est devenu l'esprit étendu de l'humanité alors que nos outils pour l'utiliser restent primitifs. Notre interface pour le web devrait être aussi fluide et réactive que la pensée humaine elle-même.Nous avons conçu Comet pour permettre à l'internet de faire ce qu'il a toujours voulu faire : amplifier notre intelligence.Comet permet de passer de la navigation à la réflexion.Les onglets qui s'empilaient dans l'attente de votre retour rejoignent désormais une interface intelligente qui comprend le fonctionnement de votre esprit. Le passage d'un contexte à l'autre, entre des dizaines d'applications, de sites et d'interfaces, nous a fait perdre la concentration et la fluidité qui font la joie de notre travail et alimentent notre curiosité.L'assistant Comet élimine les frictions à chaque pensée, en menant activement des sessions de navigation entières pendant que vous vous concentrez sur ce qui compte. Demandez à Comet quels sont les autres sites qui proposent le même vélo mais qui l'expédient plus rapidement. Demandez à Comet de comparer ce que vous lisez à quelque chose que vous avez déjà lu.Comet vous permet de poser des questions partout où elles vous viennent à l'esprit, que vous souhaitiez comprendre un concept complexe, trouver des liens cachés, créer de nouvelles possibilités ou résoudre des problèmes qui vous laissent perplexe.Comet transforme des sessions de navigation entières en interactions uniques et transparentes, transformant des flux de travail complexes en conversations fluides.Demandez à Comet de réserver une réunion ou d'envoyer un e-mail en fonction de ce que vous avez vu. Demandez à Comet d'acheter quelque chose que vous avez oublié. Demandez à Comet de vous briefer pour votre journée.Avec Comet, vous ne recherchez pas d'informations, vous pensez à voix haute et Comet exécute des flux de travail complets tout en conservant un contexte parfait. La recherche devient une conversation. L'analyse devient naturelle. Les tâches ennuyeuses s'évaporent. Internet devient une extension de votre esprit.L'obsession de Perplexity pour des réponses précises et fiables est inscrite dans l'ADN de Comet. Les réponses sont le fondement de la curiosité pour une raison bien précise : plus de connaissances nous permettent de poser de meilleures questions.Chaque jour, des décisions d'une valeur de plusieurs milliards de dollars sont prises en ligne, et la qualité de ces décisions dépend de la fiabilité des informations qui les sous-tendent. Demandez à Comet de comparer les régimes d'assurance. Demandez à Comet de vous aider à comprendre suffisamment une technologie pour décider d'investir ou non.Des réponses précises sont à la base de la prise de décision. Cet aspect gagnera en importance avec l'IA agentique, lorsque les assistants prendront des décisions à notre place, plus rapidement et plus souvent. Comet est comme un deuxième cerveau qui nous aide à prendre les meilleures décisions possibles dans chaque situation.La mission de Perplexity est de servir la curiosité du monde.Comet transforme n'importe quelle page web en un portail de curiosité. Surlignez n'importe quel texte pour obtenir des explications instantanées. Explorez des idées tangentielles sans perdre votre contexte d'origine. Posez des questions spécialisées ou générales - Comet comprend que la curiosité authentique ne suit pas de chemins prédéterminés.Demandez à Comet ce qui vous manque. Demandez à Comet des contrepoints. Demandez à Comet où vous devriez explorer.La curiosité est personnelle. Cela permet à votre propre curiosité de devenir le contexte d'un assistant fiable, proactif et personnalisé.Comet apprend comment vous pensez, afin de mieux penser avec vous.Dès aujourd'hui, Comet est disponible pour les abonnés de Perplexity Max.L'accès sur invitation seulement sera progressivement étendu à notre liste d'attente au cours de l'été. Les nouveaux utilisateurs recevront également un nombre limité d'invitations à partager.En attendant, vous pouvez rejoindre la liste d'attente ici.L'attente en vaut la peine, car Comet ne fait que commencer.Grâce à notre propre feuille de route et à chaque nouvelle avancée dans le domaine de l'IA, nous continuerons à lancer de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités pour Comet, à améliorer les expériences en fonction de vos commentaires et à nous concentrer sans relâche - comme nous l'avons toujours fait - sur la construction d'une IA précise et digne de confiance qui alimente la curiosité humaine. L'avenir appartient à ceux qui ne cessent de poser des questions.Nous sommes curieux de voir ce que vous allez demander à Comet.