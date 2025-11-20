L'ancien secrétaire au Trésor américain et président de Harvard, Larry Summers, a démissionné du conseil d'administration d'OpenAI, à la suite d'une polémique sur ses liens avec Jeffrey Epstein

L'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers a démissionné du conseil d'administration d'OpenAI, quelques jours après que le président américain Donald Trump ait ordonné au ministère de la Justice d'enquêter sur ses liens et ceux d'autres démocrates de premier plan avec Jeffrey Epstein, condamné pour délit sexuel. Cette démission intervient après que Summers a annoncé qu'il se retirerait de toutes ses autres fonctions publiques afin de « rétablir la confiance et réparer ses relations avec ses proches ». Summers est toujours professeur à l'université, mais l'établissement s'apprête à ouvrir une enquête sur ses liens avec Epstein.
Lawrence Henry « Larry » Summers est un économiste américain. Il a été le 71e secrétaire au Trésor des États-Unis de 1999 à 2001, le 27e président de l'université Harvard de 2001 à 2006 et le 8e directeur du Conseil économique national de 2009 à 2010. Il est actuellement professeur à la Harvard Kennedy School, où il occupe la chaire Charles W. Eliot. En novembre 2023, Summers a rejoint le conseil d'administration de l'organisation d'intelligence artificielle OpenAI.
En 2024, il a déclaré que l'IA sera l'événement le plus important depuis la révolution industrielle et pourrait remplacer toutes les formes de travail. Cependant, il a ajouté qu'il ne faudra pas s'attendre un "miracle de la productivité" de sitôt. L'économiste a déclaré que les gains de productivité dus à l'IA ne se ressentiront pas dans les trois à cinq prochaines années. Son point de vue sur l'impact potentiel de l'IA sur le travail est toutefois controversé.
Récemment, l'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers a démissionné du conseil d'administration d'OpenAI, quelques jours après que le président américain Donald Trump ait ordonné au ministère de la Justice d'enquêter sur ses liens et ceux d'autres démocrates de premier plan avec Jeffrey Epstein, condamné pour délit sexuel. « Larry a décidé de démissionner du conseil d'administration d'OpenAI, et nous respectons sa décision. Nous apprécions ses nombreuses contributions et la perspective qu'il a apportée au conseil », a déclaré le conseil d'administration d'OpenAI dans un communiqué.
Cette décision intervient un jour après que le Congrès américain, contrôlé par les républicains, ait voté à la quasi-unanimité pour forcer la divulgation des dossiers du ministère de la Justice sur Epstein, un résultat pour lequel Trump s'était battu pendant des mois avant de mettre fin à son opposition.
Larry Summers siégeait au conseil d'administration d'OpenAI depuis fin 2023, après la brève destitution du PDG du fabricant de ChatGPT, Sam Altman. Il a également démissionné du conseil consultatif international de Santander, dont il était le président, selon un porte-parole de la société. Parmi les autres entreprises de renom liées à Summers figure la société de technologie éducative Skillsoft, dont il est membre du conseil d'administration depuis 2021. Il a également été président de l'université Harvard.
Cette démission intervient après que Summers a annoncé qu'il se retirerait de toutes ses autres fonctions publiques afin de « rétablir la confiance et réparer ses relations avec ses proches ». « Tout le monde à Washington sait qui est Larry Summers depuis des décennies. Cela a toujours été caché à la vue de tous. Il a dû démissionner de son poste de président de Harvard en 2006 pour des raisons similaires. Je suis heureuse que nous puissions enfin tourner la page Larry Summers », a déclaré Lindsay Owens, directrice exécutive de Groundwork Collaborative, dans un communiqué transmis à Al Jazeera.
Summers est toujours professeur à l'université, mais l'établissement s'apprête à ouvrir une enquête sur ses liens avec Epstein, a rapporté le journal de l'université. Le scandale Epstein est depuis des mois une épine dans le pied de Trump, en partie parce qu'il a amplifié les théories du complot concernant Epstein auprès de ses propres partisans. La non-divulgation des dossiers est l'une des raisons invoquées pour expliquer la baisse de sa cote de popularité, qui a atteint un nouveau plus bas de 38 % dans un sondage. Seuls 20 % des Américains approuvent la manière dont Trump a géré cette affaire.
De nombreux électeurs de Trump pensent que son administration a dissimulé les liens d'Epstein avec des personnalités influentes et obscurci les détails entourant sa mort dans une prison de Manhattan en 2019, qui a été jugée comme un suicide. Summers, un démocrate, a été secrétaire au Trésor de l'ancien président américain Bill Clinton et directeur du Conseil économique national de l'ancien président Barack Obama.
Il convient de rappeler que Summers est un personnage très controversé en raison de ses prises de position et d'autres actions qu'il a menées. En outre, le siège de Summers au sein du conseil d'administration d'OpenAI a été fortement controversé. Selon certains critiques, il n'y a pas de meilleure indication du manque de sérieux d'OpenAI en ce qui concerne les intérêts de l'humanité que l'admission de Larry Summers à son conseil d'administration.
Cependant, ces déclarations concernant l'IA sont partagés par différents acteurs du secteur. Par exemple, selon Dominik Asam, directeur financier du géant des logiciels SAP, dont le chiffre d'affaires s'élève à 320 milliards de dollars, l'entreprise aura probablement besoin de moins d'ingénieurs pour fournir un rendement identique, voire supérieur grâce à l'IA. « Il y a tout simplement plus d'automatisation. Certaines tâches sont automatisées et, pour un volume de production identique, nous pouvons nous permettre d'avoir moins de personnel », a déclaré Dominik Asam.
Et vous ?
Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Nous avons désormais plus de détails sur ce qui s'est passé à OpenAI et qui a conduit au licenciement de Sam Altman. Ce dernier a été accusé de monter les membres du conseil les uns contre les autres
Richard Stallman démissionne du CSAIL au MIT ainsi que de son poste de président de la Free Software Foundation, suite à ses commentaires sur l'affaire Jeffrey Epstein
Partage de revenus, contrats secrets et dépendance cloud : la face cachée du pacte IA entre OpenAI et Microsoft exposée par une fuite de documents. Quand l'IA coûte plus cher qu'elle ne rapporte
Vous avez lu gratuitement 716 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.