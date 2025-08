Les jeunes adultes sont les premiers à adopter l'IA : six adultes sur dix ont déjà utilisé l'IA pour rechercher des informations, et les moins de 30 ans sont plus enclins à utiliser l'IA.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 488 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

L'arrivée massive de l'intelligence artificielle (IA) dans les entreprises bouleverse profondément le rapport de la génération Z à l'éducation supérieure. Une étude révèle une tendance inquiétante : un nombre croissant de jeunes diplômés estime désormais que leur parcours universitaire a été une perte de temps et d'argent , face à une IA toujours plus compétitive sur le marché du travail.Ces diplômés, appartenant à la génération Z (nés entre 1997 et 2012), expriment un désarroi croissant. Initialement encouragés par leurs parents et enseignants à poursuivre des études supérieures coûteuses, ils constatent aujourd'hui avec amertume que leurs compétences durement acquises peuvent être rapidement surpassées par des systèmes d'IA sophistiqués, capables d'effectuer des tâches complexes à moindre coût et en moins de temps.L'intelligence artificielle (IA) est la capacité des systèmes informatiques à effectuer des tâches généralement associées à l'intelligence humaine, telles que l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception et la prise de décision. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis.En contraste avec cette situation, un récent rapport a révélé soixante pour cent (60%) des adultes déclarent avoir déjà utilisé l'intelligence artificielle (IA) pour rechercher des informations, ce qui est de loin l'utilisation la plus courante parmi les huit proposées dans l'enquête. Les autres utilisations de l'IA comprennent la génération d'idées (40 %), l'utilisation au travail (37 %), la rédaction d'e-mails (34 %), la création ou l'édition d'images (33 %), le divertissement (30 %), les achats (26 %) et la compagnie (16 %).Les jeunes adultes adoptent l'IA à un rythme beaucoup plus élevé que les groupes d'âge plus âgés. Parmi les 18-29 ans, l'utilisation de l'IA est très répandue : au moins la moitié d'entre eux déclarent l'avoir déjà utilisée pour réfléchir ou rechercher des informations. Près de la moitié des jeunes adultes utilisent l'IA pour leurs tâches professionnelles, pour les aider à rédiger des e-mails, générer des images ou se divertir. Si relativement peu d'entre eux déclarent utiliser l'IA pour la compagnie, les jeunes adultes le font plus souvent que l'ensemble de la population adulte.Parmi les adultes qui déclarent utiliser l'IA, ceux de moins de 30 ans ont tendance à l'utiliser davantage. Vingt-huit pour cent déclarent utiliser l'IA pour rechercher des informations au moins plusieurs fois par jour, et 11 % déclarent le faire environ une fois par jour. En outre, 22 % utilisent l'IA pour générer des idées au moins plusieurs fois par jour, et 13 % le font environ une fois par jour.Le sondage national a été réalisé du 10 au 14 juillet 2025 à l'aide du panel AmeriSpeak®, le panel probabiliste du NORC de l'université de Chicago. Des entretiens en ligne et par téléphone, sur des lignes fixes et des téléphones portables, ont été menés auprès de 1 437 adultes. La marge d'erreur globale de l'échantillonnage est de +/- 3,6 points de pourcentage. Les répondants âgés de 18 à 29 ans ont été échantillonnés à un taux plus élevé que leur proportion dans la population pour des raisons d'analyse. La marge d'erreur globale de l'échantillonnage pour les 386 entretiens réalisés avec des répondants âgés de 18 à 29 ans est de +/- 6,6 points de pourcentage.Ce rapport confirme l'omniprésence croissante de l'IA dans tous les domaines. Cependant, la question de son impact, surtout dans un secteur comme l'éducation, est cruciale. Ethan Mollick, professeur à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, avait partagé ses réflexions sur ce sujet dans une interview. Mollick souligne que l’IA peut être un outil puissant pour augmenter nos capacités , mais elle ne doit pas devenir une béquille. Selon lui, les étudiants qui s’appuient trop sur l’IA risquent de ne pas développer les compétences critiques nécessaires à leur apprentissage. "", affirme-t-il.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?