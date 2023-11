S'exprimant lors du sommet Bloomberg New Economy à Singapour, lors d'une session diffusée en ligne, M. Katzenberg a déclaré que l'IA est un outil qui sera adopté par les personnes créatives.", a déclaré M. Katzenberg. "En effet, M. Katzenberg a déclaré : "".À cette fin, le vétéran des studios affirme que les coûts des films d'animation seront considérablement réduits, prévoyant qu'ils pourraient diminuer de 90 %. DreamWorks Animation a produit des films tels que la franchise Shrek et How to Train Your Dragon.", a-t-il déclaré. "".Toutefois, l'idée de ces projets ne viendra pas de l'IA, a-t-il ajouté.", a déclaré M. Katzenberg.Que pensez-vous des prédictions de M. Katzenberg au sujet de l'IA ?Quelle est votre opinion sur l'impact potentiel de l'IA dans le secteur des médias et du divertissement ?