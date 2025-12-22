« No AI Here », une réponse à l'IA dans Mozilla Firefox : Waterfox soutient que les navigateurs doivent rester fidèles à leur mission première, à savoir la vitesse et la confidentialité, plutôt que l'AI slop

Mozilla a choisi de ne plus tourner autour du pot. Avec la nomination dAnthony Enzor-DeMeo au poste de CEO, lorganisation a officiellement ouvert un nouveau chapitre de son histoire, en annonçant que Firefox allait évoluer vers un « AI browser ». Lexpression est volontairement large, presque floue, mais elle a suffi à déclencher une vague de réactions négatives rarement observée dans lécosystème du navigateur au panda roux.
Pour beaucoup dobservateurs et dutilisateurs historiques, lannonce nest pas simplement mal formulée. Elle symbolise une rupture culturelle profonde. Firefox na jamais été perçu comme un simple produit, mais comme un manifeste technique et politique en faveur dun web ouvert, respectueux de la vie privée et affranchi des logiques de plateformes dominantes. Or, lIA générative est aujourdhui précisément associée à linverse : centralisation, collecte massive de données, opacité des modèles et dépendance à des infrastructures lourdes contrôlées par quelques acteurs.
Récemment, dans un article au ton acerbe intitulé « No AI Here A Response to Mozilla's Next Chapter » (Pas d'IA ici Une réponse au prochain chapitre de Mozilla), Alex Kontos, responsable de Waterfox, affirme que les navigateurs doivent rester fidèles à leur mission principale, à savoir la vitesse, la confidentialité et le contrôle par l'utilisateur, plutôt que de devenir des passerelles médiatisées par l'IA.
Waterfox est un navigateur web gratuit et open source, dérivé de Firefox. Il se veut éthique et centré sur l'utilisateur, mettant l'accent sur les performances et la confidentialité. Il existe des versions officielles de Waterfox pour Windows, macOS, Linux et Android. Il a été créé en 2012 pour fournir une prise en charge officielle 64 bits alors que Firefox n'était disponible que pour les systèmes 32 bits.
Alex Kontos met en garde contre le risque que l'intégration d'assistants LLM au cur de Firefox transforme un outil fiable en un service opaque que les utilisateurs ne peuvent pas contrôler, faisant écho à des préoccupations passées. Kontos rappelle aux lecteurs que Waterfox a toujours conservé des fonctionnalités abandonnées par Firefox, telles que les extensions XUL, et positionne le fork comme un refuge pour les utilisateurs qui privilégient la simplicité à l'intégration spéculative de l'IA.
Quelques jours auparavant, le nouveau PDG de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, avait annoncé un plan triennal visant à faire évoluer Firefox vers un navigateur web moderne basé sur l'IA. Bien que la société promette que les fonctionnalités d'IA seront activables ou désactivables, cette annonce a déjà suscité les critiques des fans de longue date de Firefox, qui estiment que cette décision trahit l'éthique originale du projet, fondée sur l'ouverture, la confidentialité et le minimalisme. Ce changement est présenté comme un effort de diversification des revenus dans un contexte de baisse constante de la part de marché de Firefox, mais les détracteurs craignent qu'il n'éloigne la communauté même qui a permis au navigateur de survivre toutes ces années.
La réfutation de Kontos ne rejette pas complètement l'IA ; il s'oppose plutôt aux implémentations non vérifiables qui pourraient compromettre la confidentialité. Il souligne les antécédents de Waterfox en matière de suppression des composants indésirables (télémétrie, intégration de Pocket, contenu sponsorisé) et de préservation des extensions héritées comme preuve qu'un navigateur allégé et axé sur l'utilisateur peut encore prospérer. En se positionnant comme l'alternative « patiente », Waterfox espère conquérir les utilisateurs déçus par la poussée de Mozilla en faveur de l'IA, renforçant ainsi le débat plus large au sein du secteur sur la question de savoir si l'IA doit être une couche optionnelle ou une fonctionnalité fondamentale des navigateurs web.
Si Mozilla poursuit sa vision centrée sur l'IA, le marché pourrait se diviser en deux camps : les navigateurs qui intègrent l'IA comme expérience centrale (Perplexity Comet, ChatGPT Atlas, Opera Neon, Dia...) et ceux qui refusent l'intégration de l'IA (Vivaldi, Orion, Zen...) et misent davantage sur la confidentialité et la légèreté. La position claire de Waterfox met en évidence une demande croissante pour des logiciels transparents et vérifiables, ce qui laisse présager une délimitation plus nette des préférences des utilisateurs dans les mois à venir, et peut-être une résurgence des fourches de niche destinées aux adeptes du « sans IA ».
Face à cette réaction négative, Mozilla a révélé son plan pour apaiser les utilisateurs mécontents. Dans un article publié le 16 décembre, le nouveau PDG de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, a décrit un projet visant à faire évoluer Firefox vers un « navigateur IA moderne » qui « prendra en charge un ensemble de nouveaux logiciels fiables », ajoutant que l'entreprise « investirait dans une IA reflétant le manifeste de Mozilla ».
Enzor-DeMeo a expliqué que les navigateurs web doivent plaire à un large éventail de personnes, avant d'ajouter : « Soyez assurés que Firefox restera toujours un navigateur conçu autour du contrôle de l'utilisateur. Cela inclut l'IA. Vous aurez la possibilité de désactiver clairement les fonctionnalités d'IA. Un véritable kill switch sera disponible au premier trimestre 2026. Le choix est important et c'est en démontrant notre engagement en faveur du choix que nous construisons et maintenons la confiance. »
Voici la réponse de Waterfox :
« No AI* Here » - Une réponse au prochain chapitre de Mozilla
Le nouveau PDG de Mozilla a récemment annoncé sa vision pour l'avenir : positionner Mozilla comme « l'éditeur de logiciels le plus fiable au monde », avec l'IA au cur de ses activités. Ayant passé près de 15 ans à développer et à maintenir Waterfox, je comprends la pression existentielle à laquelle Mozilla est confronté. Les navigateurs basés sur l'IA sont en train de lui voler la vedette. Alphabet lui-même semble avoir compris le message et serait en train de développer ce qui semble être un nouveau navigateur distinct de Chrome. La menace est réelle, et je comprends sincèrement leur position.
Mais je pense que Mozilla commet une erreur fondamentale.
L'astérisque a son importance
Soyons clairs sur ce dont nous parlons. Le terme « IA » est devenu un fourre-tout qui, à mon avis, obscurcit plus qu'il ne révèle. Les technologies d'apprentissage automatique telles que le projet de traduction Bergamot offrent une utilité réelle et tangible. Bergamot est transparent dans ce qu'il fait (traduire du texte localement, point final), vérifiable (vous pouvez inspecter le modèle et son comportement) et a une portée claire et limitée, même si la logique interne du réseau neuronal n'est pas strictement déterministe.
Les grands modèles linguistiques sont tout autre chose. Ce sont des boîtes noires. Vous ne pouvez pas les vérifier. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce qu'ils font avec vos données. Vous ne pouvez pas vérifier leur comportement. Et Mozilla veut les placer au cur du navigateur, ce qui ne me convient pas.
Mais il est important de noter que je trouve que les LLM ont une utilité mesurable. Cependant, je parle ici dans le contexte d'un navigateur web et du scepticisme fondamental que j'ai à son égard dans ce contexte.
Modification (17 décembre 2025) : En relisant cette section avec un regard neuf, je me rends compte qu'elle aurait pu être mieux présentée. Il est important de préciser que dans le contexte d'un navigateur, je fais davantage confiance à des modèles contraints, à usage unique et dont les résultats sont relativement vérifiables (voir le texte entrer, le texte traduit sortir, comparer sa cohérence) qu'à des modèles à usage général ayant un large accès à mon contexte de navigation, même si les deux sont des réseaux neuronaux sous le capot.
À quoi sert un navigateur ?
Un navigateur est censé être un agent utilisateur, plus précisément votre agent sur le web. Il vous représente, agit en votre nom et exécute vos instructions. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un agent utilisateur.
Lorsque vous introduisez une couche LLM potentielle entre l'utilisateur et le web, vous créez quelque chose de différent : une sorte d'« agent utilisateur agent utilisateur ». L'IA devient le nouvel agent utilisateur, servant d'intermédiaire et d'interprète entre vous et le navigateur. Elle réorganise vos onglets. Elle réécrit votre historique. Elle prend des décisions sur ce que vous voyez et comment vous le voyez, en se basant sur une logique que vous ne pouvez ni examiner ni comprendre.
Mozilla promet que « l'IA devrait toujours être un choix, quelque chose que les gens peuvent facilement désactiver ». C'est très bien. Mais comment savoir ce que fait réellement une boîte noire lorsqu'elle est activée ? Comment contrôler son comportement ? Comment savoir si elle ne modifie pas discrètement votre expérience de navigation à votre insu ?
Même si vous pouvez désactiver certaines fonctionnalités de l'IA, la charge cognitive liée à la surveillance d'un système opaque censé fonctionner pour votre compte serait écrasante. Je crois sincèrement et je suis convaincu que Mozilla fera ce qu'il estime être le mieux pour l'utilisateur, mais je ne suis pas persuadé que ce sera le cas.
Ce n'est pas de la paranoïa, car après tout, « il évoluera vers un navigateur IA moderne et prendra en charge un portefeuille de nouveaux logiciels fiables ». C'est une réponse raisonnable à une technologie fondamentalement peu fiable qui est présentée comme l'avenir de la navigation sur le web.
Le dilemme de Mozilla ?
Je comprends. Mozilla est confronté à une crise existentielle. Les navigateurs IA se multiplient et le marché est en pleine mutation. Il est urgent de diversifier les sources de revenus provenant de la recherche, alors que la part de marché de Firefox continue de baisser. La pression pour « faire quelque chose » doit être immense, et je le comprends.
Mais leur réponse est profondément ironique. Mozilla parle de confiance, de transparence et d'autonomie des utilisateurs tout en adoptant une technologie qui sape ces trois principes. Ils promettent que l'IA sera facultative, mais cette promesse reconnaît qu'ils intègrent l'IA si profondément dans Firefox qu'un mécanisme de désactivation devient nécessaire.
Sa force a toujours provenu de la communauté technique : développeurs, utilisateurs expérimentés, défenseurs de la vie privée. Ce sont ces personnes qui comprennent ce que doivent être les navigateurs et à quoi ils servent. Pourtant, Mozilla semble convaincu qu'il doit courir après l'utilisateur moyen, le marché grand public déjà dominé par Chrome.
Cette course à la conquête du marché échoue depuis plus de dix ans. La part de marché n'a cessé de diminuer à mesure que des fonctionnalités explicitement rejetées par la communauté de base ont été ajoutées. Aujourd'hui, ils redoublent d'efforts dans cette stratégie, en cherchant à séduire les utilisateurs « lambda » tout en risquant d'aliéner la communauté technique qui a été leur fondement.
Ce que Waterfox offre à la place
Waterfox existe parce que certains utilisateurs veulent un navigateur qui fonctionne simplement bien en tant que navigateur. L'interface utilisateur est mature - on peut dire que ce problème est résolu depuis des années. Les fonctionnalités de personnalisation sont disponibles et évidentes. L'accent est mis sur les performances et les normes web.
À bien des égards, les navigateurs sont des systèmes d'exploitation à part entière, et le rôle d'un navigateur est d'être un bon gestionnaire de cet environnement. À mon avis,...
