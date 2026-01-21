Le boom de l'IA pourrait s'essouffler sans une adoption plus large et risquer de devenir une bulle spéculative si son utilisation ne s'étend pas au-delà des Big Tech, prévient Satya Nadella, PDG de Microsoft

Satya Nadella a déclaré que le succès à long terme de l'IA en plein essor dépendrait de son utilisation par un large éventail d'industries ainsi que de son adoption en dehors des pays développés. « Pour que cela ne soit pas une bulle au sens propre du terme, il faut que ses avantages soient répartis de manière beaucoup plus équitable », a déclaré Nadella. Nadella a déclaré que les entreprises pourraient tirer parti de plusieurs modèles, y compris des modèles open source, ou même créer leurs propres modèles à l'aide d'une technique appelée « distillation » afin de produire des versions plus petites et moins coûteuses de modèles puissants.
Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des actions liées à l'IA et du risque de bulle spéculative. Ils sont surtout préoccupés par le rythme effréné et par lampleur du financement consacré aux investissements liés à lIA. Selon une enquête mondiale menée par Bank of America, 20 % des gestionnaires de fonds estiment désormais que les entreprises déploient leurs capitaux de manière trop agressive, un sentiment qui n'avait pas été observé depuis août 2005. Plus de 50 % des gestionnaires de fonds par Bank of America ont déclaré que « les valeurs liées à l'IA sont déjà dans une bulle ». Certains investisseurs se disent déjà prêts à vendre à découvert leurs parts dans les startups telles que Perplexity AI et OpenAI pour profiter du krach de la bulle de l'IA.
Récemment, les commentaires de Satya Nadella, PDG de Microsoft, sont allés dans ce sens. Il a averti que l'intelligence artificielle (IA) risquait de devenir une bulle spéculative si son utilisation ne s'étendait pas au-delà des grandes entreprises technologiques et des économies riches. Satya Narayana Nadella, né le 19 août 1967, occupe les fonctions de président-directeur général (PDG) de Microsoft, succédant à Steve Ballmer en 2014 en tant que PDG et à John W. Thompson en 2021 en tant que président. Avant de devenir PDG, il était vice-président exécutif du groupe Cloud et Entreprise de Microsoft, chargé de la création et de la gestion des plateformes informatiques de l'entreprise.
Précédemment, Satya Nadella a révélé qu'il était « hanté » par la possibilité que Microsoft ne survive pas à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). « Certaines des plus grandes entreprises que nous avons créées pourraient ne plus être aussi pertinentes à l'avenir », a déclaré Nadella en septembre 2025. Il a cité Digital Equipment Corporation (DEC) comme exemple édifiant d'une entreprise technologique autrefois dominante qui a disparu après avoir échoué à s'adapter aux nouvelles technologies telles que l'architecture RISC (Reduced Instruction Set Computing). Une déclaration qui a révélé ses craintes personnelles quant à l'avenir de l'entreprise.
Satya Nadella a déclaré que le succès à long terme de cette technologie en plein essor dépendrait de son utilisation par un large éventail d'industries ainsi que de son adoption en dehors des pays développés. « Pour que cela ne soit pas une bulle au sens propre du terme, il faut que ses avantages soient répartis de manière beaucoup plus équitable », a déclaré Nadella. Il a fait remarquer qu'un « signe révélateur d'une bulle » serait que seuls les groupes technologiques bénéficient de l'essor de l'IA, plutôt que les entreprises d'autres secteurs.
Cependant, Nadella s'est dit convaincu que l'IA allait transformer tous les secteurs, notamment en contribuant au développement de nouveaux médicaments. « Je suis convaincu que cette technologie va s'appuyer sur le cloud et le mobile, se diffuser plus rapidement, infléchir la courbe de productivité et générer des excédents locaux et une croissance économique partout dans le monde », a-t-il déclaré.
Les commentaires du PDG de Microsoft ont été formulés dans le cadre d'une discussion avec Larry Fink, directeur général de BlackRock, lors de la première journée de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, qui a donné le coup d'envoi d'une série de discours prononcés par des dirigeants du secteur technologique, notamment Sir Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, et Dario Amodei, PDG d'Anthropic.
Un nombre croissant de données provenant d'entreprises technologiques, dont Microsoft, ont montré un fossé mondial dans les taux d'adoption de l'IA, soulignant que les gains de productivité et les applications professionnelles sont concentrés dans les pays développés les plus riches. Nadella a également réitéré son point de vue selon lequel l'avenir de l'adoption de l'IA ne reposera pas sur un seul fournisseur de modèles dominant, ce qui a conduit le géant technologique à collaborer avec plusieurs groupes spécialisés dans l'IA, tels qu'Anthropic et xAI, ainsi qu'OpenAI.
Microsoft a pris une longueur d'avance dans le domaine de l'IA grâce à son pari de 14 milliards de dollars (11,9 milliards d'euros) sur OpenAI, qui a donné au groupe informatique un accès unique à la technologie du fabricant de ChatGPT et un droit de priorité sur ses contrats de centres de données. Mais après avoir restructuré son partenariat avec la start-up de Sam Altman en octobre, Microsoft a renoncé à l'exclusivité sur ses besoins en centres de données et perdra l'accès exclusif à ses recherches et à ses modèles au début des années 2030.
Nadella a déclaré que les entreprises pourraient tirer parti de plusieurs modèles, y compris des modèles open source, ou même créer leurs propres modèles à l'aide d'une technique appelée « distillation » afin de produire des versions plus petites et moins coûteuses de modèles puissants. « La [propriété intellectuelle] de toute application ou de toute entreprise réside donc dans la manière dont vous utilisez tous ces modèles avec l'ingénierie contextuelle ou vos données », a déclaré Nadella. « Tant que les entreprises pourront répondre à cette question, elles auront une longueur d'avance. »
En septembre 2025, la Deutsche Bank a également averti que la dynamique actuelle de l'économie américaine est dangereusement liée à un cycle d'investissement dans l'IA en plein essor, qui pourrait ne pas être durable. Les analystes mettent en garde contre le fait que la forte augmentation des dépenses d'investissement, en particulier dans les centres de données d'IA, gonfle la croissance sans que cela ne s'accompagne de revenus durables. Les gains du marché étant fortement concentrés dans les valeurs technologiques, et les experts prévoyant une correction douloureuse, l'essor de l'IA pourrait déclencher un ralentissement économique brutal lorsque la bulle de l'IA éclatera.
