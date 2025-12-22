Les acteurs britanniques membres du syndicat Equity ont voté à une écrasante majorité contre les scans corporels numériques sur les plateaux de cinéma et de télévision, craignant l'exploitation de l'IA

Les acteurs britanniques membres du syndicat Equity ont voté à une écrasante majorité contre les scans corporels numériques sur les plateaux de cinéma et de télévision, craignant que l'IA n'exploite leur image sans leur consentement et sans les rémunérer. Cette décision fait écho aux grèves à Hollywood et pourrait perturber les productions, poussant à la mise en place de protections plus strictes. Elle met en évidence les tensions entre la technologie et les droits des artistes.
L'IA semble assez mature pour entraîner des bouleversements dans l'industrie cinématographique. Une enquête de 2023 a par exemple révélé que les acteurs font face à de fortes pressions pour céder les droits sur leur voix aux producteurs. Ces derniers pourront ensuite utiliser une IA de synthèse vocale afin de générer des versions synthétiques qui pourraient éventuellement remplacer les acteurs, et ce parfois sans compensation supplémentaire. Les plaintes des acteurs se font de plus en plus nombreuses et les experts craignent que cette incursion de l'IA dans le monde du cinéma détruise le métier de doubleur de voix (ou voix off).
Récemment, dans un rejet retentissant du rôle envahissant de l'IA dans l'industrie du divertissement, les membres du syndicat britannique Equity ont voté à une écrasante majorité contre les scans corporels numériques sur les plateaux de cinéma et de télévision. Cette décision, annoncée le 18 décembre 2025, marque un tournant dans les tensions actuelles entre les professionnels de la création et les progrès technologiques qui menacent de commercialiser les images humaines. Avec un taux de participation supérieur à 75 % et plus de 99 % de votes favorables, ce scrutin témoigne d'une détermination collective à protéger les droits des artistes, alors que l'IA pourrait reproduire leurs images sans leur consentement ni compensation financière.
Equity, anciennement officiellement intitulé British Actors' Equity Association, est le syndicat des arts du spectacle et des industries du divertissement au Royaume-Uni. Créé en 1930 par un groupe d'artistes du West End, le syndicat s'est développé pour inclure des artistes et des régisseurs de tout le pays, et a également acquis une reconnaissance dans les domaines de l'audio, du cinéma et de la télévision. Equity a intégré la Variety Artistes' Federation en 1967 et représente aujourd'hui la plupart des professionnels dont le travail est présenté sur scène ou à l'écran. En 2021, il comptait un peu plus de 46 000 membres, dont des acteurs, des chanteurs, des danseurs, des artistes de variétés et autres artistes, des mannequins, des metteurs en scène de théâtre, des chorégraphes, des designers et des régisseurs.
Ce vote fait suite à des inquiétudes croissantes quant au fait que le scan numérique, utilisé pour créer des répliques réalistes générées par l'IA, pourrait réduire les opportunités d'emploi et exploiter la propriété intellectuelle des artistes. Equity, qui représente plus de 50 000 artistes, a qualifié ce résultat de « mandat clair » en faveur d'une action collective si des protections adéquates ne sont pas mises en place. Cette réaction fait écho à des luttes similaires à Hollywood, où la grève de la SAG-AFTRA en 2023 a mis en évidence le potentiel de l'IA à perturber les rôles traditionnels des acteurs. Au Royaume-Uni, l'absence de réglementation solide a amplifié les inquiétudes, incitant les acteurs à prendre les choses en main.
Des personnalités telles que Hugh Bonneville, connu pour ses rôles dans « Downton Abbey » et « Paddington », ont publiquement soutenu cette initiative, soulignant la nécessité d'obtenir le consentement des acteurs et de leur verser une rémunération équitable. Le soutien de Bonneville souligne le large écho rencontré par ce vote, qui touche aussi bien les stars confirmées que les talents émergents. Alors que les productions s'appuient de plus en plus sur les effets visuels et les outils d'IA, ce refus pourrait interrompre le tournage de projets majeurs, obligeant les studios à négocier ou à faire face à des perturbations.
Le pouvoir des syndicats et les répercussions sur l'industrie
Les résultats du vote ont souligné la volonté d'Equity de « perturber les productions » si des garanties en matière d'IA ne sont pas obtenues. Il ne s'agit pas seulement d'une mesure symbolique : le syndicat a indiqué qu'il pourrait passer à la grève totale si ses demandes de protections contractuelles, telles que le droit de veto sur l'utilisation de l'IA et le partage des revenus provenant des répliques numériques, ne sont pas satisfaites. Les initiés du secteur soulignent que cela pourrait affecter des productions britanniques de grande envergure, des séries dramatiques aux superproductions internationales.
Sur les réseaux sociaux, le sentiment est palpable. Les publications des utilisateurs, notamment des acteurs et des critiques technologiques, reflètent un soutien généralisé au vote, beaucoup établissant des parallèles avec des batailles plus larges en matière de propriété intellectuelle. Par exemple, les discussions soulignent la manière dont les entreprises d'IA ont formé des modèles à partir de vastes ensembles de données sans rémunérer les créateurs, alimentant ainsi le discours sur le « vol massif » d'uvres artistiques. Cela fait écho aux débats qui ont eu lieu au Parlement britannique en 2025, où les propositions visant à assouplir les lois sur le droit d'auteur pour la formation à l'IA ont été rejetées par la Chambre des lords.
Les comparaisons avec les États-Unis sont inévitables. L'accord de 2023 de la SAG-AFTRA comprenait des clauses exigeant le consentement pour les répliques IA, créant ainsi un précédent que l'Equity souhaite imiter. Cependant, l'environnement réglementaire britannique reste fragmenté, sans législation complète sur l'IA similaire à la loi européenne sur l'IA. Ce vide a permis la prolifération de pratiques telles que la numérisation numérique, souvent dissimulées dans des contrats rédigés en petits caractères que les acteurs se sentent obligés de signer.
Tensions technologiques et dilemmes éthiques
Le scan numérique consiste à capturer des modèles 3D détaillés du corps, du visage et des mouvements des artistes, que l'IA peut ensuite manipuler pour créer des performances synthétiques. Si cette technologie promet une plus grande efficacité, en réduisant le besoin de reprises ou de doublures, elle soulève toutefois de profondes questions éthiques. Les acteurs craignent que leur image soit utilisée à perpétuité, sans percevoir de royalties. Un rapport a souligné les « implications majeures » potentielles du vote pour le secteur cinématographique et télévisuel britannique, mettant en garde contre le blocage de projets et les répercussions économiques.
Au-delà de l'aspect économique, il y a un élément humain : l'érosion de l'authenticité artistique. Les artistes chevronnés affirment que les répliques générées par l'IA n'ont pas les nuances du jeu d'acteur en direct, mais les studios pourraient opter pour des alternatives numériques plus économiques. Cette préoccupation est amplifiée par les récentes avancées de l'IA, telles que les technologies de deepfake qui ont déjà été utilisées à mauvais escient dans des contextes non consensuels. La campagne d'Equity s'appuie sur ces craintes, présentant le vote comme une défense de la créativité humaine contre l'empiètement algorithmique.
Les analystes du secteur prévoient une intensification des négociations. Les producteurs, confrontés à des budgets serrés et à la concurrence mondiale, pourraient résister, mais le soutien quasi unanime dont bénéficie le vote renforce la position de négociation d'Equity. Des sources telles que Deadline rapportent que des personnalités telles que Bonneville rallient leurs pairs, ce qui pourrait influencer les syndicats internationaux. Pendant ce temps, les entreprises technologiques qui développent des outils d'IA restent largement silencieuses, même si certaines prônent une innovation « responsable » qui inclut la contribution des artistes.
Cet évènement intervient alors qu'un précédent rapport a révélé que les acteurs qui ont vendu leur image à des sociétés d'IA regrettent leur décision. Séduits par des promesses de revenus passifs et de nouvelles opportunités médiatiques, ils ont été nombreux à découvrir avec stupeur que leur « double numérique » est utilisé dans des contenus trompeurs, parfois dégradants, voire politisés. Ils se retrouvent piégés dans un cycle dexploitation invisible, souvent sans recours légal immédiat.
Et vous ?
Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Les figurants de films craignent d'être remplacés par l'IA. Hollywood fait déjà des scans corporels sans leur consentement pour créer leurs répliques numériques
Hollywood utilise déjà l'IA générative et le cache : la technologie s'infiltre dans les films et les séries à l'insu du public. Hollywood craignant les réactions négatives et les implications juridiques
Le réalisateur d'Avatar, James Cameron, s'est exprimé sur la controverse concernant les « acteurs » créés par l'IA générative, qualifiant l'utilisation de cette technologie d'« horrible »
Vous avez lu gratuitement 773 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.