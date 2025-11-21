En octobre, un analyste de MacroStrategy Partnership affirme que la bulle de lintelligence artificielle serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère.
Récemment, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a également fait part de ses inquiétudes concernant une éventuelle bulle spéculative dans le domaine de l'IA et ses répercussions économiques, suggérant qu'il ne devrait pas y avoir de plan de sauvetage gouvernemental pour les entreprises d'IA. Alexandria Ocasio-Cortez, également connue par les initiales AOC, est une femme politique et militante américaine qui occupe depuis 2019 le poste de représentante des États-Unis pour la 14e circonscription électorale de New York. Elle est membre du Parti démocrate.
Entrée en fonction à l'âge de 29 ans, Ocasio-Cortez est la plus jeune femme jamais élue au Congrès. Elle défend un programme progressiste qui comprend le soutien aux coopératives de travailleurs, l'assurance maladie pour tous, la gratuité des frais de scolarité dans les universités publiques, la garantie d'emploi, un New Deal vert et la suppression de l'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE). Elle est l'une des figures de proue de l'aile gauche du Parti démocrate et membre du « Squad », un groupe informel de députés progressistes.
Ocasio-Cortez a fait part de ses craintes concernant la bulle de l'IA lors d'une audience de la Chambre des représentants sur les chatbots IA. Elle a souligné l'influence disproportionnée des entreprises d'IA telles que Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta sur le marché boursier et l'économie. Elle a également contesté l'affirmation du président Donald Trump concernant l'essor économique et boursier, suggérant que les marchés ne progressaient que grâce au secteur de l'IA, ce qui est risqué.
« Nous parlons d'une bulle économique massive », a déclaré Ocasio-Cortez. « Selon l'exposition de cette bulle, nous pourrions assister à des menaces pour la stabilité économique similaires à celles de 2008. » La députée a également souligné les dangers potentiels d'un éclatement de la bulle de l'IA à l'avenir, affirmant qu'il ne devrait y avoir aucun plan de sauvetage fédéral pour les entreprises d'IA.
AOC a fait valoir que « nous ne devrions pas envisager de renflouer ces entreprises », en opposant cela à ce qu'elle a décrit comme le « refus » des prestations de santé et des allocations SNAP aux Américains. Elle a attribué le développement de chatbots IA exploitants à la pression exercée sur les entreprises pour générer des profits, exprimant ses inquiétudes quant à l'impact sur la santé mentale des personnes.
Les inquiétudes d'AOC concernant le renflouement fédéral font suite à l'intensification des discussions autour de l'effondrement d'OpenAI. Cependant, le PDG Sam Altman a démenti les allégations selon lesquelles l'entreprise chercherait à obtenir un renflouement fédéral ou des garanties gouvernementales, précisant qu'OpenAI ne bénéficie pas et ne souhaite pas bénéficier d'une protection financée par les contribuables.
Ses remarques font suite à la confusion suscitée par la directrice financière Sarah Friar, qui a suggéré que l'entreprise pourrait envisager un « filet de sécurité » gouvernemental dans le cadre des options de financement pour les besoins en puces IA. Altman a également souligné que les gouvernements ne devraient pas protéger les entreprises privées contre les défaillances du marché.
Les préoccupations soulevées par la démocrate new-yorkaise ne sont pas isolées. L'investisseur de renom Howard Marks a récemment établi un parallèle entre l'engouement actuel pour le marché de l'IA et la bulle Internet de 1999. Sans aller jusqu'à parler d'une bulle à part entière, il a décrit la situation comme « ambitieuse mais pas folle » et pas encore comme une « manie ». En outre, Torsten Slok, l'influent économiste en chef d'Apollo Global Management, une importante société d'investissement internationale, affirme que « la bulle actuelle du marché de l'IA est encore plus étendue que la frénésie des dotcoms de la fin des années 1990 ». Selon l'économiste, les dix principales actions du secteur de l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les titans de la technologie dans les années 1990.
D'autre part, Jensen Huang, PDG de Nvidia, s'est opposé à l'idée d'une bulle de l'IA, affirmant que les investissements massifs actuels sont liés à une évolution historique dans le domaine de l'informatique. Ce point de vue est corroboré par le chiffre d'affaires record de Nvidia au troisième trimestre, qui a augmenté de 62 % par rapport à l'année précédente.
Voici la transcription des déclarations d'Alexandria Ocasio-Cortez telles qu'elles ont été prononcées :
- Merci, Monsieur le Président, et je tiens à remercier la sous-commission d'avoir organisé cette importante audience et les témoins d'avoir partagé leur expertise. Bon nombre des récits que nous avons entendus aujourd'hui au sujet des conséquences mortelles de certains de ces chatbots IA sont assez extrêmes et horribles. Nous parlons de suicidalité. Nous parlons de personnes qui, dans certaines circonstances, sombrent dans une psychose IA.
Et je pense qu'il est important pour nous de prendre du recul et de nous demander pourquoi et comment ces modèles ont été acceptés, permettant ainsi que cela se produise. Je voudrais également mettre en lumière ce que cela signifie sur le plan économique, en plus de l'aspect psychologique. Dr King, avez-vous vu des entreprises modifier ou faire évoluer leurs politiques de confidentialité ou d'autres types de politiques dans leur recherche de modèles plus rentables ?
- Nous les avons certainement vues modifier leurs politiques de confidentialité lors du lancement de produits basés sur l'IA.
- Oui. Et j'imagine que cela est en partie lié à leur modèle économique, n'est-ce pas ?
- Oui.
- Et je pense à cela lorsque nous discutons des raisons pour lesquelles les modèles d'IA vont vers de tels extrêmes et de certains des résultats extrêmes que nous observons dans la manière dont les gens utilisent l'IA, qu'il s'agisse de compagnie émotionnelle ou, encore une fois, de cas extrêmes de suicidalité ou de psychose. Je pense que cela va également de pair avec la pression que subissent ces entreprises pour générer des profits qu'elles n'ont pas encore prouvés.
Ce matin même, le Wall Street Journal a fait état d'une chute importante du marché boursier américain avec le titre « Les craintes d'une bulle IA frappent les actions ». Cela contraste également avec ce que nous avons entendu de la part de l'administration Trump, qui affirme que l'économie en général est florissante. Et il n'a cessé de répéter que l'économie est en plein essor.
Mais seules sept entreprises technologiques sont en plein essor : Microsoft, Google, Amazon et Meta. Elles sont les moteurs de cette croissance dans un seul secteur : l'IA. La croissance économique globale des États-Unis peut donc être attribuée à sept entreprises et à leur croissance dans le domaine de l'IA en particulier. Au moins 40 % de la croissance économique de cette année est attribuée à ces seules entreprises, et 80 % des gains boursiers de cette année proviennent d'entreprises spécialisées dans l'IA.
Mais les gens justifient ces niveaux d'investissement par les promesses faites par les PDG, qui assurent que cet investissement sera rentable. Ainsi, pour une entreprise comme OpenAI, sa valeur repose sur l'espoir qu'elle trouvera le moyen d'en tirer profit. Or, ce n'est pas le cas. Cela génère donc une dépendance humaine accrue qui peut être exploitée car elle n'est pas soumise à la loi HIPAA. Est-ce exact, Dr King ?...
