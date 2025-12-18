IdentifiantMot de passe
L'IA invente des articles universitaires qui n'existent pas et ceux-ci sont cités dans de véritables revues scientifiques,
Le tableau tire la sonnette d'alarme sur la désinformation due à l'IA

Le , par Patrick Ruiz
La prolifération de références à des articles factices menace de saper la légitimité de la recherche académique. Des enseignants découvrent que les étudiants utilisent lIA générative pour pour tricher en fournissant de fausses références. Après vérification, En vérifiant les sources, lon constate même que les citations générées par l'IA ont en sus infesté lunivers de lédition scientifique. Le tableau tire la sonnette dalarme sur la désinformation à lère de lintelligence artificielle.



La prolifération des références à des articles factices est la résultante dun phénomène appelé « hallucinations » dans lunivers de lintelligence artificielle. Depuis 2022, ce terme est devenu le mot-clé qui résume les limites de lIA générative. Derrière ce vocabulaire presque rassurant, se cache une réalité beaucoup plus problématique : les modèles de langage inventent des faits, produisent de fausses citations, ou bâtissent des raisonnements qui semblent logiques mais qui seffondrent à la moindre vérification.

Même chez OpenAI on admet désormais que ce nest pas un bogue. Cest un effet direct de la manière dont ces systèmes sont entraînés : prédire la suite la plus probable dun texte en fonction des milliards dexemples ingérés. Lobjectif nest pas datteindre la vérité factuelle, mais de maximiser la vraisemblance statistique. Autrement dit, la fluidité du discours est un produit doptimisation, pas la véracité.

En droite ligne avec cet état de choses, des rapports font état de ce qu'un important document sur la réforme de l'éducation préparé pour la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador contient au moins 15 fausses citations générées par une intelligence artificielle.

Le fait est que les LLM IA auront toujours des hallucinations et l'on devrait donc sattendre à une aggravation de la situation actuelle marquée par la désinformation.


Le nombre de sites web et de blogs hébergeant de faux articles générés par lintelligence artificielle a augmenté de 1150 % depuis avril 2023

Cest ce qui ressort dune étude de Newsguard : le nombre de sites Web hébergeant de faux articles générés par des intelligences artificielles est en hausse de 1150,51 % depuis avril 2023, ce qui représente une augmentation mensuelle moyenne de 143,81 %.

Plus de 614 pages web différentes proposant des informations et des statistiques faussement produites par la technologie de l'IA continuent à fonctionner de manière très fonctionnelle et sans aucun obstacle. Ces pages ne font l'objet que d'une surveillance humaine minime, voire inexistante, et si l'on considère que ces chiffres ne concernaient que 49 sites web auparavant, il s'agit là d'un bond en avant considérable et inquiétant.

Cette recherche et de nombreuses autres études similaires mettent en lumière le fait que l'avènement des outils d'intelligence artificielle constitue un essor considérable pour ceux qui se livrent à la diffusion de fausses informations ainsi que pour ceux qui disposent de fermes de contenu pour cet acte illégal.


Les meilleurs jours dInternet semblent être derrière nous. Nous entrons dans lère dun Internet dit « zombie » : il nest pas mort comme le suggèrent certains partisans de la théorie de lInternet mort, mais il napparaît plus aussi vivant quavant lavènement des outils dintelligence artificielle qui créent de plus en plus de contenus en lieu et place des humains. Les données à disposition font état de ce que 90 % du contenu en ligne est susceptible dêtre généré par lintelligence artificielle dans les années à venir. Le train est en marche et une constante semble se dégager au fur et à mesure de son avancée : les rapports sur le renforcement de la désinformation en ligne se multiplient.

Microsoft Bing animé par une mise à jour de ChatGPT a affiché 2,5 millions de personnes en réponse à la question de savoir quelle est la population sur la planète Mars, dans le cadre de ses premiers tests. Le nombre de contenus deepfakes augmente à un rythme annuel de 900 %, daprès le Forum économique mondial. La liste de tels exemples peut être étendue à souhaits dans le contexte actuel.

Et vous ?

Partagez-vous l'avis des internautes qui pensent que l'information sur Internet était déjà douteuse avant la montée en puissance de l'intelligence artificielle ? Pour quelles raisons ?
Est-il possible de se prémunir de toute la désinformation qui a cours en raison de la montée en puissance de lintelligence artificielle ? Si oui, quels sont les artifices dont vous faites usage pour y parvenir ?

