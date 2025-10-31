Google lance l'extension Jules pour Gemini CLI, un assistant de codage autonome qui vous permet d'exécuter simultanément 60 développeurs IA travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre dépôt GitHub.

Google a lancé l'extension Jules pour Gemini CLI, ajoutant un assistant de codage autonome qui s'exécute en arrière-plan. Alors que Gemini CLI reste l'espace de travail principal pour le développement actif, Jules fonctionne dans une machine virtuelle distincte pour gérer des tâches asynchrones telles que le clonage de référentiels, l'installation de dépendances et l'édition de fichiers sans interrompre les flux de travail du terminal.
Depuis août, Jules, l'agent de codage asynchrone de Google alimenté par l'intelligence artificielle (IA), est disponible pour le grand public. Loutil est sorti de sa phase bêta pour intégrer pleinement lécosystème Google AI, avec une tarification structurée, des capacités étendues et de nombreux retours dexpérience. Jules utilise les capacités de raisonnement avancées de Gemini 2.5 Pro pour développer des plans de codage, ce qui se traduit par des résultats de code de meilleure qualité.
Récemment, Google a lancé l'extension Jules pour Gemini CLI, ajoutant un assistant de codage autonome qui s'exécute en arrière-plan. Alors que Gemini CLI reste l'espace de travail principal pour le développement actif, Jules fonctionne dans une machine virtuelle distincte pour gérer des tâches asynchrones telles que le clonage de référentiels, l'installation de dépendances et l'édition de fichiers sans interrompre les flux de travail du terminal.
Les développeurs peuvent attribuer des tâches à l'aide de commandes simples telles que /jules add a login button to the homepage (ajouter un bouton de connexion à la page d'accueil) ou /jules bump all my dependencies to latest (mettre à jour toutes mes dépendances vers la dernière version). Jules peut traiter plusieurs corrections ou modifications en parallèle et les soumettre automatiquement à de nouvelles branches GitHub une fois terminées, s'intégrant ainsi de manière transparente aux processus de contrôle de version existants.
Les utilisateurs peuvent vérifier la progression des tâches directement depuis Gemini CLI et continuer à travailler sans changer d'outil. L'extension nécessite la version 0.4.0 ou supérieure de Gemini CLI et peut être installée via une commande de terminal, avec un indicateur de mise à jour automatique facultatif. Avant d'utiliser Jules, les développeurs doivent créer un compte et connecter leurs référentiels GitHub via la console Jules.
Le workflow « mieux ensemble »
La combinaison de Gemini CLI et de l'extension Jules accélère les workflows de codage créatif en permettant de déléguer des tâches à Jules tout en restant dans le flux de Gemini CLI. CLI Gemini est votre collaborateur et votre orchestrateur dans le terminal pour les tâches sur lesquelles vous vous concentrez activement. Jules est votre assistant autonome qui travaille en arrière-plan, dans une machine virtuelle (VM) où il clone votre code, installe les dépendances et modifie les fichiers.
Voici les types de tâches que vous pouvez déléguer à l'extension Jules :
- Tâches asynchrones : demandez à l'extension Jules de travailler de manière indépendante directement à partir de la CLI Gemini.
- Corrections de bogues en arrière-plan : attribuez plusieurs bogues à Jules pour qu'il les corrige en arrière-plan pendant que vous travaillez sur d'autres tâches synchrones dans l'interface CLI Gemini.
- Modifications dans la nouvelle branche : après avoir résolu les problèmes sur Github, l'extension Jules peut soumettre les modifications à une nouvelle branche.
Pour commencer
Avant d'installer l'extension Jules, assurez-vous que l'interface Gemini CLI est installée. En outre, vous devez :
- Disposer d'un compte Jules
- Connecter votre référentiel : connectez votre référentiel GitHub à votre compte dans la console Jules.
Installez l'extension Jules en exécutant la commande suivante depuis votre terminal (nécessite Gemini CLI v0.4.0 ou une version plus récente) :
gemini extensions install https://github.com/gemini-cli-extensions/jules --auto-update
L'option --auto-update est facultative : si elle est spécifiée, elle mettra à jour les nouvelles versions dès leur sortie.
Utilisation
Pour lancer une tâche Jules, utilisez la commande /jules suivie de votre invite. Par exemple :
/jules Convert commonJS modules to ES modules
Une fois que vous avez lancé une tâche avec /jules, l'extension fonctionnera en arrière-plan pour la mener à bien. Pour vérifier l'état d'une tâche, utilisez la commande /jules avec une requête concernant la tâche.
Par exemple :
/jules what is the status of my last task?
Source : Annonce de Google, S'inscrire à Jules
