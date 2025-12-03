Le chatbot IA ChatGPT d'OpenAI était hors service, les utilisateurs ont signalé une panne mondiale, les conversations ont disparu, la panne était due à « une erreur de configuration du routage ».

Des millions d'utilisateurs dans le monde entier ont été confrontés à une perturbation importante de leur flux de travail, lorsque ChatGPT a subi une panne de service majeure. L'incident, qui a commencé peu avant 6h30 le 3 décembre, a rendu le chatbot IA populaire inaccessible pour beaucoup et a causé des problèmes alarmants de visibilité des données, les historiques de conversation semblant avoir complètement disparu. OpenAI a depuis confirmé que tous les systèmes sont pleinement opérationnels après une intervention rapide.
OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». En tant qu'organisation leader dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles texte-image et un modèle texte-vidéo nommé Sora. La sortie de ChatGPT en novembre 2022 a été saluée comme ayant catalysé l'intérêt général pour l'IA générative.
ChatGPT est un chatbot génératif basé sur l'intelligence artificielle développé par OpenAI et lancé en novembre 2022. Il utilise actuellement GPT-5.1, un transformateur génératif pré-entraîné (GPT), pour générer du texte, de la parole et des images en réponse aux requêtes des utilisateurs. OpenAI exploite ce service selon un modèle freemium. Les utilisateurs peuvent interagir avec ChatGPT par le biais de requêtes textuelles, audio et visuelles. En janvier 2023, ChatGPT était devenu l'application logicielle grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, avec plus de 100 millions d'utilisateurs en deux mois. En 2025, le site web de ChatGPT figure parmi les cinq sites web les plus visités au monde, et compte plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine.
Récemment, des millions d'utilisateurs dans le monde entier ont été confrontés à une perturbation importante de leur flux de travail, lorsque ChatGPT a subi une panne de service majeure. L'incident, qui a commencé peu avant 6h30 le 3 décembre, a rendu le chatbot IA populaire inaccessible pour beaucoup et a causé des problèmes alarmants de visibilité des données, les historiques de conversation semblant avoir complètement disparu. OpenAI a depuis confirmé que tous les systèmes sont pleinement opérationnels après une intervention rapide.
Selon la page d'état officielle d'OpenAI, l'incident a d'abord été identifié comme affectant la création de nouvelles tâches Codex, un composant backend essentiel qui alimente les fonctionnalités de génération de code et de raisonnement.
Les équipes d'ingénieurs ont réagi rapidement pour résoudre le problème, mettant à jour le statut à « Surveillance » à 6 h 29 après avoir appliqué un correctif. À 7 h 16, la société a déclaré que l'incident était résolu, affirmant que tous les services affectés avaient été entièrement rétablis. Cette période de 45 minutes d'instabilité critique met en évidence la fragilité des dépendances de l'IA basée sur le cloud pour les utilisateurs professionnels à l'échelle mondiale.
Bien que la cause officielle soit d'ordre technique, les symptômes observés par les utilisateurs étaient particulièrement préoccupants. Contrairement aux délais d'expiration de connexion habituels, cette panne s'est manifestée par un bug « d'historique manquant », la barre latérale contenant les chats passés et les conversations enregistrées ne parvenant pas à se charger entièrement. Cette erreur spécifique est une source d'anxiété récurrente pour les utilisateurs expérimentés qui comptent sur ChatGPT comme référentiel pour les extraits de code, les brouillons créatifs et les journaux de recherche.
Les plateformes de réseaux sociaux ont enregistré une augmentation des signalements d'utilisateurs craignant que leurs données aient été définitivement supprimées, bien que ce comportement soit souvent un effet secondaire temporaire des défaillances de l'API backend plutôt qu'une perte réelle de données. L'identification spécifique des « tâches Codex » comme étant la cause de cette panne suggère que celle-ci a affecté de manière disproportionnée les flux de travail des développeurs et les intégrations d'API impliquant la génération de code.
Codex est le moteur chargé de traduire le langage naturel en code, ce qui signifie que pendant la panne, les assistants de codage automatisés et les applications tierces qui s'appuient sur ces points de terminaison API spécifiques ont probablement échoué silencieusement ou renvoyé des erreurs. Bien que le service ait été rétabli, OpenAI conseille aux utilisateurs d'actualiser leurs sessions afin de s'assurer que toutes les fonctionnalités sont de nouveau disponibles.
Cette panne intervient alors que la violation récente de Mixpanel a exposé des millions de noms d'utilisateurs et d'adresses e-mail de l'API OpenAI, soulevant des inquiétudes mondiales en matière de sécurité. OpenAI a confirmé que ses serveurs n'avaient pas été compromis et qu'aucune conversation, aucun mot de passe ni aucune donnée de paiement n'avait été divulgué. Les utilisateurs sont invités à rester vigilants face aux tentatives d'hameçonnage et à sécuriser leurs comptes à l'aide de l'authentification multifactorielle (MFA) et de mots de passe mis à jour.
En outre, cette panne exacerbe la situation d'OpenAI. OpenAI fait déjà face à une situation financière difficile car elle aurait besoin de lever au moins 207 milliards de dollars dici 2030 pour poursuivre sa trajectoire actuelle, selon des projections de l'équipe américaine de HSBC chargée des logiciels et des services, relayées dans la presse économique. À léchelle du secteur technologique, ce chiffre frôle lirréel. Pourtant, il reflète une réalité devenue incontournable : lintelligence artificielle moderne coûte une fortune monumentale, et chaque nouveau palier technologique transforme cette facture en précipice.
Sources : OpenAI, DownDetector
