James Cameron commencera Avatar 3 avec une affiche qu'aucune IA générative n'a été utilisée pour réaliser le film, il estime que l'IA représente un risque sérieux pour l'humanité.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 163 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

James Cameron est un réalisateur de films acclamé par la critique et connu pour certains des plus grands succès au box-office de tous les temps, notamment Titanic, Terminator ou encore Avatar. S'il est plutôt connu pour ces films, James Cameron a également partagé son avis tranché sur l'intelligence artificielle (IA). En juillet 2023, il a affirmé que les progrès de cette technologie représentent un risque sérieux pour l'humanité . Lors d'une interview, il a notamment déclaré avoir essayé de mettre en garde l'humanité contre les dangers potentiels de l'IA à travers son film de science-fiction Terminator en 1984, mais n'a pas été écouté.Dans la lignée de ces déclarations, James Cameron aurait révélé qu'une affiche anti-AI ouvrirait Avatar 3, officiellement intitulé. Le réalisateur oscarisé a fait part de cette nouvelle lors d'une séance de questions-réponses en Nouvelle-Zélande à laquelle a assisté Josh Harding, un utilisateur de Twitter.Partageant une photo de Cameron lors de l'événement, il a écrit : "".Cameron a déjà fait part de ses sentiments sur l'intelligence artificielle, en 2023 au sujet des scripts écrits par l'IA. "", a-t-il déclaré à la publication. "".Dans un autre interview, il a reconnu la progression des avancées technologiques au cours des dernières décennies. James Cameron a admis qu'il n'avait pas peur, mais qu'il était "". Près de 40 ans après la sortie de Terminator, James Cameron se disait toujours terrifié par l'IA. Le cinéaste avait même affirmé que l'IA a pris le pouvoir et qu'il est désormais trop tard . Il a déclaré que l'IA doit être réglementée et développée uniquement dans le but de servir l'intérêt de tout le monde.Le réalisateur est le dernier en date à prendre position contre l'IA, Nicolas Cage ayant fait part de ses réflexions en début d'année. Lors de la cérémonie des Saturn Awards, il a déclaré : "".Pour ceux intéressés par Avatar 3, le film poursuit l'histoire des Na'vi, en se concentrant sur le peuple Ash, un clan qui vit dans les régions volcaniques de Pandora. Cependant, il s'inscrit également dans la continuité de la fin émotionnelle d', qui a vu le fils de Jake et Neytiri, Neteyam, tué. Le réalisateur a révélé que ceux qui l'ont déjà vu l'ont qualifié de film le plus émouvant de la trilogie.devrait sortir le 19 décembre 2025.: James CameronPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?