L'industrie technologique cache un secret inavouable : plus les gens en apprennent sur l'IA, moins ils lui font confiance. Une équipe internationale de chercheurs a découvert que les plus grands fans de l'IA sont généralement les personnes qui la connaissent le moins. La manière dont l'IA accomplit des tâches que nous pensions autrefois réservées aux humains peut sembler magique pour les personnes non initiées. Mais les chercheurs ont découvert que la confiance dans l'IA diminue à mesure que les gens acquièrent des connaissances dans le domaine, une révélation accablante qui met en évidence le scepticisme persistant à l'égard de cette technologie.
Une nouvelle étude publiée dans Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking a révélé que, bien que l'intelligence artificielle (IA) suscite un intérêt considérable auprès du grand public, elle est beaucoup moins utilisée dans les activités quotidiennes en ligne que beaucoup ne le pensent. En s'appuyant sur plus de 14 millions de visites de sites web, les chercheurs ont constaté que la navigation liée à l'IA représentait moins de 1 % de l'activité en ligne de la plupart des gens. L'étude indique également que les personnes qui utilisent plus souvent l'IA ont tendance à présenter certains traits de personnalité négatifs.
Évaluation de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de ses corrélats psychologiques
Le public et le monde universitaire s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle, en particulier à son rôle croissant dans l'éducation, le travail et les loisirs. Si de nombreuses enquêtes ont demandé aux gens s'ils utilisaient l'IA et ce qu'ils en pensaient, ces auto-évaluations sont souvent peu fiables. Les gens ont tendance à mal évaluer ou à se souvenir de manière erronée de la fréquence à laquelle ils utilisent la technologie, en particulier les formes plus récentes comme l'IA.
Pour aller au-delà des données autodéclarées, les chercheurs ont décidé de mesurer directement l'utilisation de l'IA à partir de l'historique de navigation web réel des personnes. Leur objectif était de déterminer la fréquence d'utilisation des outils d'IA dans la vie quotidienne, d'identifier les personnes qui les utilisent le plus et d'examiner les types d'activités en ligne généralement associés à l'utilisation de l'IA. Comprendre les traits psychologiques liés à des niveaux plus élevés d'interaction avec l'IA pourrait aider les chercheurs et les décideurs politiques à anticiper la manière dont différents groupes pourraient adopter ou résister aux technologies d'IA à l'avenir.
« Il y a eu d'énormes débats publics sur l'IA et son impact sociétal, mais étonnamment peu de données objectives sur la façon dont les gens l'utilisent réellement dans leur navigation quotidienne », a déclaré l'auteure de l'étude, Emily McKinley, doctorante à l'université de Californie à Davis. « Malgré les inquiétudes et l'enthousiasme généralisés suscités par des outils tels que ChatGPT, nous n'avions pratiquement aucune connaissance de base sur les modes d'utilisation réels. Nous voulions mesurer ce qui se passe réellement, en examinant non seulement la fréquence d'utilisation, mais aussi les profils psychologiques des utilisateurs de l'IA et la manière dont celle-ci s'intègre dans leurs comportements numériques plus larges. »
Le projet comprenait deux études distinctes. La première portait sur 499 étudiants universitaires issus de deux établissements, tandis que la seconde se concentrait sur 455 membres du grand public. Dans les deux cas, les participants ont partagé leur historique de navigation sur le web sur une période pouvant aller jusqu'à 90 jours. Seuls ceux qui utilisaient Google Chrome ont été inclus, car ce navigateur permettait l'exportation des données nécessaires. Les participants ont également répondu à des enquêtes mesurant leurs traits de personnalité, leurs attitudes envers l'IA et leurs données démographiques.
À l'aide d'une liste de sites web d'IA bien connus, tels que ChatGPT et Microsoft Copilot, les chercheurs ont identifié les visites de navigateurs liées à l'IA. Les autres sites web ont été classés à l'aide d'un système de classification de contenu alimenté par un grand modèle de langage. Les chercheurs ont ensuite analysé les données afin de comprendre la proportion de visites liées à l'IA par rapport à l'ensemble des navigations, les types de sites web visités immédiatement avant et après l'utilisation de l'IA, et les traits psychologiques corrélés à l'utilisation de l'IA.
Etude 1
Dans l'échantillon d'étudiants, l'utilisation de l'IA ne représentait en moyenne que 1 % de toutes les visites de sites web. La plupart des participants utilisaient rarement l'IA, et seul un petit nombre d'entre eux représentait la majorité du trafic. Le site d'IA le plus visité était de loin ChatGPT, qui représentait plus de 85 % de toutes les visites liées à l'IA. Si ce taux d'utilisation était supérieur à celui des visites sur les versions web de certaines plateformes de réseaux sociaux comme Instagram, il était toutefois bien inférieur au taux d'utilisation des moteurs de recherche.
« Nous avons été vraiment surpris par la rareté de l'utilisation de l'IA, même parmi les étudiants qui sont généralement les premiers à adopter les technologies émergentes », a déclaré McKinley.
Les étudiants qui utilisaient plus souvent l'IA étaient légèrement plus susceptibles d'obtenir des scores élevés sur les traits de personnalité associés au narcissisme et à la psychopathie. Ces personnes avaient également tendance à avoir une attitude plus positive envers l'IA en général. Il existait quelques faibles associations entre l'utilisation de l'IA et des caractéristiques démographiques telles que le revenu et le sexe, mais l'âge et l'origine ethnique n'étaient pas significativement liés à l'utilisation de l'IA dans ce groupe.
Etude 2
En revanche, l'échantillon du grand public présentait des taux d'utilisation de l'IA encore plus faibles, avec une moyenne de seulement 0,44 % des visites de sites web liées à l'IA. Une fois de plus, ChatGPT était la plateforme d'IA la plus visitée. Moins de corrélations significatives entre la personnalité et l'utilisation de l'IA ont été observées dans ce groupe, mais il existait une relation modeste entre le machiavélisme et la navigation sur l'IA. Ceux qui exprimaient des opinions plus favorables à l'égard de l'IA étaient également un peu plus susceptibles de l'utiliser.
Les chercheurs ont accordé une attention particulière aux personnes qu'ils ont qualifiées d'« utilisateurs prolifiques », définis comme ceux dont la navigation assistée par IA représentait plus de 4 % du total de leurs visites sur des sites web. Parmi le groupe d'étudiants, ces utilisateurs prolifiques ont obtenu des scores beaucoup plus élevés en matière de machiavélisme, de narcissisme et de psychopathie que leurs pairs. Ces tendances étaient moins marquées dans l'échantillon du grand public, peut-être parce que l'utilisation de l'IA était globalement moins fréquente, ce qui réduisait la capacité à détecter des différences significatives.
« Il est intéressant de noter que les personnes qui utilisent davantage l'IA ont tendance à obtenir des scores plus élevés en matière de traits de personnalité aversifs, en particulier le machiavélisme, le narcissisme et la psychopathie, bien que ces tendances soient plus marquées chez les étudiants », a déclaré McKinley.
Etude 1
Dans les deux groupes, les chercheurs ont également analysé ce que faisaient les participants en ligne dans les secondes qui précédaient et suivaient leur visite sur un site web d'IA. Avant d'utiliser l'IA, beaucoup se trouvaient sur des sites Internet et de télécommunications, tels que des moteurs de recherche et des pages de connexion. Après avoir utilisé l'IA, les participants étaient plus susceptibles de visiter des sites web liés à l'éducation, à l'informatique ou à des tâches professionnelles. Ces tendances suggèrent que les outils d'IA sont souvent utilisés dans le cadre d'un flux de travail, en particulier dans des contextes académiques ou professionnels. Les chercheurs affirment que cela pourrait indiquer que l'IA est davantage considérée comme un outil de productivité que comme une source de divertissement.
Une autre conclusion importante concerne l'écart entre l'utilisation déclarée et l'utilisation réelle de l'IA. Dans l'échantillon du grand public, les participants ont été interrogés sur la fréquence à laquelle ils pensaient utiliser l'IA. La corrélation entre leurs estimations et leurs données de navigation réelles était modérée, ce qui suggère que les déclarations personnelles ne constituent pas à elles seules un moyen fiable d'évaluer l'utilisation de l'IA. Ce résultat correspond aux recherches précédentes sur d'autres formes de médias, où les gens ont souvent tendance à sous-estimer ou à surestimer leurs habitudes.
Etude 2
Bien que cette étude fournisse des données objectives rares sur l'utilisation de l'IA, elle présente encore certaines limites. Tout d'abord, l'analyse s'est limitée aux interactions sur le web. L'utilisation des applications mobiles, qui peut être plus courante pour certains utilisateurs, n'a pas été prise en compte. De même, seuls les utilisateurs de Google Chrome ont pu participer, ce qui a pu influencer l'échantillon.
La recherche s'est également concentrée principalement sur un ensemble restreint de traits individuels, tels que la personnalité et les données démographiques de base. D'autres facteurs, tels que le bien-être émotionnel, les motivations ou l'environnement social, pourraient jouer un rôle important dans l'adoption de l'IA, mais n'ont pas été examinés ici. L'équipe suggère que les études futures devraient explorer la manière dont ces variables psychologiques et sociales supplémentaires sont liées à l'utilisation de l'IA.
Les chercheurs soulignent également l'importance de comprendre ce que font les gens lorsqu'ils utilisent les plateformes d'IA. Si cette étude a permis de déterminer la fréquence à laquelle les utilisateurs visitent les sites web d'IA, elle n'a pas pu déterminer s'ils rédigeaient des essais, résolvaient des problèmes ou exploraient simplement par curiosité. La saisie du contenu des interactions pourrait éclairer les objectifs et les intentions qui sous-tendent l'utilisation de l'IA.
Enfin, à mesure que l'IA s'intègre dans la vie quotidienne, les modes d'utilisation pourraient changer. Les chercheurs prévoient de poursuivre cette ligne de recherche en examinant si l'utilisation de l'IA est liée à des résultats spécifiques.
Voici le résumé de l'étude :
Malgré les nombreuses discussions sur l'intelligence artificielle (IA) et son impact sur la société, peu d'études ont mesuré objectivement la fréquence d'utilisation de cette technologie dans la vie quotidienne. Le présent article a recueilli jusqu'à 90 jours de données de navigation sur le web auprès d'étudiants (étude 1 : N = 499) et du grand public (étude 2 : N = 455), quantifiant la fréquence d'utilisation de l'IA et évaluant les corrélats psychologiques de cette utilisation. Après avoir codé 4,1 millions de sites web dans l'étude 1 et 9,9 millions de sites web dans l'étude 2, les résultats suggèrent que l'utilisation de l'IA est relativement peu fréquente, représentant en moyenne 1 % de la navigation web des étudiants et 0,44 % de celle du grand public....
