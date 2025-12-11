La startup chinoise d'IA DeepSeek aurait fait passer en contrebande des puces Nvidia Blackwell interdites via des intermédiaires pour former ses modèles avancés, contournant les restrictions US à l'exportation

Un nouveau rapport allègue que la start-up chinoise DeepSeek aurait importé clandestinement des puces Nvidia Blackwell soumises à des restrictions par l'intermédiaire de pays tiers afin de former ses modèles d'intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération, contournant ainsi les contrôles à l'exportation américains. Le rapport suggère l'existence d'un réseau de contrebande sophistiqué impliquant des centres de données étrangers et des fournisseurs tiers, ce qui soulève des questions plus larges quant à l'applicabilité des sanctions relatives aux semi-conducteurs. Nvidia a nié toute implication dans cette affaire, mais cet épisode souligne l'escalade des tensions géopolitiques et la difficulté croissante de réglementer l'accès au matériel d'IA de haute performance.
Ces révélations surgissent après la décision de l'administration Trump de bloquer les efforts de Nvidia pour exporter ses puces d'IA Blackwell de pointe vers la Chine, privilégiant ainsi la sécurité nationale aux ambitions technologiques de Pékin. Malgré le lobbying direct du PDG de Nvidia, la Maison-Blanche a maintenu une position ferme, exerçant une pression accrue sur les entreprises chinoises pour qu'elles trouvent d'autres moyens d'accéder à ce matériel stratégique.
Nvidia Corporation est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, elle développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données, le calcul haute performance et les applications mobiles et automobiles. Nvidia est considérée comme une entreprise de la Big Tech.
Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co., Ltd., opérant sous le nom de DeepSeek, est une entreprise chinoise spécialisée dans l'IA qui développe des grands modèles de langage (LLM). Basée à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, DeepSeek est détenue et financée par le fonds spéculatif chinois High-Flyer. DeepSeek a été fondée en juillet 2023 par Liang Wenfeng, cofondateur de High-Flyer, qui occupe également le poste de PDG des deux sociétés. En janvier 2025, la société a lancé un chatbot éponyme ainsi que son modèle DeepSeek-R1.
Dans le monde très concurrentiel du développement de l'IA, où la suprématie technologique dépend de l'accès à du matériel de pointe, une start-up chinoise aurait trouvé un moyen de contourner les restrictions américaines à l'exportation. DeepSeek, un acteur émergent du secteur chinois de l'IA, aurait utilisé les puces Blackwell avancées de Nvidia, dont la vente est interdite en Chine, pour former son modèle d'IA de nouvelle génération. Cette révélation souligne les efforts déployés par les entreprises pour s'assurer des technologies vitales dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Ces puces, introduites en contrebande via des pays intermédiaires, mettent en évidence la porosité des barrières commerciales internationales dans l'industrie des semi-conducteurs.
L'opération de contrebande, telle que décrite dans le rapport, consistait à installer les puces Blackwell dans des centres de données situés dans des pays où leur vente est autorisée. Ces composants étaient ensuite démontés, inspectés par les développeurs d'équipements serveurs afin de garantir leur conformité avec les règles d'exportation, puis expédiés clandestinement vers la Chine. Cette méthode permet aux entreprises chinoises d'accéder à du matériel que le gouvernement américain juge trop sensible pour être exporté, craignant qu'il ne renforce les capacités militaires ou de surveillance. La décision de DeepSeek intervient à un moment où les ambitions de la Chine en matière d'IA sont de plus en plus considérées comme une priorité nationale, le gouvernement investissant massivement dans des alternatives nationales aux technologies occidentales.
Nvidia, leader incontesté dans la fabrication de puces d'IA, est au cur de ces restrictions depuis que les États-Unis ont imposé des interdictions en 2022, élargies sous l'administration Biden pour inclure la dernière série Blackwell. La réponse de l'entreprise à ces allégations a été rapide mais mesurée. Dans une déclaration, Nvidia a nié avoir connaissance d'une telle utilisation, soulignant son engagement à se conformer aux contrôles à l'exportation et à lutter activement contre les violations. Néanmoins, cet incident soulève des questions quant à l'efficacité de ces interdictions pour freiner les progrès de la Chine.
Escalade des tensions autour des sanctions technologiques : implications plus larges pour les chaînes d'approvisionnement mondiales
Les spécialistes du secteur soulignent que la contrebande de puces avancées n'est pas un phénomène nouveau, mais que son ampleur et sa sophistication sont ici remarquables. Selon des sources citées par Bloomberg, DeepSeek a exploité plusieurs milliers de ces puces Blackwell, très prisées pour leurs performances supérieures dans l'entraînement des grands modèles de langage. Il ne s'agit pas seulement d'une seule entreprise ; cela reflète une tendance plus large qui voit les développeurs chinois d'IA se tourner vers le marché noir ou les centres de données étrangers pour contourner les restrictions. Les observateurs du secteur affirment que de telles solutions de contournement sont inévitables et soulignent l'accélération de l'industrie nationale chinoise des puces en réponse à cette situation.
Les États-Unis justifient ces interdictions par des raisons de sécurité nationale. Les responsables craignent que des puces telles que Blackwell de Nvidia puissent renforcer les capacités de la Chine dans des domaines tels que les armes autonomes ou les systèmes de surveillance avancés. Cependant, les détracteurs affirment que ces mesures pourraient involontairement accélérer l'autonomie de la Chine. Des rapports détaillent notamment comment la stratégie de DeepSeek consiste non seulement à faire de la contrebande, mais aussi à intégrer ces puces dans des pipelines de développement secrets, ce qui pourrait donner à l'entreprise un avantage en lui permettant de commercialiser des modèles d'IA compétitifs plus rapidement que prévu.
La position de Nvidia sur le marché ajoute une autre couche de complexité. L'entreprise, qui détenait autrefois un quasi-monopole sur le marché chinois des puces IA, a vu sa part chuter de 95 % à pratiquement zéro en raison des interdictions, selon Jensen Huang, PDG de Nvidia. Ce changement a contraint des entreprises chinoises telles que DeepSeek à explorer des alternatives, notamment les puces Ascend de Huawei ou d'autres solutions locales. Pourtant, l'attrait de l'écosystème de Nvidia, en particulier sa plateforme logicielle CUDA, reste fort, ce qui fait du matériel de contrebande un raccourci tentant.
L'innovation malgré les contraintes : l'ascension de DeepSeek malgré les obstacles matériels
L'histoire de DeepSeek est celle d'une ascension rapide dans un domaine très concurrentiel. Fondée dans le cadre de la volonté de la Chine de rivaliser avec les géants occidentaux de l'IA tels qu'OpenAI, cette start-up s'est fait remarquer pour ses modèles rentables. DeepSeek a été loué pour avoir formé un modèle avec un budget modeste de moins de 6 millions de dollars, soit une fraction de ce que dépensent ses homologues américains. Cette efficacité est en partie due à des techniques de formation innovantes, mais l'accès à des puces haut de gamme telles que Blackwell pourrait booster leurs efforts, permettant des réseaux neuronaux plus complexes et des cycles d'itération plus rapides.
Le rapport sur la contrebande a suscité un débat sur l'application de la loi. Nvidia a réitéré qu'elle n'avait aucune preuve que DeepSeek utilisait ses puces et s'est engagée à enquêter sur toute piste. Ce démenti contraste avec les sources anonymes citées dans le rapport initial, créant un climat d'incertitude. Les analystes du secteur suggèrent qu'il est notoirement difficile de tracer les puces de contrebande, compte tenu de la nature mondiale des chaînes d'approvisionnement et de l'implication d'intermédiaires tiers.
De plus, le moment choisi coïncide avec des changements dans la politique américaine. Selon des informations récentes, la nouvelle administration Trump a assoupli certaines restrictions, autorisant la vente de certaines puces Nvidia, comme la H200, à la Chine. Cela pourrait rendre la contrebande moins nécessaire, mais pour l'instant, des entreprises comme DeepSeek semblent disposées à naviguer dans les zones grises pour maintenir leur élan.
Répercussions géopolitiques : comment les interdictions sur les puces électroniques remodèlent le développement de l'IA dans le monde
L'impact global sur le secteur de l'IA est profond. Confrontées à une pénurie de matériel, les entreprises chinoises investissent massivement dans la production nationale de semi-conducteurs. Les médias taïwanais rapportent que DeepSeek prévoit de passer entièrement à des GPU fabriqués en Chine afin d'éviter de dépendre du CUDA de Nvidia. Cette évolution pourrait démocratiser le développement de l'IA en réduisant les coûts et les obstacles, mais elle risque également de fragmenter l'écosystème technologique mondial en silos concurrents.
Les détracteurs des interdictions américaines affirment qu'elles pourraient avoir l'effet inverse de celui escompté. En refusant l'accès à des puces avancées, Washington pousse la Chine à innover plus rapidement dans des domaines tels que la conception de puces et les architectures alternatives. Par exemple, l'utilisation présumée par DeepSeek de puces Blackwell de contrebande démontre sa résilience et sa capacité d'adaptation. Si cela se confirme, cela pourrait encourager d'autres start-ups chinoises à suivre son exemple, érodant ainsi l'avance technologique escomptée.
L'action Nvidia a ressenti les secousses. Bien que la société ait rejeté ces allégations dans des déclarations à divers médias, les réactions du marché ont été mitigées, avec des baisses avant l'ouverture du marché. Les investisseurs évaluent les risques liés aux mesures coercitives par rapport au potentiel de changements politiques sous la nouvelle direction américaine, qui pourrait rouvrir des marchés lucratifs.
Manuvres stratégiques : l'avenir de l'accès au matériel informatique dédié à l'IA dans un monde divisé
À l'avenir, les tactiques présumées de DeepSeek laissent entrevoir un avenir où les progrès de l'IA dépendront autant de l'ingéniosité de la chaîne d'approvisionnement que de l'innovation brute. Le prochain modèle de la start-up, formé sur ces puces controversées, pourrait remettre en cause la domination occidentale s'il tient ses promesses en matière de performances. Les observateurs du secteur spéculent que cela pourrait déclencher une course à la construction de systèmes encore plus efficaces et à l'épreuve des sanctions, la Chine pouvant potentiellement prendre la tête dans le domaine de l'IA évolutive et à faible coût.
Les défis liés à l'application de la loi restent un point sensible. Les autorités américaines ont renforcé leurs contrôles, mais comme le souligne Bloomberg dans son article, le volume considérable du commerce mondial des puces rend impossible toute surveillance complète. DeepSeek, pour sa part, n'a fait aucun commentaire public, laissant place à des spéculations sur la véracité des informations.
Cet épisode met également en évidence les dilemmes éthiques liés à la technologie. Si la contrebande contourne les lois, elle alimente les débats sur la question de savoir si ces restrictions entravent le progrès mondial ou protègent des intérêts vitaux. Interdictions ou pas, les laboratoires chinois spécialisés dans l'IA sont en pleine expansion, ce qui oblige à réévaluer les politiques technologiques internationales.
Équilibre délicat : réponses politiques et adaptations industrielles
Les décideurs politiques à Washington sont confrontés à ces évolutions. Les efforts du département du Commerce pour renforcer les contrôles contrastent avec les appels à un assouplissement visant à stimuler les entreprises américaines telles que Nvidia. Cet équilibre est crucial, car des mesures trop strictes pourraient étouffer l'innovation américaine sans pour autant contenir la croissance chinoise.
Pour DeepSeek, l'accent est mis sur le rendement. Si leur prochain modèle impressionne, cela pourrait valider cette stratégie risquée et attirer davantage d'investissements et de talents vers le secteur chinois de l'IA. Les références à des milliers de puces de contrebande suggèrent une opération bien orchestrée, impliquant peut-être le soutien de l'État, bien que cela ne soit pas confirmé.
En fin de compte, cette saga illustre les destins entremêlés de la technologie et de la géopolitique. Alors que Nvidia poursuit toute violation, conformément à ses déclarations, l'industrie observe attentivement la situation. Le résultat pourrait redéfinir la manière dont les nations se font concurrence dans le domaine de l'IA, les puces électroniques de contrebande servant de symbole de défi et de détermination.
Une dynamique en pleine évolution : changements à long terme dans la puissance technologique mondiale
Le récit va au-delà d'une seule entreprise. Des tendances plus générales indiquent que les supercalculateurs chinois installés dans le désert fonctionneraient avec des puces Nvidia interdites, selon des affirmations antérieures de Bloomberg. De telles installations soulignent l'ampleur de l'engagement de Pékin, qui pourrait abriter des dizaines de milliers de composants soumis à des restrictions.
Le démenti de Nvidia met l'accent sur une conformité proactive, mais le scepticisme persiste. Si DeepSeek réussit, cela pourrait inspirer une vague d'initiatives similaires, poussant les entreprises occidentales à innover plus rapidement.
Dans ce contexte, collaboration et concurrence coexistent difficilement. Si les interdictions visent à préserver les avantages, elles pourraient accélérer l'émergence d'un monde technologique multipolaire où aucun acteur ne domine le marché du matériel ou des logiciels.
Les voies à suivre : naviguer dans l'incertitude du prochain chapitre de l'IA
Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, les parties prenantes, de la Silicon Valley à Shenzhen, s'adaptent. L'approche de DeepSeek, si elle fait ses preuves, pourrait créer des précédents pour contourner les sanctions, ce qui inciterait à une coopération internationale plus forte en matière d'application de la loi.
Pourtant, l'optimisme persiste quant à une désescalade. Avec d'éventuels changements politiques, des voies d'accès légitimes pourraient voir le jour, réduisant ainsi le besoin de recourir à des subterfuges.
La quête de l'excellence en matière d'IA transcende les frontières, portée par l'ingéniosité humaine qui dépasse souvent les cadres réglementaires. La stratégie de DeepSeek, qu'elle soit confirmée ou contestée, annonce une nouvelle ère où l'accès aux technologies interdites devient un champ de bataille pour la suprématie.
Alors que cette affaire met en lumière les limites des contrôles américains sur les semi-conducteurs, Nvidia affirme que ces mesures nont jamais ralenti la progression de la Chine. Dans un article publié en août 2025, l'entreprise a affirmé que les restrictions imposées aux puces H20 n'avaient pas empêché la Chine de progresser dans le domaine de l'IA, mais qu'elles avaient surtout affaibli le leadership technologique des États-Unis.
Les récentes déclarations de Jensen Huang vont dans le même sens, estimant que la Chine allait remporter la course à l'IA face aux États-Unis, grâce à ses coûts plus faibles et à sa régulation plus permissive. Il a toutefois tempéré son jugement par la suite, affirmant que la Chine restait légèrement en retrait. Huang estime néanmoins essentiel que les États-Unis renforcent leur attractivité pour conserver leur avantage dans cette course.
