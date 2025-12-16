Plus d'un tiers des adultes US utilisent désormais l'IA quotidiennement, mais seuls 20 % lui font confiance pour effectuer des achats, révélant les limites que les consommateurs ne sont pas prêts à franchir

Trois ans après le lancement de ChatGPT, l'intelligence artificielle (IA) est entrée dans les habitudes quotidiennes de plus d'un tiers des adultes américains, les jeunes générations étant les plus enclines à l'adopter, selon une nouvelle enquête de Tinuiti. Cependant, si l'étude révèle que l'optimisme quant aux avantages de l'IA est en hausse, la confiance reste limitée, en particulier dans le domaine commercial où seuls 20 % des répondants ont déclaré faire confiance à l'IA pour effectuer des achats, dévoilant ainsi les limites que les consommateurs ne sont pas encore prêts à franchir.
ChatGPT est un chatbot d'IA générative développé par OpenAI et lancé en novembre 2022. Il utilise des transformateurs génératifs pré-entraînés (GPT), tels que GPT-5, pour générer du texte, de la parole et des images en réponse aux demandes des utilisateurs. On lui attribue le mérite d'avoir accéléré le boom de l'IA, une période caractérisée par des investissements rapides et l'attention du public envers le domaine de l'IA. OpenAI exploite ce service selon un modèle freemium. Les utilisateurs peuvent interagir avec ChatGPT par le biais de requêtes textuelles, audio et visuelles.
Une nouvelle enquête de Tinuiti a révélé que 34 % des adultes américains utilisent désormais quotidiennement des plateformes d'IA, et près de la moitié d'entre eux déclarent les utiliser davantage qu'il y a un an. L'enquête menée auprès de plus de 1 000 adultes américains montre que la génération Z et les milléniaux sont à la pointe de l'utilisation de l'IA. 67 % des membres de ces deux groupes utilisent l'IA au moins une fois par semaine. Des plateformes telles que ChatGPT, Google Gemini, Character AI et Sora se taillent une place de choix auprès de ces générations.
« On pourrait croire que cela fait une éternité que ChatGPT a fait son apparition, mais cela ne fait que trois ans que la révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative a pris son essor. Depuis lors, d'innombrables nouvelles plateformes et cas d'utilisation ont vu le jour, et les marques comme les utilisateurs ont évolué dans leur compréhension de ce qu'est l'IA générative », a déclaré Tinuiti.
En ce qui concerne l'évolution de l'utilisation au cours de l'année dernière, 45 % des personnes interrogées déclarent utiliser davantage les plateformes d'IA par rapport à l'année dernière, tandis que seulement 15 % les utilisent moins. Une fois encore, la génération Z et les milléniaux sont en tête, avec 54 % d'entre eux utilisant davantage l'IA.
Cette technologie suscite beaucoup d'optimisme, 80 % des utilisateurs quotidiens affirment que l'impact de l'IA a été jusqu'à présent principalement positif, et 78 % se disent plus optimistes qu'il y a un an.
Les gens sont cependant moins sûrs d'eux lorsqu'il s'agit d'achats : si 48 % font confiance à l'IA pour leur recommander des produits, seuls 20 % font confiance à la technologie pour effectuer des achats, ce qui révèle des limites que les consommateurs ne sont pas encore prêts à franchir.
En outre, l'IA modifie la manière dont les gens effectuent leurs recherches et apprennent : 35 % déclarent utiliser davantage les moteurs de recherche depuis qu'ils ont adopté des outils d'IA, tandis que l'utilisation de Wikipédia est en net recul.
Ce qui était au départ une plateforme unique et révolutionnaire s'est transformé en un écosystème saturé et en pleine évolution. ChatGPT reste en tête avec 52 % des répondants déclarant l'avoir utilisé, mais Gemini le talonne de près avec 45 %. Des plateformes telles que Meta AI, Copilot, Character AI et Sora gagnent également du terrain, en particulier auprès des jeunes utilisateurs. Les consommateurs ne choisissent pas un seul outil, ils se constituent une boîte à outils IA personnelle.
« Pour les spécialistes du marketing, cette fragmentation signifie que l'influence est répartie sur un nombre de points de contact plus important que jamais. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les assistants et les outils créatifs jouent tous un rôle différent dans la découverte et la prise de décision », a déclaré Tinuiti.
Les téléphones sont le type d'appareil le plus populaire pour accéder aux plateformes d'IA, avec 76 % des utilisateurs d'IA qui les utilisent, contre 54 % qui utilisent des ordinateurs portables/de bureau et 22 % qui utilisent des tablettes. La moitié des utilisateurs d'IA de la génération Y déclarent utiliser plusieurs types d'appareils pour accéder aux plateformes d'IA, contre seulement 27 % des baby-boomers.
Lorsqu'on leur a demandé où ils voyaient le plus grand impact positif de l'IA, les répondants ont sélectionné le divertissement (18 %), les découvertes scientifiques/médicales (17 %), l'amélioration de la créativité (19 %) et la réduction des tâches routinières (19 %) à des taux similaires. Le recours à l'IA pour de la compagnie arrive loin derrière ces autres choix, avec seulement 7 % des répondants.
Alors que lIA sest installée dans les usages quotidiens dune part croissante de la population adulte américaine, la prudence des consommateurs rappelle le scepticisme de certains chercheurs quant à l'avenir de cette technologie. Le chercheur de renom Tim Dettmers estime en effet que l'IA superintelligente (AGI) n'est qu'un fantasme de la Silicon Valley qui ne verra probablement jamais le jour. Selon lui, les discours optimistes sur l'AGI ignorent les contraintes fondamentales liées à la physique, au matériel informatique et à l'économie du calcul.
« La réflexion autour de l'AGI et de la superintelligence n'est pas seulement optimiste, elle est fondamentalement erronée », a écrit Tim Dettmers. « Il nous reste peut-être un ou deux ans pour poursuivre notre expansion avant que de nouvelles améliorations ne deviennent physiquement impossibles ».
Source : Tinuiti
