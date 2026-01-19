L'un des plus grands investisseurs providentiels et entrepreneurs américains, Jason Calacanis, a annoncé qu'il avait officiellement résilié l'abonnement annuel de 10 000 dollars de son entreprise à l'offre d'IA d'OpenAI. Calacanis a invoqué à la fois la stagnation des performances et le manque de confiance dans la manière dont l'entreprise traite les données des entreprises pour justifier cette annulation. Tout en qualifiant ChatGPT de quatrième option, Calacanis affirme qu'il existe trois modèles de chatbot IA meilleurs que l'offre d'OpeAI.
OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
À mesure que lintelligence artificielle simpose comme un pilier de léconomie numérique, certaines entreprises finissent par être perçues comme intouchables. OpenAI incarne parfaitement cette tentation : omniprésente, technologiquement dominante et au cur de multiples chaînes de valeur. Pourtant, selon lanalyse dun économiste reconnue, cette entreprise est loin dêtre « trop grande pour échouer ». Selon son analyse, les entreprises utilisent OpenAI parce quelle est performante, accessible et largement adoptée, non parce quelle est irremplaçable. En cas de choc majeur, le marché ne seffondrerait pas ; il se reconfigurerait autour dalternatives, quitte à accepter une phase transitoire de dégradation des performances.
En effet, ChatGPT semble perdre de son « charme », car des personnalités éminentes de la Silicon Valley se tournent vers d'autres solutions d'IA proposées par des entreprises telles que Google, Anthropic et xAI d'Elon Musk. L'un des plus grands investisseurs providentiels et entrepreneurs américains, Jason Calacanis, a annoncé qu'il avait officiellement résilié l'abonnement annuel de 10 000 dollars de son entreprise à l'offre d'IA d'OpenAI.
Jason McCabe Calacanis, né le 28 novembre 1970, est un podcasteur, entrepreneur américain dans le domaine de l'Internet, investisseur providentiel et auteur. Sa première entreprise a vu le jour à New York pendant la bulle Internet. Sa deuxième entreprise, Weblogs, Inc., une société d'édition qu'il a cofondée avec Brian Alvey, a tiré parti de la croissance des blogs avant d'être vendue à AOL. Calacanis est également un investisseur providentiel dans diverses start-ups technologiques.
Calacanis a invoqué à la fois la stagnation des performances et le manque de confiance dans la manière dont l'entreprise traite les données des entreprises pour justifier cette annulation. « Nous avons annulé aujourd'hui notre compte OpenAI d'entreprise ; nous dépensions environ 10 000 dollars par an », a déclaré Calacanis dans un message publié sur X (anciennement Twitter). « ChatGPT n'est pas à la hauteur, à mon avis, et je ne leur fais pas confiance pour mes données d'entreprise. C'est un jeu à long terme, mais je pense que ChatGPT est désormais en quatrième position », a ajouté Calacanis.
Tout en qualifiant ChatGPT de quatrième option, Calacanis affirme qu'il existe trois modèles de chatbot IA meilleurs que l'offre d'OpeAI. Il a fait l'éloge de xAI pour ses « données en temps réel », de Google Gemini pour ses informations sur les voyages, les informations locales et son intégration à YouTube, et de Claude d'Anthropic pour ses prouesses dans la gestion des flux de travail des entreprises. « xAI est meilleur pour les données en temps réel, Gemini est meilleur pour les voyages, YouTube local et Claude AI est bien meilleur pour les entreprises (en particulier les fonctionnalités Cowork et Project) », a-t-il ajouté.
Cette décision intervient à un moment où le secteur de l'IA connaît une forte volatilité, le nouveau Gemini 3 de Google ayant commencé à éroder la part de marché autrefois inébranlable d'OpenAI, et Calacanis n'est pas le seul à avoir changé de camp. Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, utilisateur quotidien de longue date de ChatGPT, a également annoncé qu'il passait définitivement à Gemini 3 de Google après un essai de deux heures. Peu après le lancement de Gemini 3 l'année dernière, Benioff a publié sur X : « Bon sang. J'utilise ChatGPT tous les jours depuis 3 ans. Je viens de passer 2 heures sur Gemini 3. Je ne reviendrai pas en arrière. »
Il a qualifié de « fou » le bond en avant en termes de raisonnement, de vitesse et de capacités multimodales. « Le bond en avant est incroyable : raisonnement, vitesse, images, vidéo... tout est plus net et plus rapide. On dirait que le monde vient encore une fois de changer », a-t-il ajouté.
Alors que la compétition autour de lintelligence artificielle générative est souvent racontée comme une succession de coups médiatiques, de démonstrations spectaculaires et dannonces parfois précipitées, Google avance à un rythme plus feutré. Avec Gemini, son modèle dIA unifié, le groupe semble aujourdhui récolter les fruits dune stratégie plus structurelle que narrative. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaît de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase actuelle de la course à lIA. Des benchmarsks et des chercheurs suggèrent que Gemini a ce qu'il faut pour détrôner OpenAI et tous ses concurrents.
