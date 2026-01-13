Donald Trump a annoncé que Microsoft allait mettre en uvre des « changements majeurs » afin de garantir que les ménages américains n'aient pas à payer la facture des centres de données IA énergivores

Le président américain Donald Trump a récemment annoncé que Microsoft allait mettre en place des « changements majeurs » afin de garantir que les ménages américains n'aient pas à payer la facture des centres de données IA gourmands en énergie du géant technologique. « Je ne veux pas que les Américains paient des factures d'électricité plus élevées à cause des centres de données », a écrit Trump sur Truth Social. Le président de la société, Brad Smith, a déclaré précédemment : « Je tiens à vous dire que nous faisons tout notre possible... pour que vous n'ayez pas à payer plus cher votre électricité à cause de notre présence. »
La consommation énergétique croissante de l'IA suscite de plus en plus de préoccupations. Ami Badani, directrice du markéting chez le fabricant de puces Arm Holdings, a déclaré en 2024 que l'industrie doit rapidement trouver un moyen de réduire drastiquement les besoins énergétiques de l'IA. Elle invite à adapter cette technologie émergente à nos capacités actuelles en matière de production d'énergie pour l'empêcher de submerger nos réseaux électriques dans un avenir proche. Selon elle, l'IA pourrait engloutir un quart de l'électricité produite aux États-Unis d'ici 2030 si elle ne se défait pas de sa dépendance énergétique.
Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a récemment annoncé que Microsoft allait mettre en place des « changements majeurs » afin de garantir que les ménages américains n'aient pas à payer la facture des centres de données IA gourmands en énergie du géant technologique. « Je ne veux pas que les Américains paient des factures d'électricité plus élevées à cause des centres de données », a écrit Trump sur Truth Social. Il a ajouté que « les grandes entreprises technologiques qui les construisent doivent payer leur part ».
Cette annonce intervient alors que les factures d'électricité ont augmenté dans au moins 13 États américains en raison des besoins énergétiques considérables des infrastructures d'IA. Les données issues de rapports antérieurs montrent que les prix de l'électricité ont bondi d'environ 6 % en glissement annuel, certaines régions comme le Maine enregistrant des hausses pouvant atteindre 36 %.
La décision de Trump s'inscrit dans une volonté plus large de réduire l'empreinte énergétique des grandes entreprises technologiques avant les prochaines élections de mi-mandat. Son administration s'efforce de réduire les coûts pour les consommateurs sur plusieurs fronts, des taux hypothécaires aux médicaments sur ordonnance comme l'Ozempic.
De son côté, Microsoft s'est déjà montré sensible à cette question. Lors d'une réunion publique organisée en septembre dans le Wisconsin, le président de la société, Brad Smith, a déclaré aux habitants : « Je tiens à vous dire que nous faisons tout notre possible... pour que vous n'ayez pas à payer plus cher votre électricité à cause de notre présence. » La société a même abandonné son projet de centre de données à Caledonia, dans le Wisconsin, après avoir rencontré l'opposition de la population locale.
La stratégie énergétique de Microsoft a pris des tournants peu conventionnels. L'entreprise a signé en 2024 un accord de 20 ans pour acheter de l'électricité à la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie, oui, la même centrale qui a été le théâtre du pire accident nucléaire américain en 1979. L'administration Trump a soutenu cette initiative par un prêt fédéral d'un milliard de dollars en novembre 2025. Le réacteur qui doit rouvrir est distinct de celui qui a été impliqué dans la fusion de 1979 et devrait être mis en service d'ici 2027, alimentant l'équivalent de 800 000 foyers.
Trump a laissé entendre que d'autres annonces avec d'autres entreprises technologiques étaient en préparation. Meta, Amazon et Google ont toutes pris des engagements similaires pour couvrir leurs propres coûts énergétiques face à la pression croissante des consommateurs. En effet, depuis le boom de l'IA, les géants de la technologie tels que Microsoft, Google, Amazon et Meta se tournent de plus en plus vers l'énergie nucléaire pour répondre à la demande croissante en électricité de leurs centres de données, essentiels à l'intelligence artificielle (IA) et le cloud computing.
La consommation énergétique de ces infrastructures dépasse celle de certaines grandes villes et pourrait encore augmenter de 75 % d'ici 2050. Alors que les énergies renouvelables restent limitées dans leur capacité à fournir une énergie stable et continue, le nucléaire offre une solution sans carbone, efficace et durable, favorisant une "renaissance" de cette technologie autrefois marginalisée. En parallèle, d'autres innovations comme le refroidissement liquide et l'informatique quantique sont explorées pour accroître l'efficacité énergétique et réduire l'impact environnemental.
Cependant, cette transition soulève des critiques sur le coût écologique de l'IA et les limites planétaires. Les centres de données sont aussi devenus un enjeu géopolitique majeur, opposant les investissements massifs des États-Unis à ceux de la Chine, tandis que les pays du Golfe émergent comme des partenaires clés pour cette nouvelle infrastructure mondiale.
