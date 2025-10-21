La feuille de route de l'administration Trump accélère le développement de l'énergie de fusion nucléaire pour alimenter les infrastructures d'IA, mais le manque de financement soulève des doutes

Envoyé par Anselme45 Envoyé par A quel usage est utilisé l'IA?

Envoyé par Jade Emy Envoyé par Malgré ces critiques, l'administration Trump a récemment dévoilé une feuille de route ambitieuse visant à accélérer le développement de l'énergie de fusion nucléaire, la positionnant comme la pierre angulaire de l'alimentation de l'infrastructure florissante de l'IA du pays.

Envoyé par Jade Emy Envoyé par Publiée par le ministère de l'Énergie, cette stratégie décrit la voie à suivre pour déployer la première génération de centrales à fusion d'ici le milieu des années 2030, en mettant l'accent sur un cadre « Construire-Innover-Croître » qui vise à aligner les investissements publics sur l'innovation du secteur privé.

J'imagine que c'est principalement utilisé comme alternative aux moteurs de recherche.C'est également très utile pour corriger des textes ou rédiger des e-mails.C'est n'importe quoi,Ce serait complètement débile comme dire à l'industrie automobile "en 2035 on interdit la vente de véhicule thermique neuf, démerdez-vous pour mettre en place des nouvelles technologies d'ici là".Alors qu'on ne sait pas quand une technologie capable de remplacer le thermique arrivera, pour l'instant il n'y a rien de sérieux. (des batteries géantes ça ne peut pas être une solutionDes entreprises travaillent sur des carburants alternatifs.Il est peu probable que les USA réussissent à construire une centrale à fusion dans les années 1930.À moins que des gros progrès aient été fait en secret.Il est possible que les USA aient fait de l'espionnage industrielle et volent le travail des scientifiques chinois.Aujourd'hui la Chine est forte en innovation technologique.=======Il est possible que dans le futur les centres de données consomment moins d'énergie (principalement parce que plein d'entreprises vont faire faillite et qu'il y aura donc besoin de moins de centre de données).Cette énergie économisé pourra être utilisé pour faire autre chose (par exemple attirer les industries européennes qui ne se sont pas encore complètement installé aux USA ou recharger des véhicules électriques...).