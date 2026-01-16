L'investisseur milliardaire Mark Cuban met en garde les chefs d'entreprise : « Adoptez l'IA de la bonne manière, ou préparez-vous à échouer... Il y aura celles qui excellent dans l'IA, et toutes les autres »

L'investisseur milliardaire Mark Cuban lance un avertissement sévère aux chefs d'entreprise : adoptez l'IA de la bonne manière, ou préparez-vous à échouer. Il y aura deux types d'entreprises : celles qui excellent dans le domaine de l'IA et toutes les autres », a déclaré Cuban, selon Business Insider. « Et toutes les autres vont échouer, car l'IA est un outil tellement transformateur. » Il a averti que les entreprises qui utilisent mal l'IA pourraient transformer des outils utiles en distractions coûteuses, en particulier lorsque les employés utilisent des versions standard telles que ChatGPT qui pourraient compromettre des informations sensibles de l'entreprise.
Depuis 2023, l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) a entraîné une évolution vers une automatisation accrue, une prise de décision fondée sur les données et l'intégration de systèmes d'IA dans divers secteurs économiques. Cependant, un rapport du MIT d'aoput 2025 révèle que 95 % des projets pilotes d'IA générative en entreprise échouent, en raison de difficultés de développement en interne, d'objectifs flous, de données de mauvaise qualité et d'un engouement excessif. Les outils prêts à l'emploi des fournisseurs réussissent plus souvent, avec un taux de réussite de 20 à 30 %. Pour prospérer, les entreprises doivent donner la priorité aux solutions éprouvées, à la gouvernance des données et à des objectifs alignés pour créer de la valeur à long terme.
Dans ce contexte, l'investisseur milliardaire Mark Cuban lance un avertissement sévère aux chefs d'entreprise : adoptez l'IA de la bonne manière, ou préparez-vous à échouer. Mark Cuban, né le 31 juillet 1958, est un homme d'affaires et une personnalité de la télévision américaine. Il est l'ancien propriétaire principal et l'actuel propriétaire minoritaire des Dallas Mavericks de la National Basketball Association (NBA) et copropriétaire de 2929 Entertainment. De 2012 à 2025, il a également été l'un des principaux « requins » de l'émission de téléréalité Shark Tank diffusée sur ABC. Parallèlement à ses activités principales, Cuban s'est engagé dans des actions philanthropiques, des commentaires politiques et la télé-réalité. En janvier 2026, Forbes estimait sa fortune à 6 milliards de dollars américains.
Lors d'un entretien téléphonique avec Adam Joseph, fondateur de Clipbook, dont la start-up a obtenu un investissement à sept chiffres de la part de Mark Cuban, la star de « Shark Tank » a expliqué comment les entreprises peuvent réussir ou échouer à l'ère de l'IA. Il y aura deux types d'entreprises : celles qui excellent dans le domaine de l'IA et toutes les autres », a déclaré Cuban, selon Business Insider. « Et toutes les autres vont échouer, car l'IA est un outil tellement transformateur. » Le célèbre entrepreneur a souligné que les PDG doivent comprendre toutes les nuances des nouveaux outils d'IA à mesure qu'ils apparaissent, plutôt que de les traiter comme des solutions interchangeables.
Cuban a proposé une vision paradoxale de l'intelligence artificielle elle-même. « L'IA est stupide, a-t-il déclaré. Mais c'est quelqu'un qui est un savant et qui se souvient de tout. » Il a comparé les chatbots IA à des personnes dotées d'une mémoire photographique, capables de se souvenir et de traiter instantanément d'énormes quantités d'informations, mais pas nécessairement de comprendre le contexte ou la créativité.
Bien que cette technologie existe depuis des années, Cuban estime que nous n'en sommes encore qu'« au début de la première manche du premier match de pré-saison » de la révolution IA. Il a averti que les entreprises qui utilisent mal l'IA pourraient transformer des outils utiles en distractions coûteuses, en particulier lorsque les employés utilisent des versions standard telles que ChatGPT qui pourraient compromettre des informations sensibles de l'entreprise.
Le milliardaire a également mis en garde contre les risques liés à la propriété intellectuelle à l'ère de l'IA. Les entreprises qui publiaient auparavant tout en ligne pour mettre en avant leur expertise doivent désormais faire preuve de prudence, car les chatbots de web scraping peuvent récolter ces données gratuitement. « Les entreprises prennent désormais conscience que leur propriété intellectuelle a une valeur inestimable », a déclaré M. Cuban à Joseph.
Cuban a souligné que dans un monde axé sur l'IA, les données et les informations sont devenues plus précieuses que l'or ou le pétrole. Les universitaires et les chercheurs doivent également repenser la mentalité traditionnelle « publier ou périr », a-t-il ajouté, car le partage ouvert des résultats pourrait simplement servir à entraîner les modèles d'IA des concurrents. Cuban a réaffirmé que l'IA devait amplifier les compétences existantes, et non remplacer le jugement et la créativité humains.
En effet, lintelligence artificielle devait tout révolutionner : Automatiser, rationaliser, rendre les entreprises plus agiles et plus rentables. Mais la promesse sest rapidement heurtée à la réalité. Alors que l'engouement pour l'intelligence artificielle continue d'influencer la stratégie des entreprises, de nombreuses organisations qui avaient réduit leurs effectifs dans un contexte économique incertain recommencent discrètement à embaucher. De nouvelles données fournies par la société d'analyse du milieu de travail Visier montrent que les entreprises réembauchent une part croissante des employés qu'elles avaient licenciés, ce qui indique que les technologies d'automatisation ne remplacent pas encore les travailleurs à l'échelle prévue par certains dirigeants.
Source : Mark Cuban, Business Insider
