La dernière version de ChatGPT soulève de nouvelles inquiétudes parmi les chercheurs après que des tests ont montré qu'elle puisait discrètement des informations sur Grokipedia, une encyclopédie en ligne générée par l'intelligence artificielle (IA) et gérée par la société xAI d'Elon Musk. Lors de tests menés par The Guardian, le modèle GPT-5.2 d'OpenAI a cité Grokipedia à plusieurs reprises pour répondre à des questions factuelles sur des sujets sensibles, notamment les institutions politiques iraniennes et le parcours de personnes liées à des affaires de négationnisme. Ces résultats ont relancé l'examen de la manière dont les systèmes d'IA générative sélectionnent et valident leurs sources.
OpenAI est une organisation américaine de recherche en IA composée à la fois d'une fondation à but non lucratif et d'une société d'intérêt public (PBC) à but lucratif contrôlée, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle vise à développer une IA générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». OpenAI est largement reconnu pour avoir développé la famille GPT de grands modèles de langage (LLM), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et un modèle de conversion texte-vidéo appelé Sora.
ChatGPT est un chatbot d'IA générative développé par OpenAI. Il a été lancé en novembre 2022. Il utilise des transformateurs génératifs pré-entraînés (GPT), tels que GPT-5, pour générer du texte, de la parole et des images en réponse aux demandes des utilisateurs. On lui attribue le mérite d'avoir accéléré le boom de l'IA, une période caractérisée par des investissements rapides et l'attention du public envers le domaine de l'IA. OpenAI exploite ce service selon un modèle freemium. Les utilisateurs peuvent interagir avec ChatGPT par le biais de requêtes textuelles, audio et visuelles.
Les inquiétudes concernant les sources utilisées par ChatGPT contrastent avec les récentes promesses dOpenAI concernant ses modèles dIA. En août 2025, OpenAI a dévoilé GPT-5, la dernière version de son chatbot IA, qui serait capable de fournir une expertise de niveau doctorat. Sam Altman, le dirigeant d'OpenAI, a décrit ce modèle comme « plus intelligent, plus rapide et plus utile », et a notamment promis qu'il réduirait les phénomènes d'hallucinations et améliorerait la qualité des réponses factuelles.
Cependant, la dernière version de ChatGPT commence à puiser des informations dans une source inattendue, ce qui inquiète les chercheurs. Des tests montrent en effet que le dernier modèle GPT-5.2 d'OpenAI a commencé à citer Grokipedia, une encyclopédie en ligne dont les entrées sont créées et éditées par l'IA Grok d'Elon Musk, comme source pour toute une série de questions factuelles. Celles-ci portent notamment sur des sujets sensibles tels que les institutions politiques iraniennes et même le parcours de personnes liées à des affaires de négationnisme.
Grok est un chatbot d'IA générative développé par xAI. Il tire son nom du verbe « grok », inventé par l'auteur américain Robert A. Heinlein pour décrire une forme de compréhension. Grok a été lancé en novembre 2023 par Elon Musk dans le cadre d'une initiative basée sur le LLM du même nom. Le chatbot a généré diverses réponses controversées, notamment des théories du complot, des éloges à l'égard d'Adolf Hitler, des propos antisémites et la création d'images non consensuelles et sexualisées de femmes et d'enfants dénudés. Les mises à jour effectuées depuis 2023 ont fait basculer Grok vers la droite sur le plan politique afin de fournir des réponses conservatrices aux questions des utilisateurs.
Lors de tests menés par The Guardian, ChatGPT a fait référence à Grokipedia à neuf reprises pour répondre à une douzaine de questions. Certaines portaient sur le fonctionnement du système politique iranien, notamment sur les détails concernant la force paramilitaire Basij et la propriété de fondations puissantes. D'autres concernaient Sir Richard Evans, un historien britannique qui a témoigné en tant qu'expert contre David Irving, négationniste de l'Holocauste, dans une affaire de diffamation très médiatisée.
Grokipedia a été lancé en octobre pour concurrencer Wikipédia, mais son fonctionnement est très différent. Contrairement à Wikipédia, il ne peut pas être modifié directement par des humains. Un modèle d'IA rédige les articles et répond aux demandes de modification. Le projet a déjà été critiqué pour avoir promu des opinions de droite sur des sujets tels que le mariage homosexuel et l'attaque du Capitole américain du 6 janvier.
Ce qui est frappant, c'est la manière dont Grokipedia apparaît dans les réponses de ChatGPT. Lorsque le chatbot a été interrogé directement sur des informations erronées bien connues, telles que les allégations concernant le parti pris des médias à l'égard de Donald Trump ou les fausses informations sur le VIH et le sida, il n'a pas cité Grokipedia. En revanche, l'encyclopédie est apparue lorsque ChatGPT a été interrogé sur des sujets plus obscurs ou techniques.
Dans un exemple, ChatGPT a répété des affirmations plus fortes que celles trouvées sur Wikipédia concernant les liens entre le gouvernement iranien et la société de télécommunications MTN-Irancell. Il a également cité Grokipedia en répétant des détails sur Sir Richard Evans qui avaient déjà été démentis.
Grokipedia n'apparaît pas seulement dans ChatGPT. Selon certaines informations, le chatbot Claude d'Anthropic aurait également fait référence à cette même source sur des sujets allant de la production pétrolière à la bière écossaise.
Un porte-parole d'OpenAI a déclaré que ChatGPT avait pour objectif de puiser dans un large éventail de sources accessibles au public et utilisait des filtres de sécurité pour réduire les contenus préjudiciables, tout en indiquant clairement la provenance des informations.
Les experts en désinformation restent inquiets. Ils avertissent qu'une fois que des informations douteuses se glissent dans les systèmes d'IA, elles peuvent se propager discrètement et devenir difficiles à supprimer. Lorsque les gens voient une source citée par un chatbot IA, ils peuvent supposer qu'elle a été vérifiée et qu'elle est fiable.
Selon les chercheurs, c'est là que réside le véritable risque. Les outils d'IA tels que ChatGPT deviennent des sources de connaissances quotidiennes. S'ils commencent à traiter des sources peu crédibles comme fiables, même de manière subtile, la désinformation pourrait connaître un nouvel essor considérable.
La controverse autour de lutilisation de Grokipedia par ChatGPT ravive par ailleurs les critiques concernant les pratiques de cette encyclopédie. Lancée par la société xAI d'Elon Musk comme une alternative « améliorée » à Wikipédia, Grokipedia a rapidement été mise en cause pour ses procédés éditoriaux. Des enquêtes ont en effet révélé que plusieurs articles de Grokipedia reprenaient mot pour mot le contenu de Wikipédia, avec des similitudes allant jusquà la structure et aux sauts de ligne. Pour la Fondation Wikimedia, cet épisode illustre les limites actuelles des projets d'IA qui cherchent à se substituer aux bases de connaissances collaboratives, tout en restant fortement dépendants des contenus qu'ils prétendent améliorer ou remplacer.
Source : Tests effectués par The Guardian
