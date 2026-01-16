Slack transforme Slackbot en un agent IA personnel conscient du contexte et doté de nouvelles capacités, Slackbot fusionne l'IA native pour des actions et des données à partir d'applications

Slack a introduit une mise à niveau importante de son assistant intégré, Slackbot, le transformant en un agent d'intelligence artificielle équipé pour aider les utilisateurs dans diverses tâches professionnelles. Cette mise à jour permet à Slackbot de gérer des fonctions telles que la recherche d'informations, la rédaction d'e-mails et la planification de réunions directement au sein de la plateforme de communication.
Slack est une plateforme de communication d'équipe basée sur le cloud développée par Slack Technologies, qui appartient à Salesforce depuis 2020. Slack utilise un modèle freemium. Slack est principalement proposé comme un service interentreprises, sa base d'utilisateurs étant principalement constituée d'entreprises fonctionnant en équipe, tandis que ses fonctionnalités sont principalement axées sur l'administration et la communication d'entreprise.
Depuis octobre 2025, Salesforce transforme Slack en un hub IA grâce à l'intégration d'Agent360. Dévoilé lors du Dreamforce 2025, l'assistant IA repensé de Slack se connecte directement à la suite Agentforce de Salesforce, offrant aux entreprises un hub centralisé pour les agents, les données et l'automatisation. La société a présenté cette refonte comme un système d'exploitation unificateur qui stimulera la productivité et centralisera de manière transparente la collaboration entre les personnes, l'IA et les agents.
Récemment, Slack a introduit une mise à niveau importante de son assistant intégré, Slackbot, le transformant en un agent d'intelligence artificielle équipé pour aider les utilisateurs dans diverses tâches professionnelles. Cette mise à jour permet à Slackbot de gérer des fonctions telles que la recherche d'informations, la rédaction d'e-mails et la planification de réunions directement au sein de la plateforme de communication.
S'appuyant sur ces capacités, Slackbot apprend des flux de travail et des interactions des utilisateurs, ce qui lui permet d'aider les individus à rester organisés, préparés et concentrés. L'outil utilise des messages, des fichiers et des canaux accessibles pour adapter les informations et les réponses au rôle de chaque utilisateur, garantissant ainsi un soutien à la fois pertinent et sensible au contexte.
Dans une seule conversation, Slackbot fusionne l'intelligence artificielle native pour des actions telles que la synthèse de fils de discussion ou la traduction de messages avec la recherche d'entreprise qui récupère des fichiers et des données à partir d'applications et de lecteurs liés. Slack souligne que les interactions des utilisateurs avec Slackbot sont privées. L'entreprise déploie des normes de sécurité de niveau entreprise et des mesures de protection en temps réel pour détecter et neutraliser les problèmes tels que l'injection de messages, les contenus dangereux ou le phishing, tandis que des contrôles d'autorisation stricts garantissent que Slackbot n'accède qu'aux données autorisées.
La version améliorée de Slackbot sera disponible pour les clients Business+ et Enterprise+ dans le cadre d'un déploiement progressif qui débutera aujourd'hui et se poursuivra en janvier et février.
Voici un extrait de l'annonce de cette mise à niveau :
Votre agent IA personnel de travail, intégré dans Slack
Slackbot est votre agent IA (très) personnel de travail. Il est intégré nativement dans Slack pour chaque collaborateur, sans configuration ni formation requise. Ce qui le rend différent est simple : Slackbot part de votre contexte. Et ce contexte, c'est ce qui manque aux autres outils disponibles. La plupart des outils IA sont comme des stagiaires qui n'ont pas encore été briefés, et que vous devez informer en y passant la moitié de votre temps. En revanche, Slackbot est le collègue qui était en réunion avec vous. Quand l'IA ne comprend pas vos conversations, vos priorités ou le fonctionnement de votre entreprise, elle ne fait que créer plus de travail.
Le contexte est essentiel
Slackbot évolue dans Slack. Ainsi, il comprend comment vous et votre équipe communiquez et comment les décisions se prennent réellement. Il s'appuie sur vos messages et fichiers, mais ne voit que ce que vous-même pouvez voir, respectant toujours les autorisations déjà en place. Ce contexte rend Slackbot plus précis et utile, vous permettant de passer instantanément de la « recherche » à l« action ».
Slackbot n'est pas juste un simple assistant IA. C'est un partenaire intelligent et disponible qui apporte de la clarté et du dynamisme au travail que vous effectuez dans Slack.
Rob SeamanDirecteur produit et PDG de transition, Slack, déclare : « Les espoirs placés dans l'IA pour améliorer nos vies personnelles sont élevés ; néanmoins, dans le cadre professionnel, cest très différent. Pour être vraiment utile au travail, l'IA a besoin de contexte : une compréhension de vos conversations, de vos outils et de la façon dont les décisions se prennent réellement. Avec Slackbot, nous avons créé une expérience intuitive et native dans Slack, sur laquelle les gens peuvent compter pour faire avancer leur travail, et pas seulement répondre à des questions. »
Comment ça fonctionne
Vous navez rien à installer, rien à apprendre, rien de nouveau à gérer. Vous commencez simplement une conversation avec Slackbot, et il comprend ce que vous demandez ainsi que le contexte de votre question.
Il utilise votre travail pour créer des briefings personnalisés, clarifier des conversations complexes, rédiger du contenu dans votre style rédactionnel et faire ressortir des informations que vous pourriez autrement manquer. Il peut vous préparer aux réunions, vous aider à gérer la complexité de la transversalité des activités et transformer des éléments épars en résultats clairs et exploitables tout en s'appuyant sur les informations auxquelles vous avez déjà accès.
Lorsque vous lui posez une question, Slackbot examine les personnes avec lesquelles vous collaborez, les canaux où vous êtes disponible, les fichiers et canevas que vous partagez, et les systèmes connectés via la recherche d'entreprise. Il s'appuie sur des signaux tels que les conversations récentes, les calendriers, les documents partagés et les décisions de projet. Slackbot combine tout cela pour comprendre parfaitement vos projets et votre équipe, puis utilise l'IA pour synthétiser des informations, générer du contenu et structurer les informations d'une manière qui correspond à votre style et vos flux de travail.
Cette annonce intervient alors que Hack Club, un réseau mondial de codage pour lycéens dirigé par des étudiants et une organisation à but non lucratif, a publié une lettre ouverte accusant Slack de les extorquer. Le groupe utilise Slack depuis 11 ans pour communiquer avec sa communauté mondiale. Slack a décidé il y a quelques années de faire passer son offre gratuite pour les organismes à but non lucratif à un forfait de 5 000 dollars par an, ce que Hack Club a accepté de payer sans hésiter. Mais Slack revient à la charge, annonçant subitement « une augmentation supplémentaire de 50 000 dollars cette semaine et de 200 000 dollars par an ». Slack menace de supprimer leurs données si la facture n'est pas payée.
Source : Slack
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Slack utilise discrètement les messages et le contenu des fichiers des utilisateurs pour former ses modèles d'IA et sans leur consentement explicite, la fonction est activée par défaut pour tous les clients
L'engouement pour l'IA s'essouffle : pour la première fois, les taux d'adoption plafonnent et l'enthousiasme s'essouffle parmi la main-d'uvre mondiale, les employés cachent leur utilisation de l'IA
Salesforce ou l'illusion de l'IA toute-puissante : « Il y a un an, nous étions plus confiants dans l'IA ». Après 4 000 licenciements, l'entreprise reconnaît avoir surestimé la maturité des agents autonomes
Vous avez lu gratuitement 821 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.