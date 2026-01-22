Les documents internes d'OpenAI prévoient une perte de 14 milliards de dollars en 2026, tandis que Sam Altman se rend au Moyen-Orient pour sécuriser un investissement dans OpenAI de 50 milliards de dollars

Les projections financières internes qui circulent dans lécosystème technologique dessinent un tableau préoccupant. OpenAI, malgré une croissance spectaculaire de ses usages et de sa notoriété, sattendrait à des pertes cumulées atteignant des niveaux rarement vus dans le secteur logiciel. Les coûts dentraînement des modèles, lexploitation de centres de données massifs et la dépendance à des infrastructures de calcul toujours plus énergivores pèsent lourdement sur les comptes.
Ce déséquilibre structurel nest pas marginal. Il traduit une réalité économique profonde : lIA générative, dans sa forme actuelle, reste un produit extrêmement coûteux à produire et à maintenir. Les revenus issus des abonnements, des licences API et des accords commerciaux peinent encore à compenser lexplosion des dépenses opérationnelles. Pour les observateurs, OpenAI illustre ainsi un modèle où lavance technologique précède largement la viabilité économique.
Selon un nouveau rapport, des documents internes d'OpenAI prévoient que le spécialiste de l'IA devrait enregistrer des pertes totales de 14 milliards de dollars en 2026. Il est également affirmé qu'OpenAI continuera à enregistrer des pertes colossales, totalisant 44 milliards de dollars jusqu'en 2029, date à laquelle l'entreprise ne se contentera pas de réaliser des bénéfices, mais générera des revenus comparables à ceux de Nvidia.
Le rapport a été publié par The Information qui affirme avoir consulté des documents internes d'OpenAI présentant diverses projections de performances financières. La perte de 14 milliards de dollars prévue pour 2026 serait environ trois fois plus importante que les premières estimations pour 2025.
Selon le rapport, OpenAI s'attend à perdre 44 milliards de dollars entre 2023 et fin 2028, avant de dégager un bénéfice de 14 milliards de dollars en 2029. De manière quelque peu incongrue, The Information affirme également que la consommation de trésorerie d'OpenAI n'est pas aussi grave qu'on le pensait auparavant, la société n'ayant dépensé que 340 millions de dollars au cours du premier semestre de l'exercice financier le plus récent. La manière dont cela s'accorde avec les pertes globales se chiffrant en plusieurs milliards n'est pas expliquée.
Le rapport affirme en outre qu'OpenAI prévoit de dépenser la somme astronomique de 200 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, dont 60 à 80 % seront consacrés à la formation et à l'exploitation de modèles d'IA.
La dépendance stratégique aux alliances industrielles
Cette situation renforce mécaniquement la dépendance dOpenAI à ses partenaires stratégiques. Lentreprise sappuie fortement sur linfrastructure cloud et les investissements massifs de Microsoft, qui joue un rôle clé dans la fourniture de capacités de calcul et dans lintégration des modèles dIA au sein de produits grand public et professionnels.
Cependant, cette relation pose question. À mesure que les pertes saccumulent, la frontière entre indépendance technologique et intégration industrielle devient plus floue. Pour certains analystes, OpenAI pourrait progressivement se transformer en un laboratoire avancé au service dun géant du cloud, plutôt quen un acteur autonome capable dimposer seul son modèle économique.
Sam Altman entre communication et diplomatie économique
Dans ce contexte tendu, le rôle de Sam Altman apparaît central. Le dirigeant multiplie les prises de parole pour rassurer sur la solidité de la vision à long terme, tout en menant une stratégie plus discrète mais tout aussi déterminante : la recherche de nouveaux relais financiers et politiques.
Ses déplacements récents au Moyen-Orient sinscrivent clairement dans cette logique. La région, riche en capitaux souverains et désireuse de se positionner comme hub technologique mondial, représente une opportunité stratégique majeure. En participant à des conférences et en échangeant avec des décideurs locaux, Altman cherche à sécuriser des investissements capables de soutenir leffort colossal requis par la course à lIA de pointe.
En clair, le PDG d'OpenAI cherche désormais à lever des fonds sur un nouveau marché : le Moyen-Orient. Cette initiative fait suite à l'avertissement lancé par l'investisseur chevronné George Noble, qui a déclaré que l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle s'effondre en temps réel malgré sa valorisation de 500 milliards de dollars.
Selon un rapport de Bloomberg, OpenAI serait en pourparlers avec des fonds souverains du Moyen-Orient afin d'obtenir des investissements pour un nouveau tour de table de plusieurs milliards de dollars. Le rapport cite une source proche des discussions qui a demandé à rester anonyme en raison du caractère confidentiel des informations, affirmant que ce cycle d'investissement devrait totaliser environ 50 milliards de dollars, bien que les chiffres puissent changer. De plus, les conditions générales n'ont pas encore été signées. Altman est actuellement en visite aux Émirats arabes unis pour participer aux discussions sur l'investissement, a ajouté cette personne. Le cycle devrait être clôturé d'ici le premier trimestre de l'année.
Un expert financier affirme qu'OpenAI est sur le point d'être à court d'argent
Dans un nouvel essai publié dans le New York Times, Sebastian Mallaby, chercheur senior au think tank non partisan Council on Foreign Relations, prédit que l'entreprise dirigée par Sam Altman pourrait se retrouver à court d'argent « au cours des 18 prochains mois ». Il affirme que les concurrents d'OpenAI, des géants du secteur tels que Google, Microsoft et Meta, pourraient utiliser les fonds générés par leurs activités traditionnelles pour investir des centaines de milliards dans le développement et la mise à l'échelle de leurs modèles d'IA, alors qu'OpenAI n'a pas ce luxe.
Mallaby n'est pas un détracteur de l'IA. Il est extrêmement optimiste à l'égard de l'IA en général, affirmant que « les entreprises mettent généralement des décennies à déployer avec succès de nouvelles technologies », alors que le secteur de l'IA a fait des progrès « remarquables » en seulement trois ans. En d'autres termes, Mallaby ne parie pas contre une bulle IA en pleine expansion, il désigne simplement les gagnants et les perdants qu'il prévoit dans la course à l'IA qui se déroule actuellement. Et bien qu'OpenAI soit devenu un nom connu de tous après le lancement de ChatGPT il y a un peu plus de trois ans, il s'attend à ce que l'entreprise ne soit plus qu'une note de bas de page dans l'histoire de l'IA d'ici moins de deux ans.
Bien qu'OpenAI ait levé des fonds records pour une entreprise privée, celle-ci continue de « saigner à blanc », dépensant plus de 8 milliards de dollars rien qu'en 2025. « Même si OpenAI renie bon nombre de ces promesses et en finance d'autres avec ses actions surévaluées, l'entreprise doit encore trouver des sommes colossales », écrit Mallaby. « Quelle que soit la richesse du prix final de l'IA, les marchés financiers semblent peu susceptibles de le fournir. »
Une fois à court de liquidités, le chercheur suggère qu'OpenAI pourrait être « absorbée par Microsoft, Amazon ou un autre géant disposant de liquidités importantes ». Mais même si l'un des plus grands noms du secteur venait à disparaître, Altman et son entreprise laisseraient derrière eux un héritage durable, a fait valoir Mallaby. « L...
