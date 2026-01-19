Matthew Prince, PDG de Cloudflare, affirme que Google bénéficie d'un avantage considérable sur ses concurrents tels qu'OpenAI et Microsoft, car Googlebot voit 3,2 fois plus de pages web qu'OpenAI.

Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare, a lancé un débat dans le secteur de l'IA en affirmant que Google bénéficie d'un avantage considérable sur ses concurrents tels qu'OpenAI et Microsoft, grâce à son accès privilégié aux données web. Il a cité les fichiers robots.txt comme preuve que Google conserve l'accès à des zones inaccessibles à ses concurrents. « Tout le monde les a laissés passer derrière leur paywall. Tout le monde les a laissés voir des parties d'Internet que personne d'autre ne voit », a-t-il fait remarquer. Prince a ajouté que dans la course à la construction des systèmes d'IA les plus puissants, les volumes et la qualité des données importent plus que les puces ou le personnel.
Alors que la compétition autour de lintelligence artificielle générative est souvent racontée comme une succession de coups médiatiques, de démonstrations spectaculaires et dannonces parfois précipitées, Google avance à un rythme plus feutré. Avec Gemini, son modèle dIA unifié, le groupe semble aujourdhui récolter les fruits dune stratégie plus structurelle que narrative. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaît de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase actuelle de la course à lIA. C'est en tout cas l'avis de certains spécialistes.
Récemment, Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare, a lancé un débat dans le secteur de l'IA en affirmant que Google bénéficie d'un avantage considérable sur ses concurrents tels qu'OpenAI et Microsoft, grâce à son accès privilégié aux données web. Matthew Browning Prince, né le 13 novembre 1974, est un homme d'affaires et dirigeant américain milliardaire. Il est cofondateur, président exécutif et directeur général de la société technologique Cloudflare. En janvier 2026, environ 21,0 % de tous les sites web sur Internet utilisaient Cloudflare pour ses services de sécurité web.
Dans le dernier épisode du podcast TBPN avec John Coogan et Jodi Hays, Prince a révélé que Googlebot, le robot d'indexation de Google, voit 3,2 fois plus de pages web qu'OpenAI. Il a ajouté que Google a 4,8 fois plus d'accès que Microsoft, tandis qu'Anthropic fonctionne à des niveaux similaires à ceux de Microsoft, les autres entreprises d'IA étant à la traîne. « Pour chaque page consultée par OpenAI, Google en consulte 3,2 », a déclaré Prince, soulignant l'ampleur de la portée de Google.
Prince a attribué cet avantage de Google à sa domination de longue date dans le domaine de la recherche, qui a conduit les sites web à accorder à Googlebot des autorisations spéciales derrière les paywalls et les sections restreintes d'Internet. Il a cité les fichiers robots.txt comme preuve que Google conserve l'accès à des zones inaccessibles à ses concurrents. « Tout le monde les a laissés passer derrière leur paywall. Tout le monde les a laissés voir des parties d'Internet que personne d'autre ne voit », a-t-il fait remarquer.
Prince a ajouté que dans la course à la construction des systèmes d'IA les plus puissants, les volumes et la qualité des données importent plus que les puces ou le personnel. Il a également fait valoir que le modèle Gemini d'Alphabet continue de surpasser ses concurrents, principalement grâce à l'accès supérieur de Google aux données. « Celui qui possède le plus de données gagne à l'ère de l'IA », a déclaré Prince, suggérant que les régulateurs pourraient devoir soit limiter l'influence de Google, soit accorder à ses concurrents un accès égal afin d'uniformiser les règles du jeu.
Gemini 3 de Google s'est une fois de plus imposé comme un redoutable rival du chatbot ChatGPT d'OpenAI. Le chatbot de Google a réussi à obtenir des résultats supérieurs en matière de raisonnement, de codage et d'évaluation multimodale. Selon les analystes du secteur, Gemini 3 a constamment surpassé ChatGPT dans les tâches de raisonnement MMLU, la précision de programmation et la compréhension multimodale, faisant de Google le nouveau leader en matière de performances des modèles d'IA.
Les chiffres mettent clairement en évidence ce changement. Selon les données, la moyenne des visiteurs sur sept jours de ChatGPT a chuté d'environ 22 % en six semaines, passant de près de 203 millions à 158 millions. Au cours de la même période, le trafic de Gemini a bondi, avec une croissance de 28 % en glissement mensuel en décembre 2025. Gemini représente désormais près de 40 % de l'audience web de ChatGPT, un exploit remarquable compte tenu de son lancement récent. Si ChatGPT reste en tête en termes de trafic absolu, la tendance à la baisse est alarmante pour OpenAI.
Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », a également estimé que Google est en train de rattraper OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Hinton, professeur émérite à l'université de Toronto et ancien expert de Google Brain, s'est également dit surpris que Google ait mis autant de temps à dépasser ses concurrents. Il a déclaré : « Je pense qu'il est en fait plus surprenant que Google ait mis autant de temps à dépasser OpenAI. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils commencent à le dépasser ».
Dans son analyse, Geoffrey Hinton affirme que Google dispose d'un avantage en matière de puces IA. Outre le lancement réussi de son tout dernier modèle d'IA, le cours de l'action Google a augmenté après que des rapports ont suggéré que l'entreprise pourrait conclure un accord d'un milliard de dollars pour fournir à Meta, la société mère de Facebook, ses propres puces IA. La création de ses propres puces est un « avantage considérable » pour Google, a fait remarquer Hinton. Il a déclaré : « Google dispose de nombreux chercheurs très compétents et, bien sûr, d'une grande quantité de données et de nombreux centres de données. Je pense que Google va gagner. »
Source : Matthew Prince s'exprime dans le dernier épisode du podcast TBPN avec John Coogan et Jodi Hays
