Le plus grand fonds de pension australien prévoit de réduire son allocation en actions mondiales, alors que certains signes indiquent que le boom de l'IA sur le marché boursier américain pourrait s'essouffler

AustralianSuper, le plus grand fonds de pension d'Australie, prévoit de réduire son allocation en actions mondiales l'année prochaine. Cette décision intervient alors que certains signes suggèrent que le boom de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché boursier américain pourrait ralentir.
En août 2025, Sam Altman a reconnu ce que le reste de l'industrie de l'IA ne veut pas admettre : « nous sommes en présence d'une grosse bulle spéculative ». Lors d'une interview, le PDG d'OpenAI a comparé la réaction du marché à l'IA à la bulle des dotcoms, lorsque la valeur des startups Internet a grimpé en flèche avant de s'effondrer brusquement en 2000. Selon lui, la bulle de l'IA est le résultat de la surexcitation des investisseurs à l'égard de la technologie. Sam Altman a ajouté qu'il trouve « insensé » le fait que certaines startups spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées.
Dans ce contexte, AustralianSuper, le plus grand fonds de pension d'Australie, prévoit de réduire son allocation en actions mondiales en 2026. Cette décision intervient alors que certains signes suggèrent que le boom de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché boursier américain pourrait ralentir. Le fonds souligne que les valorisations des grandes entreprises technologiques américaines sont élevées par rapport aux niveaux historiques et que l'effet de levier des investissements dans l'IA se développe rapidement. En outre, la levée de fonds par le biais de fusions, d'acquisitions, de capital-risque et d'introductions en bourse s'accélère.
John Normand, responsable de la stratégie d'investissement chez AustralianSuper, note que plusieurs facteurs convergent, indiquant la nécessité de réduire les allocations en actions. Ce changement s'aligne sur l'arrivée à maturité du cycle de l'IA et le resserrement attendu de la politique de la Réserve fédérale d'ici 2027.
Actuellement, l'allocation en actions internationales d'AustralianSuper dépasse l'indice de référence de 3 points de pourcentage. Normand estime que les actions liées à l'IA n'ont pas encore formé de bulle. Depuis octobre, le fonds se diversifie en augmentant ses participations dans des sociétés d'infrastructure cotées en bourse. En outre, AustralianSuper prévoit d'augmenter son allocation en capital-investissement d'ici 2026.
Normand souligne également les vulnérabilités potentielles du marché obligataire, les investisseurs anticipant une hausse des taux de seulement 25 points de base par la Réserve fédérale en 2027, ce qui pourrait être sous-estimé au regard des tendances historiques.
En octobre 2025, un analyste de MacroStrategy Partnership avait affirmé que la bulle de lIA serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère. Derrière cette provocation, une question essentielle : la révolution de lIA repose-t-elle sur des bases solides, ou sur un mirage financier alimenté par la peur de « rater le train » ?
