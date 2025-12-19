LG permettra aux propriétaires de téléviseurs de supprimer Microsoft Copilot après le tollé des clients, qui n'apprécient pas que l'assistant IA apparaisse sans prévenir comme une fonctionnalité permanente

LG Electronics va permettre aux propriétaires de ses téléviseurs de supprimer l'assistant d'intelligence artificielle (IA) Copilot de Microsoft, à la suite d'une vague de protestations de la part des consommateurs concernant son apparition inopinée sur les téléviseurs intelligents. LG a indiqué que ce changement serait mis en uvre via une prochaine mise à jour du système d'exploitation webOS. Il a également annoncé que Copilot nécessiterait désormais le consentement explicite de l'utilisateur pour accéder aux microphones.
Cette décision fait suite à une vive controverse déclenchée par une récente mise à jour logicielle de LG qui a installé clandestinement l'IA Microsoft Copilot sur les téléviseurs intelligents de la marque sans possibilité de la supprimer. De nombreux consommateurs ont alors dénoncé une atteinte à la vie privée et une perte de contrôle sur leurs appareils, ce qui a ravivé les tensions croissantes dans le domaine des appareils intelligents, où la monétisation prime souvent sur les préférences des utilisateurs.
Ces derniers jours, les propriétaires de téléviseurs LG se sont plaints sur Reddit que l'assistant Copilot de Microsoft était récemment apparu sur leurs écrans sans qu'il semble possible de le masquer ou de le supprimer.
Un message publié sur le subreddit « Mildly Infuriating » (Légèrement exaspérant) a recueilli plus de 36 000 votes positifs et des milliers de commentaires. Un autre message publié sur le subreddit Technology (Technologie) a recueilli plus de 11 000 votes positifs. De nombreux internautes y voient le dernier exemple en date d'entreprises qui leur imposent l'IA, qu'ils le veuillent ou non.
Les fabricants de téléviseurs affirment que les assistants IA à commande vocale aideront les téléspectateurs à rechercher du contenu et à découvrir des émissions adaptées à leurs goûts. Mais certains consommateurs trouvent cette expérience insatisfaisante ou n'apprécient pas qu'elle leur soit imposée. D'autres ont exprimé leur inquiétude quant au risque pour leur vie privée lorsque Copilot accède aux microphones intégrés à leurs téléviseurs.
Au milieu de cette polémique, un porte-parole de LG a expliqué les avantages de l'IA : « Nous tenons à préciser que Microsoft Copilot est fourni sous forme d'icône de raccourci afin d'améliorer l'accessibilité et la commodité pour les clients ». Il a ajouté que la fonctionnalité Copilot n'était pas une application native, mais simplement un lien permettant d'ouvrir l'assistant IA de Microsoft sur le web.
Afin d'apaiser les inquiétudes des téléspectateurs en matière de confidentialité, le porte-parole a également déclaré que Copilot n'activerait le microphone du téléviseur qu'avec « le consentement explicite du client ».
LG a indiqué qu'il permettra à ses clients de supprimer le raccourci Copilot après une prochaine mise à jour logicielle de son système d'exploitation webOS.
Lorsqu'il est utilisé sur des téléviseurs, Copilot propose un avatar animé « qui réagit et synchronise ses lèvres lorsqu'il parle, avec des expressions qui correspondent au ton de la conversation », a écrit Microsoft sur son blog en août.
Gemini, la plateforme d'IA développée par Google, filiale d'Alphabet Inc., a également été déployée sur les téléviseurs de TCL et Sony Group Corp. Mais Gemini est profondément intégrée au logiciel central.
Cette affaire survient alors que LG renforce lutilisation de lIA à des fins commerciales. Le groupe a récemment noué un partenariat avec Zenapse pour exploiter une IA capable d'analyser les émotions des téléspectateurs afin de personnaliser les publicités affichées à l'écran. Une approche qui souligne les inquiétudes persistantes concernant les téléviseurs intelligents, perçus par certains comme des chevaux de Troie au sein des foyers.
Source : LG
