En 2023, Hollywood a connu sa plus grande grève depuis 1960, opposant le syndicat des acteurs SAG-AFTRA aux studios. Parmi les points de conflits, le risque que les figurants de films soit remplacé par l'IA. Les figurants de cinéma sont ces acteurs qui nont pas de rôle principal, mais qui contribuent à créer une atmosphère réaliste en remplissant une scène. Ils sont souvent payés à la journée, sans bénéficier de droits dauteur ou de royalties. Un rapport a révélé que les figurants pourraient bientôt voir leur travail menacé par lintelligence artificielle (IA), qui permet de créer des répliques numériques de leur visage et de leur corps.
Depuis, le réalisateur James Cameron s'est exprimé sur l'IA. James Cameron a réalisé et écrit les films Terminator (1984), Aliens, le retour (1986), Abyss (1989), Terminator 2 : Le Jugement dernier (1991), True Lies (1994), Titanic (1997), Avatar (2009), Avatar : La Voie de l'eau (2022) et Avatar : De Feu et de Cendres (2025). Figure majeure de l'ère post-New Hollywood, ses films combinent une technologie cinématographique de pointe avec des techniques de réalisation classiques et ont rapporté plus de 8 milliards de dollars dans le monde entier, ce qui fait de lui le deuxième réalisateur le plus rentable de tous les temps.
En 2023, il a affirmé que nous sommes plus proches de l'essor de la technologie qu'on ne le pensait auparavant, mais qu'il s'interrogeait beaucoup sur l'avenir de la technologie et sur ce qu'elle pourrait signifier pour le monde. Il a également admis qu'il n'avait pas peur, mais qu'il était « plutôt préoccupé par le potentiel d'utilisation abusive de l'IA ». Il a notamment déclaré : « Je pense que l'IA peut être géniale, mais qu'elle pourrait aussi littéralement être la fin du monde. Et voulons-nous vraiment nous battre contre quelque chose de plus intelligent que nous, qui n'est pas nous, dans notre propre monde ? Je ne pense pas. »
Dans une nouvelle interview, le réalisateur de Titanic a parlé de l'utilisation de la technologie et de l'intelligence artificielle dans les films, comme son prochain Avatar : Fire and Ash, et des raisons pour lesquelles il pense que l'IA générative ne peut pas « créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu ». « Pendant des années, on avait l'impression qu'ils faisaient quelque chose d'étrange avec des ordinateurs et qu'ils remplaçaient les acteurs, alors qu'en réalité, quand on y regarde de plus près et qu'on voit ce que nous faisons, c'est une célébration du moment entre l'acteur et le réalisateur », a-t-il déclaré à l'émission CBS Sunday Morning à propos du processus qu'il appelle « capture de performance », qu'il a largement utilisé dans Fire and Ash.
Le lauréat d'un Oscar a expliqué comment cela fonctionnait : des acteurs tels que Sigourney Weaver et Zoe Saldaña ont d'abord tourné les scènes sous-marines se déroulant sur la lune Pandora, semblable à la Terre, dans un réservoir de près de 250 000 gallons. « Nous utilisons tout un ensemble de caméras pour capturer les mouvements du corps de l'acteur », a déclaré le cinéaste. « Et nous utilisons une seule caméra (ou plutôt deux désormais) pour filmer leur visage. Ils sont en gros plan 100 % du temps. Mais il y a quelque chose de magnifique à être en gros plan 100 % du temps. Cela ressemble beaucoup à une répétition de théâtre. »
Cependant, Cameron a déclaré que c'était « le contraire » de l'IA générative, où la performance d'un acteur pouvait être créée à partir d'une « invite textuelle ». « À l'autre extrémité du spectre, vous avez l'IA générative, qui permet de créer un personnage. Elle peut créer un acteur », a-t-il déclaré. « Elle peut créer une performance à partir de zéro à l'aide d'une invite textuelle. C'est horrible pour moi. C'est l'opposé. C'est exactement ce que nous ne faisons pas. Je ne veux pas qu'un ordinateur fasse ce que je suis fier de pouvoir faire avec des acteurs. Je ne veux pas remplacer les acteurs, j'adore travailler avec eux. »
Au sujet des limites de l'IA générative, Cameron a poursuivi : « Ce que l'IA générative ne peut pas faire, c'est créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu auparavant. Si vous y réfléchissez bien, ces modèles sont comme un tour de magie, ce qu'ils peuvent faire est assez étonnant. Mais les modèles sont entraînés sur tout ce qui a déjà été fait auparavant ; ils ne peuvent pas être entraînés sur ce qui n'a jamais été fait. »
« Vous verrez donc essentiellement tout l'art et toute l'expérience humaine mélangés dans un mixeur, et vous obtiendrez quelque chose qui correspond en quelque sorte à la moyenne de tout cela. Ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est l'expérience de vie unique et les particularités de chaque scénariste. Vous ne trouverez pas les singularités d'un acteur en particulier », a-t-il ajouté. « L'acte de performance, le fait de voir un artiste créer en temps réel deviendra sacré, encore plus qu'auparavant. »
Au début de l'année, le lancement de l'« actrice » IA Tilly Norwood a provoqué un tollé parmi les professionnels du divertissement, en particulier après qu'un article a révélé que des agents artistiques hollywoodiens s'intéressaient déjà à Tilly. Norwood est une création virtuelle blanche, brune aux yeux marron, appartenant à Xicoia, un studio artistique rattaché à la société de production IA Particle6.
Melissa Barrera, star de In the Heights, a qualifié cette nouvelle de « dégoûtante ». « J'espère que tous les acteurs représentés par l'agent qui fait cela vont le laisser tomber. » Mara Wilson, star de Matilda, a demandé : « Et qu'en est-il des centaines de jeunes femmes vivantes dont les visages ont été assemblés pour la créer ? Vous n'auriez pas pu engager l'une d'entre elles ? »
En février 2025, James Cameron aurait révélé qu'une affiche "aucune I.A. générative n'a été utilisée dans la réalisation de ce film" ouvrirait Avatar 3, officiellement intitulé Avatar : Fire and Ash. Cette nouvelle a été partagé par un utilisateur de Twitter/X qui a assisté à une séance de...
