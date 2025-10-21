La feuille de route de l'administration Trump accélère le développement de l'énergie de fusion nucléaire pour alimenter les infrastructures d'IA, mais le manque de financement soulève des doutes

La feuille de route de l'administration Trump accélère le développement de l'énergie de fusion nucléaire pour alimenter les infrastructures d'IA, avec pour objectif la mise en service des premières centrales d'ici le milieu des années 2030 grâce à un cadre « BuildInnovateGrow » (ConstruireInnoverCroître) intégrant les efforts publics et privés. Cependant, le manque de financement et l'absence de soutien du Congrès soulèvent des doutes quant à sa faisabilité.
En 2024, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré qu'une percée dans la fusion nucléaire est nécessaire pour faire face aux besoins énergétiques croissants de l'IA et réduire son empreinte carbone. Toutefois, les experts affirment que la fusion nucléaire est hors de portée à l'heure actuelle. Pour beaucoup d'entre eux, la fusion nucléaire fait lobjet dune compétition plus diplomatique quindustrielle et la plupart des recherches restent théoriques. Ils estiment que la fusion nucléaire est déjà trop tardive pour faire face à la crise climatique et qu'à court terme, il faudra utiliser les technologies existantes à faible teneur en carbone, telles que la fission et les énergies renouvelables.
Malgré ces critiques, l'administration Trump a récemment dévoilé une feuille de route ambitieuse visant à accélérer le développement de l'énergie de fusion nucléaire, la positionnant comme la pierre angulaire de l'alimentation de l'infrastructure florissante de l'IA du pays. Publiée par le ministère de l'Énergie, cette stratégie décrit la voie à suivre pour déployer la première génération de centrales à fusion d'ici le milieu des années 2030, en mettant l'accent sur un cadre « Construire-Innover-Croître » qui vise à aligner les investissements publics sur l'innovation du secteur privé. Cependant, les initiés familiers avec la politique énergétique notent que ce plan arrive dans un contexte de déficit de financement important, ce qui soulève des questions quant à sa faisabilité sans un soutien substantiel du Congrès.
Cette feuille de route vise essentiellement à répondre à la demande énergétique croissante des centres de données d'IA, qui devraient consommer d'énormes quantités d'électricité au cours de la prochaine décennie. Le document souligne le potentiel de la fusion pour fournir une énergie propre et illimitée, contrastant avec la dépendance actuelle aux combustibles fossiles et aux énergies renouvelables intermittentes. Cependant, l'initiative manque de moyens financiers pour respecter son calendrier ambitieux, les critiques soulignant l'absence de mécanismes de financement détaillés ou d'allocations budgétaires immédiates.
Les experts du secteur affirment que sans crédits spécifiques, la feuille de route risque de devenir un nouveau document ambitieux dans un domaine longtemps en proie à des promesses excessives. Le plan prévoit des recherches avancées dans le domaine du calcul haute performance et de l'IA afin d'optimiser la conception des réacteurs à fusion, en s'appuyant sur les enseignements tirés de projets tels que l'ITER, l'expérience internationale de fusion. Mais les budgets fédéraux consacrés à la fusion ont toujours été modestes, oscillant autour d'un milliard de dollars par an, ce qui est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour un déploiement à l'échelle commerciale.
Des entreprises privées, notamment des start-ups telles que Commonwealth Fusion Systems et TAE Technologies, investissent déjà massivement, mais la feuille de route envisage un effort national plus coordonné. La stratégie intègre le calcul haute performance pour simuler les comportements du plasma, ce qui pourrait raccourcir les cycles de développement. Toutefois, sans nouveaux fonds, ces efforts pourraient être freinés, d'autant plus que des concurrents mondiaux tels que la Chine font progresser leurs propres programmes de fusion.
L'administration lie directement la promesse de la fusion à la croissance de l'IA, envisageant les centrales à fusion comme des fournisseurs fiables d'énergie de base pour les centres de données qui, sans cela, pourraient mettre à rude épreuve le réseau électrique. Cela s'inscrit dans la lignée des précédents décrets du président Trump visant à promouvoir l'énergie nucléaire, notamment les directives visant à accélérer les autorisations pour les petits réacteurs modulaires et les installations d'enrichissement d'uranium. Des analystes énergétiques soulignent le sentiment que cela pourrait stimuler l'innovation en matière d'IA, notant des perspectives optimistes pour les actions liées à l'uranium et aux infrastructures électriques.
Cependant, le manque de précisions de la feuille de route, notamment en ce qui concerne les étapes exactes pour les centrales pilotes ou les réformes réglementaires, a suscité le scepticisme. Elle vise à combler les lacunes technologiques connues, telles que le maintien de plasmas à haute température, mais sa mise en uvre dépend de partenariats qui pourraient ne pas se concrétiser sans incitations fiscales.
Pour les initiés du secteur, le véritable test aura lieu lors du prochain cycle budgétaire, où les partisans espèrent obtenir des milliards de dollars de nouveaux financements. L'accent mis par le plan sur le développement de la main-d'uvre et la collaboration internationale pourrait favoriser l'innovation, mais les précédents historiques suggèrent que la commercialisation de la fusion reste difficile à atteindre. Les responsables de l'administration Trump rétorquent que les investissements privés, stimulés par la demande en IA, combleront les lacunes, ce qui pourrait conduire à des percées d'ici 2035.
Les détracteurs mettent toutefois en garde contre une confiance excessive dans le battage médiatique sans soutien concret. Alors que la fusion se rapproche de la réalité grâce à des étapes importantes telles que le gain énergétique net au Lawrence Livermore National Laboratory, la feuille de route représente un changement politique crucial. Qu'elle propulse les États-Unis à la pointe de la fusion ou qu'elle rejoigne les annales des visions énergétiques non réalisées dépendra de la capacité à combler le fossé financier dans un Washington politiquement divisé.
