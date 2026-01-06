Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a mis en garde contre le fait que l'IA est actuellement une « bulle industrielle », avec des cours boursiers gonflés et une ruée de fonds vers les bonnes et les mauvaises idées

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a une nouvelle fois mis en garde contre le fait que l'intelligence artificielle est actuellement une « bulle industrielle », même s'il a insisté sur le fait que la technologie elle-même est réelle et qu'elle apportera à terme d'énormes avantages à la société. S'exprimant récemment lors de l'Italian Tech Week aux côtés de John Elkann, PDG d'Exor, Bezos a déclaré que l'engouement pour l'intelligence artificielle avait conduit à un comportement inhabituel de la part des investisseurs, qui ont investi des milliards de dollars dans des entreprises dont les fondamentaux n'étaient pas solides. Il est donc difficile pour l'investisseur de faire la distinction.
La bulle spéculative autour de l'IA ne cesse de gonfler et la panique commence à s'installer dans le rang des gestionnaires de fonds. Ils jugent que les entreprises dépensent trop rapidement et massivement dans lIA, notamment dans les infrastructures coûteuses comme les centres de données et les puces spécialisées. Et 20 % des gestionnaires de fonds interrogés récemment par Bank of America sont de cet avis. C'est la première fois que cette opinion est majoritaire depuis 2005. Certains investisseurs se disent déjà prêts à vendre à découvert leurs parts dans les startups telles que Perplexity AI et OpenAI pour profiter du krach de la bulle de l'IA.
Bezos a ensuite décrit les caractéristiques des bulles. Il a déclaré que le climat actuel de l'IA était tel que « chaque expérience ou idée est financée », même si les fondamentaux sont faibles. Il a souligné des comportements inhabituels, comme le fait que de petites entreprises ne comptant qu'une poignée d'employés reçoivent des milliards de dollars d'investissements. Selon lui, il s'agit là d'une caractéristique des bulles industrielles, où l'excitation pousse les capitaux à s'investir dans des entreprises sans discernement.
Malgré cette prudence, Bezos estime que la technologie elle-même est authentique et transformatrice. « L'IA est une réalité et elle va changer tous les secteurs », a-t-il déclaré au public. Il a par ailleurs comparé la situation à la bulle biotechnologique des années 1990, qui a vu de nombreuses entreprises échouer, mais qui a finalement produit des médicaments qui ont sauvé des vies. Selon lui, les bulles industrielles ne sont pas nécessairement néfastes ; lorsque la poussière retombe, la société bénéficie des inventions qui survivent.
Les remarques de Bezos font écho à un concert croissant de mises en garde émanant de chefs d'entreprise. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déjà déclaré que le marché de l'IA était une bulle. Lors du même événement à Turin, David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a mis en garde contre le fait que l'enthousiasme des investisseurs néglige souvent les risques, prédisant une « remise à zéro » ou une « baisse » des valorisations. De même, Karim Moussalem, directeur des investissements chez Selwood Asset Management, a récemment déclaré que le commerce de l'IA commençait à ressembler à « l'une des grandes manies spéculatives de l'histoire des marchés ».
En novembre 2025, lors d'une importante conférence consacrée à l'intelligence artificielle (IA) à San Francisco, un sondage informel mené auprès de plus de 300 fondateurs et investisseurs a déjà révélé un malaise croissant au sein de la Silicon Valley. Lorsqu'on leur a demandé quelles start-ups valorisées à plus d'un milliard de dollars ils vendraient à découvert, les personnes interrogées ont cité en tête de liste Perplexity et OpenAI. Ce sondage met en évidence le scepticisme croissant concernant la flambée des valorisations et des dépenses d'infrastructure dans le secteur de l'IA, alors que les capitaux continuent d'y affluer massivement.
Source : Italian Tech
