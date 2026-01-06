Nvidia a récemment dévoilé sa plateforme informatique d'IA de nouvelle génération, appelée Vera Rubin. L'annonce a été faite par le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui a affirmé qu'elle est 5 fois plus puissante que Blackwell. Rubin est conçue pour prendre en charge les charges de travail d'intelligence artificielle à grande échelle et s'adresse aux centres de données, aux fournisseurs de cloud et aux entreprises qui construisent des systèmes d'IA avancés.
Nvidia Corporation est une société multinationale américaine de technologie basée à Santa Clara et immatriculée dans l'État du Delaware. Il s'agit d'un éditeur de logiciels et d'une entreprise sans usine qui conçoit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul intensif, ainsi que des systèmes sur une puce (SoC) pour les marchés de l'informatique mobile et de l'automobile. Le boom de l'intelligence artificielle des années 2020 fait connaître à NVIDIA une croissance financière exceptionnelle.
Jen-Hsun Huang, aussi appelé Jensen Huang, né le 17 février 1963, est un homme d'affaires taïwano-américain, ingénieur électricien, et le dirigeant de Nvidia. Il cofonde Nvidia en 1993 à l'âge de 30 ans, et en juin 2024, Nvidia devient la plus grande entreprise du monde par capitalisation boursière. En octobre 2025, Nvidia atteint le seuil des 5 000 milliards de capitalisation boursière. Jensen Huang devient alors la 8e personne la plus riche au monde, avec 179 milliards de dollars.
Nvidia a récemment dévoilé sa plateforme informatique d'IA de nouvelle génération, appelée Vera Rubin, lors du Consumer Electronics Show (CES) 2026 qui se tient actuellement à Las Vegas. L'annonce a été faite par le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui a déclaré que la nouvelle plateforme est désormais en pleine production. Rubin est conçue pour prendre en charge les charges de travail d'intelligence artificielle à grande échelle et s'adresse aux centres de données, aux fournisseurs de cloud et aux entreprises qui construisent des systèmes d'IA avancés.
Nvidia a déclaré que la plateforme est conçue pour réduire le coût du calcul de l'IA et pour accélérer la formation et le déploiement des modèles d'IA. Rubin succède à l'architecture Blackwell de Nvidia et s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour étendre l'utilisation de l'IA à tous les secteurs d'activité.
Vera Rubin est la première plateforme d'IA à six puces de Nvidia développée à l'aide d'une approche de « codesign extrême », où plusieurs composants sont conçus ensemble. La plateforme comprend les GPU Rubin, les CPU Vera, le réseau NVLink 6, la photonique Ethernet Spectrum-X, les cartes réseau ConnectX-9 et les unités de traitement de données BlueField-4. Nvidia a déclaré que cette conception permet de réduire les goulets d'étranglement et d'améliorer les performances pour les grandes charges de travail d'IA.
Le GPU Rubin délivre jusqu'à 50 pétaflops de performance d'inférence en utilisant la précision NVFP4. Le CPU Vera est conçu pour gérer les mouvements de données et les tâches de traitement des agents d'IA. Selon Nvidia, la plateforme est conçue pour prendre en charge plus efficacement l'entraînement et l'inférence de l'IA à grande échelle.
Selon Nvidia, la plateforme Rubin peut réduire le coût de génération des jetons d'IA à environ un dixième de celui des plateformes précédentes. L'entreprise a également présenté un système de stockage axé sur l'IA, appelé Inference Context Memory Storage, qui est conçu pour améliorer le traitement de l'IA en contexte long en augmentant la vitesse et l'efficacité. Nvidia a déclaré que la plateforme Rubin sera utilisée avec ses modèles d'IA ouverts et ses outils logiciels pour soutenir des applications dans des domaines tels que la conduite autonome, la robotique, les soins de santé et la recherche sur le climat.
L'annonce a été partagée par un utilisateur qui a également partagé une vidéo des puces Rubin de nouvelle génération du fabricant de puces. En réponse à ce message, Elon Musk a déclaré : « Il faudra encore environ 9 mois avant que le matériel soit opérationnel à grande échelle et que le logiciel fonctionne bien », soulignant les réalités du déploiement au-delà des affirmations de puissance brute.
Cette annonce rappelle que Nvidia est au cur du boom de lIA et affiche une valorisation dépassant les 4 600 milliards de dollars. Mais lentreprise commence à susciter des doutes. Malgré des résultats financiers spectaculaires et une valorisation record, les investisseurs sinterrogent sur la solidité réelle de son modèle de croissance. Le cur de linquiétude concerne « les gros contrats » que Nvidia a conclus avec des acteurs majeurs de lIA. Une partie de ces deals repose sur des mécanismes de financement où Nvidia finance des partenaires, lesquels utilisent ensuite cet argent pour acheter ses propres puces. Ce schéma alimente la crainte dune croissance en partie circulaire.
Source : Salon de l'électronique grand public à Las Vegas
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Comment les acteurs de l'IA recyclent leurs milliards entre eux : les ventes de puces en amont soutiennent les paris sur les infrastructures en aval, créant une chaîne critique de flux économiques circulaires
Nvidia met 5 milliards $ sur la table pour sauver Intel et gagne immédiatement 2,5 milliards $, transformant la fragilité d'Intel en assurance stratégique contre les ruptures de la chaîne des semi-conducteurs
Le secteur de l'IA s'apprête à passer un test crucial en 2026 : la vitesse à laquelle OpenAI brûle sa trésorerie pourrait être l'une des grandes questions pour savoir si la bulle éclatera
Vous avez lu gratuitement 799 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.