La Deutsche Bank avertit que la bulle de l'IA est la seule chose qui maintient l'économie US à flot et que, lorsque cette bulle éclatera, la réalité sera bien plus dure que ce que tout le monde imagine

La Deutsche Bank avertit que la dynamique actuelle de l'économie américaine est dangereusement liée à un cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle (IA) en plein essor, qui pourrait ne pas être durable. Les analystes mettent en garde contre le fait que la forte augmentation des dépenses d'investissement, en particulier dans les centres de données d'IA, gonfle la croissance sans que cela ne s'accompagne de revenus durables. Les gains du marché étant fortement concentrés dans les valeurs technologiques, et les experts prévoyant une correction douloureuse, l'essor de l'IA pourrait déclencher un ralentissement économique brutal lorsque la bulle de l'IA éclatera.
Les préoccupations de la Deutsche Bank font écho aux avertissements précédemment lancés par d'éminents économistes. En juillet dernier, Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, affirmait que la bulle de l'IA à Wall Street était pire que la bulle Internet de 1999. Il a souligné que les dix principales actions liées à l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les géants de la technologie dans les années 1990, et que l'histoire est sur le point de se répéter.
Ces avertissements ont été renforcés par Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui a ouvertement admis qu'une bulle s'était formée autour de l'IA en raison de la surexcitation des investisseurs pour cette technologie. Dans une récente interview, il a comparé l'enthousiasme des investisseurs à celui qui régnait à l'époque des dotcoms, lorsque les valorisations des start-ups Internet avaient atteint des sommets avant de s'effondrer en 2000. Il a ajouté qu'il trouvait « insensé » que certaines start-ups spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées.
Ainsi, les inquiétudes grandissent quant à la fragilité potentielle de l'« économie de l'IA », et les avertissements se multiplient quant au caractère non viable de sa trajectoire d'investissement actuelle. Les analystes financiers suggèrent que l'expansion rapide du secteur pourrait masquer des vulnérabilités économiques sous-jacentes, préparant le terrain pour un ralentissement important lorsque la bulle éclatera inévitablement.
L'avertissement sévère de la Deutsche Bank sur le boom de l'IA
Selon une récente note de recherche de la Deutsche Bank, l'essor actuel de l'IA agit comme un tampon essentiel, empêchant l'économie américaine de sombrer dans la récession. Cependant, cette croissance, alimentée principalement par des dépenses d'investissement massives, ne devrait pas se poursuivre indéfiniment.
George Saravelos, responsable mondial de la recherche sur les devises étrangères chez Deutsche Bank, a souligné que sans les dépenses substantielles consenties par les géants de la technologie dans de nouveaux centres de données d'IA, les États-Unis seraient probablement confrontés à un ralentissement économique cette année. Saravelos a déclaré que ces « machines IA » soutiennent actuellement l'économie américaine, mais qu'un tel modèle de croissance exige une augmentation perpétuelle des dépenses, ce qui n'est pas réaliste à long terme.
Nvidia, l'un des principaux fournisseurs d'accélérateurs IA puissants, a largement bénéficié de ces dépenses, qui ont probablement contribué pour une part importante à la récente croissance économique. Cependant, George Saravelos a mis en garde : « La mauvaise nouvelle, c'est que pour que le cycle technologique continue à contribuer à la croissance du PIB, les investissements en capital doivent rester exponentiels. Cela semble très improbable. »
L'illusion de la croissance : capital contre contribution
L'analyse de la Deutsche Bank révèle en outre qu'une part considérable de cette expansion économique est attribuable à la construction de nouvelles installations physiques par des travailleurs humains. En revanche, le secteur des technologies et des services liés à l'IA n'a pas encore apporté de contribution significative au produit intérieur brut (PIB). Cette distinction suggère qu'une grande partie des avantages économiques immédiats provient du développement des infrastructures traditionnelles plutôt que de l'innovation directe en matière d'IA.
L'institution financière a également averti que près de la moitié des gains enregistrés par l'indice S&P 500 ont été générés par les actions liées aux technologies. Torsten Sløk, d'Apollo Management, partage cet avis. Il a souligné que les investisseurs en actions sont « considérablement surexposés » aux investissements dans l'IA, ce qui indique un risque concentré au sein du marché.
Le déficit budgétaire imminent et l'exubérance irrationnelle
Malgré les dépenses d'investissement colossales, les analystes de Bain & Co. prévoient que l'IA ne générera probablement pas suffisamment de revenus pour soutenir ses initiatives de croissance actuelles. Ils estiment que d'ici 2030, la demande prévue en services d'IA nécessitera 2 000 milliards de dollars de revenus annuels, ce qui laissera un déficit mondial considérable de 800 milliards de dollars.
Les principaux acteurs continuent d'investir massivement dans ce secteur. Nvidia s'est récemment engagé à verser 100 milliards de dollars à OpenAI pour augmenter la capacité de calcul de l'IA, tandis qu'OpenAI prévoit de mettre en place un vaste réseau de nouveaux centres de données dédiés à l'IA. Ironiquement, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a publiquement reconnu que les investisseurs dans l'IA faisaient preuve d'un comportement irrationnel, laissant entendre que des pertes financières importantes étaient inévitables pour certains participants.
Les leaders du secteur mettent en garde contre une correction imminente
La question demeure : les dépenses d'investissement dans l'IA peuvent-elles poursuivre leur ascension fulgurante malgré des chiffres vertigineux et des prévisions de revenus qui semblent impossibles à atteindre ? Robin Li, PDG de Baidu, a récemment fait une prédiction sans appel : 99 % des entreprises dites « spécialisées dans l'IA » ne survivront pas à l'éclatement imminent de la bulle. Il a également souligné que les entreprises légitimes gaspillent actuellement des capitaux et des gains de productivité potentiels en tentant d'intégrer l'IA dans toutes les tâches possibles, parfois sans avantages stratégiques clairs.
Ces avertissements soulignent une préoccupation croissante parmi les experts financiers et les leaders du secteur : si l'IA promet un potentiel transformateur, la frénésie d'investissement actuelle pourrait créer une bulle économique non viable, dont l'éclatement éventuel pourrait avoir des conséquences graves et de grande ampleur.
Ces mises en garde soulignent par ailleurs que les risques vont bien au-delà de la simple surévaluation des cours boursiers. Selon les analystes, il n'existe pas une seule bulle de l'IA, mais trois dynamiques distinctes qui se chevauchent : la bulle spéculative classique, la bulle d'infrastructure correspondant aux investissements colossaux dans l'IA, et la bulle médiatique qui traduit les promesses irréalistes autour de cette technologie. Alors que les leaders du secteur se préparent discrètement à un ralentissement, l'économie dans son ensemble reste exposée.
Source : La Deutsche Bank
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les avertissements de la Deutsche Bank crédibles ou pertinents ?
Selon vous, l'engouement actuel pour l'IA est-il bénéfique ou néfaste sur le plan économique, à long terme ?
Voir aussi :
Dites adieu à la bulle de l'IA et préparez-vous au krach : plusieurs analystes soulignent les signes avant-coureurs de son éclatement imminent, Sam Altman lui-même le reconnait à demi-mot
L'éclatement de la bulle de l'IA pourrait anéantir les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley et provoquer la chute des marchés publics, ainsi qu'un effondrement de l'économie dans son ensemble
« L'IA est en fait inutile et elle a créé une bulle "faire semblant jusqu'à ce que ça marche" qui pourrait se solder par un désastre », prévient un observateur chevronné des marchés
Goldman Sachs : l'IA ne pourra pas croître éternellement et un ralentissement pourrait coûter 20% au S&P 500, la banque alerte sur l'excès d'optimisme autour de l'IA, évoquant une désillusion financière massive
Vous avez lu gratuitement 610 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.