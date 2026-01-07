Demis Hassabis, PDG de Google AI, annonce un partenariat entre Google DeepMind et Boston Dynamics, la société de robotique de Hyundai, afin d'intégrer les modèles d'IA Gemini de Google dans les robots

Demis Hassabis, PDG de Google AI, a annoncé le partenariat entre Google DeepMind et Boston Dynamics, la société de robotique de Hyundai. Hassabis a annoncé la collaboration et a également mentionné que l'entreprise se concentrera sur l'intégration des modèles d'IA Gemini de Google dans les robots de Boston Dynamics, en renforçant la plateforme humanoïde Atlas. L'objectif principal de cette association est de combiner le matériel avancé de Boston Dynamics avec l'IA de Google pour créer des robots capables d'un comportement plus adaptatif et intelligent.
En 2024, Atlas, le robot humanoïde et la légende du parkour, est devenu électrique. Boston Dynamics a mis à la retraite son prédécesseur hydraulique afin de commercialiser la technologie. Un jour après avoir fait ses adieux à l'ancien Atlas, Boston Dynamics a dévoilé sa nouvelle version : un robot humanoïde entièrement électrique prêt à être utilisé à des fins commerciales. Alors que l'Atlas hydraulique n'était qu'une plateforme de recherche, son successeur électrique - également appelé Atlas - est conçu pour des applications réelles, a déclaré l'entreprise.
Le robot Atlas de nouvelle génération est conçu pour offrir une plus grande amplitude de mouvement que son prédécesseur. Boston Dynamics souhaitait que la nouvelle version montre qu'Atlas peut conserver une forme humanoïde sans limiter « la façon dont un robot bipède peut se déplacer ». La nouvelle version a été redessinée avec des articulations pivotantes qui, selon l'entreprise, la rendent « capable de s'attaquer à des tâches ennuyeuses, sales et dangereuses ».
Récemment, Demis Hassabis, PDG de Google AI, annonce un partenariat entre Google DeepMind et Boston Dynamics, la société de robotique de Hyundai, pour intégrer les modèles d'IA Gemini de Google dans les robots. Google DeepMind est un laboratoire de recherche en intelligence artificielle britannico-américain qui sert de filiale à Alphabet Inc. Fondé au Royaume-Uni en 2010, il a été acquis par Google en 2014 et a fusionné avec la division Google Brain de Google AI pour devenir Google DeepMind en avril 2023.
Google DeepMind est responsable du développement de Gemini (la famille de grands modèles de langage de Google) et d'autres outils d'IA générative, tels que le modèle texte-image Imagen, le modèle texte-vidéo Veo et le modèle texte-musique Lyria. Sir Demis Hassabis (né le 27 juillet 1976) est un chercheur et entrepreneur britannique spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA). Il est directeur général et cofondateur de Google DeepMind et d'Isomorphic Labs, et conseiller du gouvernement britannique en matière d'IA.
Hassabis a également profité de cette annonce pour souligner les ambitions croissantes en matière de robotique. Il a révélé qu'Aaron Saunders, ancien directeur technique de Boston Dynamics, a rejoint Google DeepMind en tant que vice-président de l'ingénierie matérielle. La nomination de Saunders souligne l'intention de Google de renforcer son expertise en matière de matériel robotique, en complément de son leadership en matière d'IA.
"Nous continuons également à développer rapidement notre équipe de robotique de classe mondiale ici @GoogleDeepMind - y compris le brillant Aaron Saunders (ex-CTO de Boston) qui a récemment rejoint le groupe en tant que vice-président de l'ingénierie matérielle. Je suis ravi de travailler avec lui à la frontière de la robotique et de l'IA - et nous recrutons !" Le message d'embauche de M. Hassabis témoigne de la campagne de recrutement agressive menée par Google pour développer sa division robotique.
Annoncé au CES 2026 à Las Vegas, les deux équipes ont pour objectif d'intégrer les modèles de base de l'IA de Gemini Robotics aux nouveaux robots Atlas de Boston Dynamics.
Ce partenariat stratégique visera à permettre aux humanoïdes d'accomplir une grande variété de tâches industrielles et devrait devenir un moteur de la transformation de la fabrication, en commençant par l'industrie automobile.
Les objectifs de la collaboration sont entre autre :
- Intégration de l'IA de Gemini Robotics : les modèles multimodaux Gemini de DeepMind seront intégrés dans la nouvelle flotte de robots humanoïdes Atlas® de Boston Dynamics.
- Applications industrielles : Le partenariat visera à permettre aux humanoïdes d'accomplir une grande variété de tâches industrielles, les premiers déploiements étant prévus dans l'industrie automobile.
- Recherche conjointe : Des travaux seront menés dans les laboratoires des deux entreprises, afin d'explorer de nouveaux modèles d'action et de langage visuel pour les robots.
Cette annonce de collaboration rappelle les déclarations de Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA ». Il a estimé que Google est en train de rattraper OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Hinton, professeur émérite à l'université de Toronto et ancien expert de Google Brain, s'est également dit surpris que Google ait mis autant de temps à dépasser ses concurrents. Dans une interview accordée à Business Insider, lorsqu'il a été question de la position de Google par rapport à OpenAI, Hinton a déclaré : « Je pense qu'il est en fait plus surprenant que Google ait mis autant de temps à dépasser OpenAI. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils commencent à le dépasser ».
