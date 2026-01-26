Pour Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, le défaut fatal de la course à l'IA réside dans le fait que tous les modèles sont identiques, car ils sont entraînés à partir des mêmes données publiques

Larry Ellison, cofondateur et directeur technique d'Oracle, a mis le doigt sur ce qu'il considère comme le défaut fatal de la course à l'IA actuelle : tous les modèles majeurs, de ChatGPT à Gemini en passant par Llama de Meta, sont entraînés à partir des mêmes données publiques disponibles sur Internet. Ils sont donc tous fondamentalement identiques. C'est pourquoi ils se banalisent si rapidement. La solution d'Ellison ? La prochaine ruée vers l'or ne consistera pas à construire de meilleurs modèles fondamentaux, mais à permettre à l'IA de fonctionner avec les données propriétaires des entreprises tout en garantissant leur sécurité.
Des centaines de milliards de dollars ont été investies dans l'IA ces dernières années. Les entreprises ont lancé sur le marché des dizaines de produits d'IA censés révolutionner notre façon de travailler et stimuler la productivité. Mais les gains de productivité promis tardent à se concrétiser. De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA. Au lieu de cela, une gigantesque bulle s'est formée autour de la technologie. Cette bulle est décrite comme étant pire que la bulle Internet de la fin des années 1990, et son éclatement pourrait effacer des centaines de milliards de dollars d'investissements et impacter l'économie mondiale.
Récemment, Larry Ellison a donné son avis sur la situation de l'IA. Larry Ellison est un informaticien, entrepreneur et milliardaire américain. Il est le principal cofondateur de l'entreprise Oracle connue pour offrir des logiciels liés aux systèmes de gestion de base de données. Il a été PDG d'Oracle de 1977 à 2014 et en est aujourd'hui le directeur technique et le président exécutif. Selon Forbes, en 2026, la fortune d'Ellison était estimée à 245,3 milliards de dollars, ce qui fait de lui la troisième personne la plus riche au monde.
Larry Ellison, cofondateur et directeur technique d'Oracle, a mis le doigt sur ce qu'il considère comme le défaut fatal de la course à l'IA actuelle : tous les modèles majeurs, de ChatGPT à Gemini en passant par Llama de Meta, sont entraînés à partir des mêmes données publiques disponibles sur Internet.
Lors de la présentation des résultats financiers d'Oracle pour le deuxième trimestre 2026 en décembre, Ellison a fait valoir que cette base commune transformait rapidement l'IA de pointe en un produit de base avec une différenciation minime. Tous les grands modèles de langage (OpenAI, Anthropic, Meta, Google, xAI) sont entraînés à partir des mêmes données. Il s'agit uniquement de données publiques provenant d'Internet, a déclaré Larry Ellison. Ils sont donc tous fondamentalement identiques. C'est pourquoi ils se banalisent si rapidement.
La solution d'Ellison ? La prochaine ruée vers l'or ne consistera pas à construire de meilleurs modèles fondamentaux, mais à permettre à l'IA de fonctionner avec les données propriétaires des entreprises tout en garantissant leur sécurité. Il estime que cette deuxième vague d'IA s'avérera « encore plus importante et plus précieuse » que le boom actuel des GPU et des centres de données.
Oracle mise fortement sur cette vision, prévoyant environ 50 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année, contre 35 milliards estimés trois mois plus tôt.
La société affirme disposer d'un avantage naturel, car la plupart des données privées de grande valeur se trouvent déjà dans les bases de données Oracle. Sa plateforme de données IA utilise des techniques telles que la génération augmentée par la récupération pour permettre aux modèles d'interroger des informations privées en temps réel sans compromettre la sécurité.
La société a annoncé des partenariats lors de l'Oracle AI World en octobre, notamment un supercluster de 50 000 GPU avec des puces AMD MI450 qui sera lancé au troisième trimestre 2026 et le supercalculateur OCI Zettascale10 qui connectera des centaines de milliers de GPU NVIDIA. Fin 2025, le carnet de commandes cloud d'Oracle avait dépassé les 500 milliards de dollars, principalement grâce à la demande en IA.
Pourtant, la thèse d'Ellison se heurte à des obstacles. La génération de données synthétiques pourrait réduire la dépendance à l'égard des ensembles de données propriétaires exclusifs, tandis que des concurrents tels qu'Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud se livrent à une course effrénée pour développer des capacités d'IA similaires pour les entreprises. La question est de savoir si l'emprise actuelle d'Oracle sur les bases de données d'entreprise s'avérera décisive, ou si le paysage de l'IA évoluera avant que les paris massifs de l'entreprise sur les infrastructures ne portent leurs fruits.
La vision de Larry Ellisson est très pertinente, mais pas tout à fait exacte. En effet toute les IA n'ont pas accès aux mêmes données, il y a une exception avec Google Gemini, ce qui risque d'avoir de lourdes conséquences sur l'avenir de l'IA pour les concurrents de Google. Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare, a notamment affirmé cela en déclarant que Google bénéficie d'un avantage considérable sur ses concurrents tels qu'OpenAI et Microsoft, grâce à son accès privilégié aux données web.
Il a cité les fichiers robots.txt comme preuve que Google conserve l'accès à des zones inaccessibles à ses concurrents. « Tout le monde les a laissés passer derrière leur paywall. Tout le monde les a laissés voir des parties d'Internet que personne d'autre ne voit », a-t-il fait remarquer. Prince a ajouté que dans la course à la construction des systèmes d'IA les plus puissants, les volumes et la qualité des données importent plus que les puces ou le personnel.
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Larry Ellison, président d'Oracle, appelle les gouvernements à unifier les données nationales, y compris les données génomiques, pour l'entraînement de l'IA, ce qui peut conduire à une surveillance de masse
Oracle dans la tourmente après avoir misé 300 milliards de dollars sur OpenAI ? L'entreprise veut devenir un hyperscaler de première division grâce à l'IA, mais le marché y voit un pari dangereux
L'IA est déjà à court de données d'entraînement et les mines d'informations inexploitées des entreprises pourraient être le dernier espoir, selon le responsable des données chez Goldman Sachs
Vous avez lu gratuitement 843 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.