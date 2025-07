Perplexity lance un abonnement Max à 200 dollars par mois avec accès illimité à l'outil d'agent génératif Perplexity Labs et au futur navigateur web Comet alimenté par l'IA

Que contient Perplexity Max ?

Labs en illimité

Accès anticipé

Options de modèles avancés et assistance prioritaire

À qui s'adresse Max ?

Les professionnels qui ont besoin d'un accès illimité à des outils d'analyse complets

Les créateurs de contenu et les rédacteurs qui ont besoin de capacités de recherche étendues

Les stratèges commerciaux qui mènent des études de marché et de veille concurrentielle

Les chercheurs universitaires qui travaillent sur des projets complexes et multidimensionnels

Disponible dès maintenant

L'abonnement ultime de Perplexity est arrivé : Perplexity Max. Perplexity Max est notre niveau d'abonnement le plus avancé à ce jour, conçu pour ceux qui exigent une productivité illimitée en matière d'IA et un accès immédiat aux derniers produits et fonctionnalités de Perplexity. Avec Perplexity Max, vous pouvez exploiter au maximum votre curiosité.Les Labs sont un moyen puissant de donner vie à n'importe quelle idée. Depuis le lancement de Labs, les abonnés à Perplexity Pro utilisent les outils d'orchestration avancés de Labs pour créer des tableaux de bord, des feuilles de calcul, des présentations, des applications web et bien plus encore. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Perplexity Max offre une utilisation illimitée de Labs par mois, afin d'accélérer la création de valeur.Perplexity Max est le moyen le plus rapide d'accéder en avant-première aux nouvelles fonctionnalités et aux nouveaux produits Perplexity. Par exemple, les abonnés Max seront les premiers à avoir accès à Comet. Comet est notre nouveau navigateur conçu dès le départ pour être un partenaire de réflexion puissant pour tout ce que vous faites sur le Web. Nous lancerons également encore plus de sources de données premium et d'avantages provenant de marques leaders, exclusivement réservés aux abonnés Max.Chez Perplexity, nous lançons constamment de nouveaux produits et fonctionnalités, et nous sommes ravis de les partager en avant-première avec les utilisateurs de l'IA qui exigent ce qu'il y a de mieux et de plus récent.Perplexity Max donne accès à des modèles d'IA avancés de premier plan tels que OpenAI o3-pro et Claude Opus 4, auxquels s'ajoutent de nouveaux modèles de pointe à mesure qu'ils évoluent. Les utilisateurs Max qui exigent les meilleurs modèles d'IA pour leurs projets bénéficient également d'une assistance prioritaire dans le cadre de leur abonnement Max.Perplexity Max est conçu pour :Perplexity Max est disponible dès aujourd'hui sur le Web et iOS. Les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants peuvent mettre à niveau leur abonnement dans les paramètres.