James Cameron : l'IA pourrait réduire de moitié les coûts des effets visuels et sauver les films à gros budget, le réalisateur d'Avatar semble optimiste quant au rôle de l'IA dans la production de films

L'IA peut être un moyen de réduire le coût des productions cinématographiques

Pourquoi les résultats importent plus que les intrants des modèles d'IA

Le risque ne provient pas des grandes entreprises d'IA



James Cameron travaille actuellement sur Avatar 3, officiellement intitulé Avatar : Fire and Ash, qui sortira en décembre 2025. Selon le réalisateur, Avatar 3 inclura une affiche anti-IA et commencera par un intertitre indiquant qu'aucune IA générative n'a été utilisée pour la réalisation du film. Il est en effet d'avis que l'IA représente un risque sérieux pour l'humanité.Toutefois, James Cameron s'est montré prudemment optimiste quant au rôle que l'IA générative peut jouer dans la réalisation de films, même s'il se méfie des messages du type « dans le style de » qui ont proliféré après que des images dans le style du Studio Ghibli ont inondé l'internet au cours des dernières semaines.« Je pense que nous devrions décourager les prompts qui disent "dans le style de James Cameron" ou "dans le style de Zack Snyder" », a déclaré Cameron lors du podcast Boz to the Future, dont le dernier épisode a été diffusé le mercredi 9 avril, ajoutant que cela « me met un peu mal à l'aise ».Néanmoins, James Cameron reconnaît que la possibilité de créer des contenus qui imitent de grands talents est indéniablement intéressante et reflète ce qu'il fait lui-même dans sa tête.« J'aspire à être dans le style de Ridley Scott, dans le style de Stanley Kubrick. C'est le texte qui me vient à l'esprit en tant que cinéaste », a déclaré Cameron. « Dans le style de George Miller : objectif large, en contre-plongée, en train de tirer des coups de pied au cul, pour arriver à un gros plan serré. Oui, c'est ce que je veux faire. Je connais mes influences. Tout le monde connaît ses influences.James Cameron a rejoint l'année dernière le conseil d'administration de la société d'IA Stability AI. Stability est l'entreprise à l'origine du modèle d'image Stable Diffusion.« Autrefois, j'aurais fondé une entreprise pour trouver une solution. J'ai appris que ce n'était peut-être pas la meilleure façon de procéder. Je me suis donc dit : "D'accord, je vais rejoindre le conseil d'administration d'une bonne entreprise, compétitive et qui a fait ses preuves" », a déclaré James Cameron à propos de sa décision. « Mon objectif n'était pas nécessairement de gagner un tas d'argent. L'objectif était de comprendre l'espace, de comprendre ce qui préoccupe les développeurs. Quel est leur objectif ? Quel est leur cycle de développement ? Combien de ressources doivent être consacrées à la création d'un nouveau modèle qui remplit une fonction précise, et mon objectif était d'essayer de l'intégrer dans un flux de travail pour les effets visuels. »« Et ce n'est pas qu'une hypothèse, si nous voulons continuer à voir le genre de films que j'ai toujours aimé, que j'aime faire et que j'irai voir - appelez-le Dune, Dune Two, quelque chose comme ça, ou l'un de mes films, ou des films à grands effets, à grands effets de synthèse - nous devons trouver le moyen de réduire le coût de ces films de moitié », a-t-il poursuivi. « Il ne s'agit pas de licencier la moitié du personnel de la société d'effets spéciaux. Il s'agit de doubler la vitesse d'exécution d'un plan donné, afin d'accélérer la cadence et le cycle de production, et de permettre aux artistes de passer à autre chose et de faire d'autres choses intéressantes, n'est-ce pas ? C'est en quelque sorte la vision que j'en ai ».En ce qui concerne la question controversée de la « formation » des modèles d'IA, James Cameron a semblé suggérer que les régulateurs et les juristes devraient se concentrer davantage sur les résultats des programmes et des technologies d'IA, plutôt que sur les intrants et les données de formation.« Une grande partie de l'hésitation à Hollywood et dans le monde du divertissement en général concerne le matériel source des données d'entraînement, qui mérite quoi, la protection des droits d'auteur et toutes ces choses. Je pense que les gens ne voient pas les choses de la bonne façon », a déclaré James Cameron à Andrew Bosworth. « Je suis un artiste. Tout artiste, tout être humain est un modèle. Vous êtes déjà un modèle, vous avez un ordinateur de viande d'un kilo et demi. »« Nous sommes des modèles qui se déplacent dans l'espace et le temps et qui réagissent en fonction de nos données d'entraînement », a-t-il poursuivi. « Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que scénariste, en tant que réalisateur, si je copie exactement Star Wars, je serai poursuivi en justice. En fait, je n'irai pas jusque-là. Tout le monde dira : "Hé, c'est trop comme Star Wars, on va se faire poursuivre". Je n'aurai même pas l'argent. En tant que scénariste, vous disposez d'une sorte de filtre éthique intégré qui vous dit : "Je connais mes sources, je sais ce que j'ai aimé, je sais ce que j'ai imité". Je sais aussi que je dois m'en éloigner suffisamment pour que ce soit ma propre création indépendante. Je pense donc que tout cela doit être géré d'un point de vue juridique, en fonction de ce qui est produit et non de ce qui est introduit. Vous ne pouvez pas contrôler mes données, vous ne pouvez pas me dire ce que je dois voir et où je dois aller. Mon apport est ce que je choisis d'être, et tout ce qui s'est accumulé au cours de ma vie. Ma production, chaque scénario que j'écris, devrait être jugée en fonction de sa proximité, de son plagiat, etc. »James Cameron esquisse une vision dans laquelle des produits d'IA plus ciblés aident les cinéastes à créer leurs visions de manière plus complète, arguant que les géants de l'IA comme OpenAI et même Meta, ne sont pas vraiment en concurrence pour les affaires d'Hollywood.« L'objectif d'OpenAI n'est pas de réaliser des films basés sur l'IA générative. Je veux dire, nous sommes une petite verrue sur leurs fesses, je veux dire en termes d'échelle dont vous parlez, ils veulent fabriquer des produits de consommation pour 8 milliards de personnes », a déclaré James Cameron. « Les films ne sont qu'une toute petite application, un minuscule cas d'utilisation. C'est là le problème. Ce seront donc des groupes de développeurs d'IA plus petits, de type boutique, qui attireront mon attention et me diront : "Hé, j'ai un problème ici. Il s'agit du rotoscope" ».Si James Cameron s'est montré optimiste quant au potentiel de l'IA dans la réalisation de films, il a également déclaré que les progrès de cette technologie représentent un risque sérieux pour l'humanité. Lors d'une interview sur la chaîne canadienne CTV News, James Cameron a déclaré avoir tenté de mettre en garde l'humanité contre les dangers potentiels de l'IA grâce à son film de science-fiction Terminator : « je vous avais prévenus en 1984 et vous n'avez pas écouté ». Quarante ans plus tard, le réalisateur affirme qu'il est désormais trop tard, la technologie ayant pris le pouvoir. Il plaide donc pour une réglementation stricte afin d'assurer que la technologie soit utilisée pour le bien commun.Interview de James Cameron avec Andrew Bosworth, directeur technique de MetaQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la position de James Cameron à l'égard de l'IA crédible ou pertinente ?