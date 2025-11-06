Google Maps ajoute l'intégration de l'IA Gemini sur Android et iOS, permettant ainsi des conversations mains libres sur votre navigation ou les points de repère environnants

Google Maps ajoute l'intégration de Gemini sur Android et iOS, permettant ainsi une navigation conversationnelle mains libres. Les utilisateurs peuvent parler naturellement pour gérer leurs itinéraires, poser des questions contextuelles telles que trouver des restaurants à proximité et obtenir des détails tels que les parkings ou les plats populaires. Gemini prend également en charge les commandes vocales pour confirmer les destinations, signaler des incidents de circulation ou ajouter des événements à Google Agenda lorsque les autorisations sont accordées.
Google Maps est un service mondial de cartographie en ligne. Le service est créé par Google à la suite du rachat en octobre 2004 de la start-up australienne Where 2 Technologies. Fondé en février 2005 aux États-Unis et au Canada, puis en Grande-Bretagne (sous le nom de Google Local), il est déployé le 25 avril 2006, simultanément en France, Allemagne, Espagne et Italie. Le service est disponible sur navigateur web et en application, sur PC, et mobiles. Des prises de vue de certaines rues sont également accessibles avec Google Street View. Google Maps propose une vue en plan cartographique classique et une vue en images satellites ou photographies aériennes. Les habitations et reliefs sont également visibles générés en 3D.
En octobre 2024, Google a révélé comment il prévoyait d'utiliser l'IA générative pour améliorer ses activités de cartographie. Il s'agit de la dernière application s'appuyant sur Gemini que l'entreprise souhaite utiliser pour améliorer l'expérience de recherche. Google Maps, Google Earth et Waze ont bénéficié tous d'améliorations grâce à Gemini. L'une des nouvelles fonctionnalités de Google Maps ajoutait simplement plus de détails à la navigation virage par virage, notamment les passages piétons, les panneaux de signalisation et, surtout, des instructions plus claires sur les voies à emprunter.
Récemment, Google Maps ajoute l'intégration de Gemini sur Android et iOS, permettant ainsi une navigation conversationnelle mains libres. Les utilisateurs peuvent parler naturellement pour gérer leurs itinéraires, poser des questions contextuelles telles que trouver des restaurants à proximité et obtenir des détails tels que les parkings ou les plats populaires. Gemini prend également en charge les commandes vocales pour confirmer les destinations, signaler des incidents de circulation ou ajouter des événements à Google Agenda lorsque les autorisations sont accordées.
Aux États-Unis, les itinéraires de Maps font désormais référence à des points de repère réels plutôt qu'à de simples distances, en indiquant des repères clairs tels que « tourner à gauche après le restaurant Thai Siam ». Gemini génère ces itinéraires en analysant les données de plus de 250 millions de lieux cartographiés et les images de Google Street View afin de sélectionner des points de repère faciles à reconnaître depuis la route. Les utilisateurs d'Android Auto commenceront également à recevoir des notifications proactives concernant les perturbations du trafic, les fermetures ou les embouteillages importants, même lorsqu'ils ne naviguent pas activement.
L'application Maps introduira bientôt Google Lens avec Gemini sur Android et iOS, permettant aux utilisateurs de pointer leur appareil photo vers un lieu pour obtenir des informations à son sujet. Toutes les nouvelles fonctionnalités seront déployées au cours des prochaines semaines dans les régions prises en charge.
Il est désormais plus simple et plus facile d'accomplir des tâches pendant la navigation
Google Maps intégre Gemini, son assistant IA, à votre expérience de conduite mains libres dans l'application Google Maps. Cela signifie qu'il est encore plus simple de trouver des lieux le long de votre itinéraire, de vérifier les chargeurs de véhicules électriques disponibles ou, sur Android, de partager votre heure d'arrivée estimée avec vos amis. Plus besoin de tâtonner, il vous suffit désormais de demander.
Voici un exemple : Vous pouvez obtenir de l'aide pour des tâches en plusieurs étapes, par exemple : « Y a-t-il un restaurant abordable proposant des options végétaliennes sur mon itinéraire, à quelques kilomètres à la ronde ? ... Comment se passe le stationnement là-bas ? » Suivi de « OK, allons-y ». Vous pouvez même demander « Au fait, peux-tu également ajouter un événement dans le calendrier pour l'entraînement de football demain à 17 h ? ». Avec votre autorisation, Gemini se connecte à votre calendrier et ajoute automatiquement l'événement. Vous pouvez demander des informations plus spécifiques, comme « Quels sont les plats populaires dans ce restaurant ? » ou même vous renseigner sur le match ou les actualités de la veille, tout cela sans lâcher le volant.
Aider les conducteurs est un élément clé de la fiabilité de Google Maps. C'est pourquoi ils ont facilité davantage le signalement des perturbations du trafic. Il suffit de dire « Je vois un accident », « Il semble y avoir une inondation plus loin » ou « Attention au ralentissement » pour signaler instantanément les perturbations. Gemini dans la navigation sera déployé dans les prochaines semaines sur Android et iOS partout où Gemini est disponible, et bientôt sur Android Auto.
Rejoignez votre destination grâce à des repères réels
Nous avons tous déjà entendu « tournez à droite dans 500 mètres » en conduisant et nous sommes demandé quelle distance cela représentait exactement. Désormais, avec Gemini, en plus des feux de signalisation et des panneaux stop, Google Maps vous indiquera également des points de repère tels que des stations-service, des restaurants et des bâtiments célèbres faciles à repérer le long de votre itinéraire. Vous entendrez des indications telles que « tournez à droite après le restaurant Thai Siam » et vous le verrez mis en évidence sur votre carte à mesure que vous vous en approchez.
Pour ce faire, Gemini analyse les informations récentes et complètes de Google Maps sur 250 millions de lieux et les recoupe avec les images Street View afin de sélectionner les points de repère les plus utiles visibles depuis la rue, pour que les indications soient précises et utiles. La navigation basée sur les points de repère est actuellement déployée sur Android et iOS aux États-Unis.
Évitez les embouteillages avant de vous y retrouver
Il n'y a rien de pire que d'être surpris par un arrêt soudain. Désormais, Google Maps peut vous avertir, même si vous n'êtes pas en train de naviguer. Il vous informe de manière proactive des perturbations sur la route devant vous, par exemple en cas de fermeture imprévue ou d'embouteillage important. Les alertes de trafic proactives sont actuellement déployées aux États-Unis sur Android.
Obtenez des informations privilégiées grâce à Lens, intégré à Gemini
Une fois arrivé à destination, vous pouvez toujours compter sur Gemini pour explorer les environs. Vous avez toujours voulu savoir quels sont les plats les mieux notés dans un restaurant ou si la boulangerie que vous venez de croiser vend des croissants au beurre français ? Vous pouvez désormais discuter rapidement avec Google Maps pour le découvrir.
Il vous suffit d'appuyer sur l'appareil photo dans la barre de recherche et de tenir votre téléphone en l'air pour identifier les lieux tels que les restaurants, les cafés, les magasins ou les sites touristiques célèbres qui se trouvent dans votre champ de vision. Lorsque vous voyez des repères, appuyez sur le micro pour poser des questions sur le lieu, comme vous le feriez à un ami : « Quel est cet endroit et pourquoi est-il populaire ? » ou « Quelle est l'ambiance à l'intérieur ? » La puissante combinaison des capacités de Gemini et de la connaissance des lieux à travers le monde de Google Maps vous apporte les réponses dont vous avez besoin, vous aidant à décider en un instant si un endroit vaut la peine d'attendre. Lens, développé avec Gemini, sera progressivement déployé à la fin du mois aux États-Unis sur Android et iOS.
Source : Google
