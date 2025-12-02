Amazon Web Services (AWS) est une division du groupe américain de commerce électronique Amazon, spécialisée dans les services de cloud computing à la demande pour les entreprises et particuliers. En 2017, AWS propose plus de 90 services, comprenant le calcul, le stockage, le réseau, la base de données, l'analyse de données, des services applicatifs, du déploiement, de la gestion de système, de la gestion d'applications mobiles, des outils pour les développeurs et pour l'Internet des objets. Les services les plus populaires sont Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) et Amazon Simple Storage Service (S3). En 2020, AWS a généré 45 des 386 milliards de dollars du chiffre d'affaires (net sales) monde d'Amazon, soit 11,5 %.
En juillet 2025, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que l'IA va transformer les emplois au sein de l'entreprise. Jassy a déclaré que les agents d'IA, qui effectuent des tâches telles que le codage, la recherche, l'analyse et le travail sur tableur, changeraient également la nature du travail de chaque employé. Selon lui, la technologie créera de nouveaux emplois dans les domaines de la robotique et de l'IA, malgré l'automatisation de certains rôles existants.
Récemment, Amazon Web Services (AWS) a donné le coup d'envoi de sa conférence annuelle re:Invent à Las Vegas en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle (IA), se positionnant comme un chef de file dans la course à la fourniture de capacités d'IA avancées aux entreprises du monde entier. Alors que des milliers de développeurs, de cadres et de passionnés de technologie se sont rendus dans des lieux tels que le Venetian et le Caesars Forum du 1er au 5 décembre 2025, AWS a dévoilé une série d'innovations conçues pour rendre l'IA plus autonome, plus efficace et mieux intégrée dans les opérations commerciales.
L'événement, souvent surnommé le Super Bowl du cloud computing, a été marqué par les discours des dirigeants d'AWS, dont le PDG Matt Garman, qui ont souligné comment ces outils pourraient transformer les industries en permettant aux agents de l'IA d'agir de manière autonome sans intervention humaine constante. Au cur des annonces, l'expansion des initiatives d'AWS en matière d'IA agentique, qui permet aux systèmes d'IA d'effectuer des tâches complexes de manière autonome. Ces initiatives s'appuient sur des efforts antérieurs, tels que la création d'un groupe dédié à l'IA agentique au début de l'année.
Ces agents représentent une évolution des modèles d'IA traditionnels qui requièrent des messages spécifiques vers des systèmes plus sophistiqués capables de raisonner, de planifier et d'exécuter des processus à plusieurs étapes. Garman a souligné lors de son discours liminaire que cette technologie pourrait automatiser les flux de travail dans des secteurs allant de la santé à la finance, ce qui permettrait de dégager des milliards de dollars de gains de productivité.
La conférence a également mis en lumière les partenariats et les intégrations d'AWS qui renforcent son écosystème d'IA. Les collaborations avec des entreprises telles qu'Anthropic et Nvidia étaient au premier plan, offrant aux participants des démonstrations pratiques de la manière dont l'infrastructure d'AWS prend en charge l'entraînement et l'inférence de l'IA à haute performance. Par exemple, les annonces de Nvidia lors de l'événement, y compris DGX Cloud sur AWS et les centres de données à refroidissement liquide alimentés par les GPU Blackwell, ont souligné la force matérielle derrière la poussée d'AWS en matière d'IA.
Les agents autonomes au centre de l'attention
L'une des révélations les plus marquantes a été l'amélioration d'Amazon Bedrock, le service géré d'AWS pour la création et la mise à l'échelle d'applications d'IA générative. La plateforme comprend désormais des fonctions agentiques avancées qui permettent à l'IA de prendre des décisions complexes en temps réel. Les développeurs présents à la conférence ont assisté à des sessions au cours desquelles ils ont appris à déployer ces agents pour des tâches telles que le service client automatisé ou l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, en s'appuyant sur des ateliers pratiques décrits dans le blog d'AWS. Cette initiative répond à une demande croissante d'IA qui ne se contente pas de générer du contenu, mais qui gère activement les opérations, réduisant ainsi la nécessité d'une supervision humaine.
Parallèlement, AWS a présenté des mises à jour de son service SageMaker, intégrant de nouveaux outils pour former des modèles agentiques avec une efficacité accrue. Ces innovations s'appuient sur les puces Trainium personnalisées d'AWS, qui promettent un calcul d'IA rentable par rapport à la concurrence. Des experts ont expliqué aux participants comment ces puces, associées aux accélérateurs Inferentia, peuvent réduire les temps et les coûts de formation, rendant ainsi les déploiements d'IA à grande échelle plus accessibles aux entreprises de taille moyenne. Cette synergie matériel-logiciel a été un thème récurrent, avec des sessions explorant les configurations de cloud hybride qui mélangent les ressources sur site avec les vastes centres de données d'AWS.
Au-delà des spécifications techniques, l'événement s'est penché sur les applications du monde réel. Pour les médias et le divertissement, AWS a montré comment l'IA agentique accélère la création et la distribution de contenu. Lors d'une démonstration, des agents d'IA ont édité de manière autonome des séquences vidéo sur la base de critères prédéfinis, une capacité qui pourrait révolutionner les flux de travail de post-production. Ce constat a été repris dans les discussions de l'industrie, où les dirigeants de NTT DATA ont mis en avant les innovations dans les solutions basées sur l'IA lors de leur participation à la conférence, comme indiqué sur la page de l'événement.
Cela rappelle l'annonce d'Amazon en décembre 2024. Amazon Web Services (AWS) avait affirmé que le développeur moyen ne passe qu'une heure par jour à écrire du code. Les sept heures restantes sont consacrées aux "tâches fastidieuses et indifférenciées" du développement logiciel moderne. Amazon a affirmé que l'IA est la solution et a déployé de nouvelles capacités pour Amazon Q Developer, son outil d'assistant doté d'IA. Avec l'IA, les développeurs auraient théoriquement plus de temps pour faire ce qu'ils font le mieux : coder.
Relever les défis de l'écosystème de l'IA
La sécurité et la conformité sont apparues comme des piliers...
